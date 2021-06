Franja electoral: Las apuestas de los realizadores tras la pelea por la presidencial

Este miércoles 30 de junio la contienda presidencial se trasladó a la pantalla chica con el inicio de la franja electoral a la que tuvieron acceso los candidatos que se medirán en primarias legales el próximo 18 de julio. Los candidatos de Apruebo Dignidad, Daniel Jadue (PC) y Gabriel Boric (FA) y los contrincante de Chile Vamos Joaquín Lavín (UDI), Sebastián Sichel (Ind), Mario Desbordes (RN) e Ignacio Briones (Evópoli) tendrán durante 15 días la oportunidad de trasmitir sus proyectos a través del espacio gratuito en televisión abierta.

Los realizadores a cargo de cada unas de las apuestas presidenciales defienden aquí la importancia que sigue teniendo la TV abierta como espacio para llegar a la ciudadanía y explican su apuestas en pantalla.

Pablo Paredes (Boric): “La franja te permite hablar con públicos inesperados”

“Twitter no se ha transformado en algo más importante que la TV abierta”, dice el guionista Pablo Paredes (RD), actual encargado de la franja electoral del candidato presidencial Gabriel Boric (FA).

El co-guionista de la serie El Reemplazante y de la película Los Fusileros - quien también estuvo al frente de la franja electoral de Beatriz Sánchez en la presidencial pasada- apuesta a que el espacio de Gabriel Boric en televisión abierta sea también un guiño a las regiones.

“Lo primero es que la franja entiende que Santiago no es Chile, que las regiones son fundamentales y que se para y mira desde Magallanes, tal cual como mira Gabriel. El segundo elemento es que la campaña se parece harto a Gabriel, que escucha y dialoga con hartas voces”, explica.

Paredes resalta la experiencia del equipo que trabaja en la franja de Boric, y la creatividad del presidenciable del FA.

-¿Cómo se van a diferenciar de Daniel Jadue (PC)?

“La franja de Gabriel Boric se parece a Gabriel Boric. Es descentralizada, dialogante y con muchas voces. La franja intenta recoger ese mismo espíritu”, asegura.

Paredes apuesta a la fuerza que sigue teniendo la TV abierta como un medio para llegar al electorado. “Sigue siendo un elemento absolutamente fundamental en la sociedad chilena...Esto tiene una gracia respecto a las redes sociales, en donde los candidatos terminan hablándole a sus convencidos, mientras que en la franja se puede hablar un público que aún no define su voto o que no estaban disponibles a escucharte. La franja te permite hablar con públicos inesperados”, recalca.

Ernesto Silva (Lavín): “Va a mostrar esa conexión con la realidad, en su recorrido por Chile, en su cercanía con las personas”

Es su mano derecha, su coordinador político y varios en el sector asumen que es el jefe de campaña del abanderado de la UDI, Joaquín Lavín. Además, el exdiputado Ernesto Silva, es quien cumple el rol de director de la franja. Desde ese rol entrega las principales orientaciones para las piezas audiovisuales, las cuales se están haciendo con la productora Cueca Films.

“La franja de Joaquín Lavín está orientada a mostrar lo que es: una persona que está muy conectada con las personas, que tiene una conexión muy fuerte y que eso se nota en su espíritu como de alcalde”, dice.

En esa línea, agrega que “lo que se va a ver en parte de la pieza es un llamado al Chile que viene, que es el proyecto político que viene, de cambios sociales profundos, en paz y con acuerdos y con una economía que tire para arriba”.

El exdiputado también recalca que en su franja Lavín también apostará al “humor”.

Felipe Cádiz (Briones): “Queremos entregar un mensaje muy potente de lo que significa el nuevo comienzo”

“Decidimos jugarnos bastante en el primer capítulo, tanto por llamar la atención y lograr enganchar a la audiencia, como también por entregar un mensaje muy potente respecto de lo que significa para el candidato y para nosotros la invitación a un nuevo comienzo”, dice Felipe Cádiz, encargado de comunicaciones y de marketing de la campaña de Ignacio Briones.

“El mensaje-fuerza de la franja de Ignacio Briones es que hay un ciclo político que terminó y esta elección se trata, más que de los próximos cuatro años, de los próximos 30. Para eso, hay que elegir súper bien quién va a ser el líder capaz de establecer las bases de un nuevo ciclo, que va a requerir dejar atrás las antiguas lógicas de bloqueos de lado y lado y hacer un proyecto de futuro que rompa los esquemas tradicionales”, añade.

Frente a lo anterior, Cádiz resalta la franja resaltará a figuras de la centro izquierda y del mundo liberal que apoyan el proyecto, como es el caso de ex RD Javiera Parada, hoy jefa de campaña de Briones.

-¿Cómo ha sido Briones en cuanto personaje audiovisual?

“Es bien bueno en lo audiovisual, sobre todo cuando tiene que pasar mensajes bien concretos, es mateo, ha mejorado mucho su forma de expresarse. Ignacio ha sido un candidato que demuestra sus convicciones de manera súper jugada y eso va a quedar demostrado en la franja”, asegura Cádiz.

Andrés Chadwick (Sichel): “Decimos que hay un candidato que sabe cómo se siente nacer del lado marginado”

Desde el año pasado que Andrés Chadwick Costa, hijo del exministro del Interior del mismo nombre, se sumó al comando de Sebastián Sichel para hacerse cargo del tema audiovisual y creativo de la plataforma Sumamos, que está detrás de la candidatura.

Su fichaje fue impulsado por el coordinador político de la campaña, Juan José Santa Cruz, y varios lo vieron como un guiño del exsecretario de Estado por su cercanía con Sichel. Lo cierto es que Chadwick Costa cuenta con experiencia en otras campañas políticas, como la presidencial del 2017 con Sebastián Piñera y la primaria del 2013 con Andrés Allamand.

¿Cuál es el principal mensaje de la franja de Sichel?

“Es una invitación a sumarse, porque se puede. Claro que se puede! El centro, los independientes y la centroderecha puede y debe ofrecer mejores alternativas para los desafíos que enfrenta Chile. En la franja no hay un solo mensaje, sino una convocatoria a que se sumen todos lo que quieren elegir un candidato independiente, humano, con propósito, sensibilidad social y sentido de futuro. Esa opción hoy la representa Sichel”, dice Chadwick Costa.

El realizador reconoce que la historia familiar de Sichel -ampliamente difundida por el candidato en la prensa y en la TV- es uno de los elementos que también será resaltado en la franja.

“Nos diferenciamos en que Sichel tiene una historia como miles de chilenos que están estancados sufriendo los embates de la pobreza, de los que no llegan a fin de mes con las lucas, que tienen deudas y que no pueden salir adelante. Con la propuesta de nuestra franja intentamos decirles a los chilenos que no están solos, que hay un candidato que sabe cómo se siente nacer del lado marginado, y lo difícil que es luchar contra ese destino. Nos tomamos en serio contarles a los chilenos que tenemos un programa que los puede ayudar a mejorar su calidad de vida”, explica.

Chadwick también reivindica el rol de la TV abierta de cara a las contiendas electorales. Asegura que “son un espacio que democratiza el acceso a la información para que la ciudadanos puedan conocer a los candidatos y sus propuestas. La última franja electoral de los constituyente nos demostró que la gente ve la franja y les interesa la política y estar informados respecto a quién representa mejor sus ideas y proyectos de vida”.

Pablo González (Desbordes): “Mario buscar mostrar la verdad, el Chile de verdad”

Pablo González, el director general de la Franja del abanderado presidencial de RN, Mario Desbordes, de la agencia La Botica, ha sido el encargado de realizar -junto a Juan Carlos Hidalgo de la agencia Miami-, las piezas audiovisuales del exministro de Defensa.

“Mario conoce la realidad de Chile y tiene la experiencia necesaria y propuestas para alcanzar el Chile que queremos”, dice González respecto a cuál es el mensaje principal de la franja que comenzará a emitirse esta semana, agregando que apunta principalmente a la “gran clase media de distintas edades”.

Además, el director de la franja de Desbordes asegura que en los registros audiovisuales de Desbordes, a diferencia de los otros abanderados del sector, “Mario busca mostrar la verdad, el Chile de verdad. Nuestra franja no tiene ciencia ficción, ni actores, ni situaciones forzadas. Refleja la realidad de distintos chilenos sin pretensiones más que la verdad. Es una franja y campaña austera, sencilla”.

De igual manera, González recalca que es relevante el rol que juegan estas piezas audiovisuales al momento de que las personas elijan a su abanderado. “Sin duda, la franja de TV sigue siendo relevante. La última franja de constituyentes alcanzó buenos números”, dice.

Hernán Caffiero, el cineasta fichado por Jadue

Hernán Caffiero, cineasta y productor chileno -ganador de un Emmy en 2018- es quien ha liderado el rodaje de la franja que estrenará el abanderado del Partido Comunista, Daniel Jadue. El premiado director ha participado en producciones relacionadas principalmente al deporte, aunque también ha colaborado en materia política, por ejemplo, con la franja de Apruebo Dignidad del plebiscito del año pasado.

“La franja pretende impactar emocionalmente a la población y buscará sensibilizar-motivar sobre la necesidad de sumarse a este proceso de cambios que impulsa la candidatura popular” del también alcalde de Recoleta, señalaron desde el PC mediante un comunicado.

Según informaron desde su equipo, “la campaña cuenta con piezas documentales, ficcionadas y de animación que reflejan fielmente las experiencias de vida de gran parte de la población chilena”.