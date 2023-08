“No necesitamos evadir”: el giro en las posturas del FA y PC frente al llamado estudiantil a evasiones masivas en el Metro

Una verdadera encrucijada generó para algunos parlamentarios del oficialismo el llamado a evadir masivamente en el transporte público durante esta semana por parte de grupos estudiantiles, tras el alza de la tarifa de $ 10. Dentro del grupo más central de las fuerzas del Ejecutivo fue imposible evitar recordar lo que ocurrió en octubre de 2019, en la antesala del inicio del estallido social.

Hace cuatro años, el alza de las tarifas del transporte en $ 30 pesos se transformó en una de las consignas más emblemáticas para levantar los reclamos desde la izquierda, que fueron encabezadas -por fuera del movimiento ciudadano- por figuras que hoy son gobierno, como el Presidente Gabriel Boric, la ministra Camila Vallejo (Segegob) o el exministro Giorgio Jackson.

“Como Frente Amplio llamamos al gobierno y al presidente @sebastianpinera a revertir el alza del pasaje ya, y a no criminalizar la protesta social. No son delincuentes quienes han evadido, son estudiantes y familias cansadas de abusos. Diálogo ahora, no más represión”, publicó Boric, el 18 de octubre de 2019, en sus redes sociales.

El diputado del mismo partido, Gonzalo Winter, sostuvo por esos días que “en el gobierno, son campeones para pedir empatía y compasión a los evasores de impuestos y ahora, cuando los jóvenes ven que a sus padres les suben la luz, les suben el metro y les suben el arriendo, lo único que el gobierno ofrece son dos cosas: levantarse más temprano y palos, creemos que el gobierno lo que tiene que hacer es tomar la conducción del país y llevar a un diálogo”.

Por su parte, la bancada del PC sostuvo en una declaración que “respaldamos las llamadas evasiones masivas convocadas y desarrolladas por estudiantes y ciudadanos ante el alza de la tarifa del Metro de Santiago. Son acciones legítimas de desobediencia civil”.

La situación de crisis social le asestó un duro golpe a la entonces administración del expresidente Sebastián Piñera y se intentó contener con la firma del pacto constitucional del 14 de noviembre de 2019. Por lo mismo, el peso del alza de las tarifas no se queda solo en lo simbólico para el bloque de Apruebo Dignidad, integrado principalmente por el Frente Amplio y el Partido Comunista.

Sin ir más lejos, durante noviembre de 2022 dirigentes oficialistas se manifestaron a favor del congelamiento de las tarifas en el transporte público. Entre las voces que representaron este sentir estuvieron el presidente de Comunes, Marco Velarde; de Acción Humanista, Tomás Hirsch, o el timonel de Convergencia Social -el partido del Presidente Boric-, Diego Ibáñez. Este último, de hecho, afirmó por esas fechas en El Mercurio: “Hay que evitar a toda costa el alza en el precio de los servicios básicos para ir a trabajar. El pueblo está pasando por una situación crítica frente a la inflación, el gobierno y nosotros como parlamentarios, tenemos que encontrar los mecanismos para hacerle más liviana la vida”.

Velarde, en tanto, había asegurado que se solicitó que “la tarifa del transporte público se congele hasta fines de 2023, fecha en la que la economía se debiese estabilizar”.

Por esos días, tras las presiones de sectores de Apruebo Dignidad, el Mandatario planteó durante su gira en Tailandia -por la Cumbre APEC-, que “sabemos que el congelamiento de tarifas por más de tres años consecutivos no es sostenible en el tiempo, por lo tanto, tenemos que llegar a un equilibrio en función también de cómo esté la economía y como esté la situación de las familias que más lo necesitan”. Como sea, desde el Ejecutivo postergaron lo que más se pudo el alza de precios.

Por lo mismo, la situación no es del todo cómoda para el sector, aunque existen voces que aseguran que los llamados a evadir no se sostienen en este contexto, pues el Ministerio de Transporte también aplicó una “compensación”, como lo llaman en el Congreso, que establece un Monto Máximo Mensual de $ 38 mil, que asegura que, tras llegar hasta esa carga, se aseguren que todo el resto de viajes dentro de ese mes sean gratuitos.

Uno de los que piensa así es el jefe de bancada del PC, Luis Cuello, quien advirtió lo siguiente: “La tarifa ha estado durante varios meses, el año pasado le planteamos al gobierno que se mantuviera congelada y ahora se está realizando un aumento gradual, pero que va acompañada de otra medida que es la tarifa Máxima Mensual”.

“No se podía mantener eternamente congelada la tarifa y el monto que se estipuló es aceptable. Siempre habrá un impacto en el bolsillo familiar, pero puede compensarse con la tarifa máxima mensual. (Las evasiones) son expresiones estudiantiles, pero hay que tomar en cuenta que acá efectivamente ha habido una gestión del gobierno para aminorar el impacto en los bolsillos de las familias. Los estudiantes tienen una opinión legítima sobre las medidas que se están adoptando en esta materia”, cerró el parlamentario comunista.

En estos momentos: “No es la forma”

El diputado de Revolución Democrática -e integrante de la comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones-, Jaime Sáez, fue más allá y planteó que “evidentemente causa preocupación el llamado a movilización” de algunos grupos estudiantiles.

“La tarifa del transporte público en la RM no ha tenido, prácticamente, variación alguna, precisamente desde antes de 2019. Hay un alza de costos generalizado que debe cubrirse de algún modo para poder solventar el sistema, mantenerlo adecuadamente, impulsar el sistema de electro movilidad, todas las mejoras que se han hecho últimamente en la RM y que desde otras regiones del país vemos con mucha envidia. No ha sido un tema que se haya abordado, todavía, en la comisión, pero obviamente que inquieta que una parte de la población no tenga conciencia del nivel de transporte que tienen, del esfuerzo que hace el Estado de Chile para mejorarlo día a día y que es un sistema de transporte del cual carecemos en gran parte del país”, añadió Sáez.

Al mismo tiempo, el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, complementó que “todos quisiéramos que los valores de servicio básicos tuvieran las menores alteraciones posibles. Sin embargo, sabemos que hay costos y que hay momentos en los que esos valores deben actualizarse en algún grado, en alguna proporción, para lograr asumir esos costos”.

“Hay mil formas de hacer saber tu diferencia de opinión y a nuestro juicio, en este momento, no sería lo más recomendable que esta se exprese profundizando la evasión. No necesitamos evadir, sino que para atender gastos que, ante una falta de reforma tributaria, le hacen falta al Estado. Espero que estos elementos sean de comprensión en estas comunidades que tienen una diferencia con el alza del precio, esa es la mirada nuestra. Siempre mediante una muy buena explicación para la comprensión de todos”, dijo Carmona sobre las evasiones.

Otros parlamentarios de Apruebo Dignidad han evitado referirse al tema, pero en privado han advertido que, hoy, “no es la forma la evasión, considerando el Monto Máximo Mensual”. Desde el Socialismo Democrático, en tanto, tienen una mirada similar. Así lo planteó el jefe de bancada del Partido Socialista, Daniel Manouchehri: ”Afectar el desarrollo del transporte público afecta a todos los ciudadanos, pero en especial a los trabajadores. La movilización social que afecta a los trabajadores, no es una buena forma de movilización”.