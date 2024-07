Monsalve descarta gestiones del gobierno para reasentamiento de familia de Ronald Ojeda en Argentina

El ministro del Interior (s), Manuel Monsalve, se refirió este viernes al reasentamiento de la familia del fallecido teniente (r) venezolano Ronald Ojeda Moreno en Argentina, tras argumentar razones de seguridad.

Fue en la jornada de ayer jueves que se conoció que la viuda y el hijo del exmilitar que fue secuestrado y asesinado en Chile -estaba en el país en calidad de refugiado político por ser disidente del régimen de Nicolás Maduro- viajaron a Argentina luego de que el gobierno de Javier Milei les brindara refugio político.

Según consigna una publicación de Radio Bío Bío, el núcleo familiar de Ojeda buscó viajar al país transandino argumentando que en Chile se encontraban en peligro tras el crimen.

La madre y el menor de edad buscaron ayuda en Argentina junto a la hermana del exmilitar y sus hijos, luego que Josmarghy Castillo -pareja de Ojeda- denunciara que en territorio chileno estaba siendo vigilada por personas externas al Ministerio Público y que intentaron hackear sus redes sociales desde Venezuela.

En un punto de prensa, en esta jornada Monsalve volvió a abordar el caso, descartando gestiones del gobierno para el reasentamiento de la familia al otro lado de la cordillera.

“Yo me reuní algunas veces tanto con el abogado como con la familia. Son conversaciones que hemos mantenido en reserva, en privado. Yo voy a respetar esa privacidad. Por supuesto que había un conocimiento de la voluntad de reasentarse. Ese es más bien el concepto que se usa en el ámbito de las organizaciones de carácter internacional. Y habían organizaciones de carácter internacional en contacto con la familia para colaborar con ese objetivo”, partió diciendo.

Y luego aclaró: “Se habla de que el gobierno estaba gestionando un reasentamiento. Eso no es así, eso no lo hace el gobierno. Eso lo hace la familia y organizaciones de carácter internacional que normalmente apoyan en este tipo de materia. La información que dispone el gobierno es la información que se dispone oficialmente a través de nuestro embajador en Argentina, José Antonio Vera Gallo”.

Así mismo, planteó que no comentaría detalles de esa información “porque el interés del gobierno es la familia” y sostuvo que “la mejor protección que se le puede dar a la familia es tener reserva sobre sus movimientos, sus destinos. Esa yo creo que es la principal contribución que podemos hacer para poder buscar el objetivo que ellos tienen, tranquilidad y evitar eventualmente cualquier situación de riesgo”.

Monsalve, además, cuestionó que se hiciera público el nuevo asilo de la familia de Ojeda. “Cuando uno quiere proteger la seguridad de víctimas o testigos de delitos graves, como por ejemplo un secuestro y un homicidio, lo primero que tiene que hacer es tratar de mantener reserva”.

El ministro del Interior (s), Manuel Monsalve. Javier Salvo, Aton Chile.

“Es difícil pensar que uno quiere proteger a la familia cuando se hace público dónde viajan, qué día viajan y hacia dónde se dirigen. Me parece que eso no es conveniente para proteger a ninguna víctima ni testigo en Chile. Y la política nuestra ha sido guardar reserva respecto a información que nos parece sensible. Y nos parece delicado que se publicite información”, criticó.

Finalmente, apuntó que el gobierno respeta legítimamente “el derecho de una familia que ha sido víctima de un delito tan grave a considerar dónde se puede rehacer su vida de manera más tranquila o dónde considera que la puede rehacer de manera más segura. Vamos a respetar ese derecho. Es un derecho legítimo y que tanto en público como en privado quiero volver a decir que vamos a respetar las decisiones de la familia”.