Narváez lamenta no haber participado en franja electoral y reconoce preocupación por no aumentar nivel de adhesión a su candidatura

Ayer se dio inicio a la franja electoral de los candidatos de Apruebo Dignidad y Chile Vamos que participarán en la primaria presidencial del próximo 18 de julio. En la oportunidad estuvieron ausentes, sin embargo, las alternativas de Unidad Constituyente, bloque de oposición que finalmente no pudo llegar a acuerdo para inscribir a sus cartas para enfrentar los comicios.

Respecto de esto fue consultada esta mañana la candidata del PS, Paula Narváez, quien manifestó que “claro que me habría gustado estar en una primaria legal para poder tener estos espacios que hemos dado como democracia para discutir ideas políticas. Es muy importante que haya primarias legales y es una lástima no poder estar en ese espacio, pero ya pasó, tenemos que seguir trabajando en las circunstancias que nos encontramos e intentar tener un espacio de competencia en la Unidad Constituyente para definir una candidatura presidencial para primera vuelta, esperamos que eso pueda ocurrir”.

En esa misma línea, Narváez aseguró en Radio Duna que de haber participado en la franja, el mensaje de su campaña habría sido “unamos nuestras banderas para transformar Chile”. “Ese sería el espíritu de una franja nuestra, unidad desde la diversidad y eso no es retórica, es reconocer que hay múltiples banderas hoy”.

Además, se refirió a su baja presencia en las encuestas y expresó, en esa sentido, que “siempre me pregunto cómo debo enfrentar estas preguntas sobre encuestas porque no quiero descalificar de plano, porque es soberbio hacerlo. Pero si fuera por las encuestas Pamela Jiles sería presidenta de Chile y no es así”. Pese a eso reconoció que hay que mirarlas, ya que son un síntoma de que “algo pasa”. Con todo, aseguró que desde su comando se han percatado que su nombre no aparece como alternativa en algunos sondeos.

Igualmente indicó que “algo pasa, algo raro hay. Hay aspectos que tienen que ver con elementos de carácter personal o también por la pandemia que limita el despliegue de una persona que, además, tenía un bajo nivel de conocimiento. Hemos desplegado harto trabajo y el nivel de conocimiento ha ido aumentando pero no la adhesión”.

Por otra parte, descartó que la expresidenta Michelle Bachelet -hoy Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas- vaya a participar en su campaña: “ella está en un cargo tremendamente importante a nivel mundial, está muy exigida por las labores que realiza como Alta Comisionada. No le he pedido y jamás le pediría una cosa como esa (...) no tengo expectativas en torno a eso y me parece que sería, de alguna manera, distraerla de sus funciones reales. Acá estamos en un proyecto de mucha gente, llevándolo adelante, ejecutándolo y no depende de una persona en específico”.

“Yo lo único que estoy pidiendo es poder participar, yo he querido competir desde el primer día, primero dentro de mi partido y haber ido pasando postas. Lamentablemente, no por mis propias decisiones, eso no se ha podido, pero poder competir es super importante para validar las candidaturas y entregan un diagnóstico más certero que cualquier encuesta”, agregó.

Programa

Ayer Paula Narváez -carta del PS, PPD, Partido Liberal y Nuevo Trato- presentó su programa de gobierno con casi 400 medidas donde se considera un plan de recuperación económica y social para abordar la pandemia y la postpandemia, la creación de un sistema universal de salud, creación de cinco empresas públicas, aborto libre y adhesión al Acuerdo de Escazú, entre otros.

Dentro de esto, la exvocera de gobierno propuso un “nuevo modelo de desarrollo para poner fin al sistema neoliberal y extractivista” que busca reemplazar el Estado neoliberal y subsidiario “por un Estado social de derechos”.

Respecto de esto, Narváez manifestó hoy que “tenemos aún un marco normativo constitucional que tienen establecidas las bases para que el actual modelo continúe funcionando, que establece limitaciones para hacer modificaciones, que las sufrimos durante todo el gobierno (segundo periodo de Bachelet) como la titularidad sindical, por ejemplo. Hay que reconocer que objetivamente tenemos limitaciones que están dadas por nuestro marco normativo, pero creo que es muy importante reconocer cada gobierno de los democráticos, en términos de los esfuerzos que se hicieron para corregir el modelo, por entregarle mayores niveles de solidaridad a un modelo que establece un Estado inminentemente subsidiario”.

“El segundo gobierno de la Presidenta Bachelet fue muy en esa línea, en la línea de transformar”, sostuvo.

Además, aseguró que los cambios que se requieren es “imposible” hacerlos sin los privados. “Quiero decirlo en esos términos. Para poder recuperarnos de esta enorme catástrofe, todos los esfuerzos son absolutamente necesarios. Este es un proyecto con un fuerte componente de inclusión de todos los sectores, pero con un rol del Estado estratégico e importante como para l reactivación económica y recuperación del empleo”.

“Sabemos que el Estado va a tener que hacer un esfuerzo de inversión en infraestructura sobre todo al inicio del próximo gobierno que va a significar más gasto fiscal”, añadió.

Con todo, manifestó que la invitación estructural es que “el Estado va a ser un gran promotor para esa innovación, la investigación y desarrollo. Por dar un ejemplo, queremos cambiar nuestro modelo de desarrollo y eso requiere ponernos pantalones y faldas largas para tener los instrumentos de inversión en materia de investigación y desarrollo. Estamos planteando llegar al 1% del PIC en esas materias y en eso obviamente se hacen alianzas con el sector privado y las universidades que permitan la exploración de oportunidades de negocios.

Definición de candidatura única: “Tenemos paciencia para esperar”

Más tarde, en una actividad en un Cesfam de Quinta Normal, con la nueva alcaldesa socialista, Karina Delfino, Narváez abordó la definición de la candidatura única de la oposición y los dichos de la senadora DC -y una de las cartas mejor evaluadas en las encuestas presidenciales- Yasna Provoste, sobre dicho tema.

“El único plazo que nos interesa es el que tienen las familias para tener mejores condiciones para enfrentar esta pandemia”, sostuvo ayer la presidenta de la Cámara Alta.

Al respecto, la carta presidencial del PS, aseguró que a ella también le preocupaba el tema de la pandemia y cómo afectaba a las familias chilenas, pero que “al mismo tiempo es posible avanzar en la definición de esta consulta ciudadana para definir el candidato o candidata de la centroizquierda, creemos que se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo”.

“Los plazos están establecidos hoy por el calendario electoral, fijado por la ley, por lo tanto es un dato objetivo de la causa. Esperamos con tranquilidad que el PR y la DC resuelvan esto en los próximos días, y tenemos toda la paciencia para esperar aquello”, cerró Narváez.