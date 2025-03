“No lo vemos como una urgencia”: secretario general del FA marca distancia de Carmona por nueva Constitución

En entrevista con el programa de streaming de La Tercera “Desde La Redacción”, el secretario general del Frente Amplio (FA), Andrés Couble, marcó distancia de la postura del presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, por una nueva Constitución.

Esto, luego que este domingo en radio Nuevo Mundo, el timonel de la colectividad reabrió el debate constitucional al sincerar la posición de la colectividad. Todo, ad portas de la definición presidencial del PC.

“Quizás una de las reformas políticas que queda pendiente, y que habría que replantearse agendar con urgencia, es una nueva Constitución, porque no hay nueva Constitución”, dijo.

Couble fue inquirido si dicha materia debiese ser parte del diseño programático de la candidatura del progresismo, a lo que respondió: “Sobre este punto en particular, sabemos lo complejo que es plantear un cambio constitucional. Vivimos dos procesos, sabemos que requiere de un ánimo y un estado del país que esté disponible a tener esa conversación. Y nosotros vemos que hoy día eso no es el momento, y así lo ha planteado el gobierno también, en cuanto al desgaste que produjeron los dos procesos fallidos anteriores”.

“¿Eso quiere decir que nosotros estamos totalmente conformes con la Constitución actual? No, es obvio que no, y yo creo que la mayoría del país tampoco. Por algo hubo un plebiscito en algún minuto cuando se preguntó si quería cambiar la Constitución o no, en donde una aplastante mayoría votó que quería cambiarla. El problema es que después dos procesos fallidos también dejan una frustración, dejan un ánimo que creo que es difícil de revertir en el corto plazo para cambiar la Constitución”, remarcó.

En ese sentido, el secretario general del FA recalcó: “Nosotros no lo vemos como una urgencia, y creemos que hay que tener una reflexión, y el tiempo es importante para esa reflexión, sobre aprendizajes de lo que fueron los dos procesos anteriores”.

Para cerrar el punto, planteó que “hay que tomar los aprendizajes para conversar cuáles serán los caminos, y cómo nos vamos dando ese pacto social en que estemos todos y todas representados, o la gran mayoría, y eso requiere un ánimo país que creo que hoy día no está”.