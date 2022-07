“No tiene privilegios, actitudes altaneras y hace falta humildad”: los dardos de Huenchumilla al expresidente Frei tras anunciar que votará Rechazo

Un audio de 11 minutos y 13 segundos envió a los militantes de la Democracia Cristiana, el senador del partido Francisco Huenchumilla. En él, el parlamentario abordó la decisión del expresidente Eduardo Frei de votar Rechazo, así como también otros democratacristianos que anunciaron que irán en contra de la decisión del partido de votar Apruebo.

El pasado miércoles la Junta Nacional de la tienda liderada por Felipe Delpín acordó, por un 63% de los votos de un universo de 380 delegados habilitados para votar, que apoyarían la propuesta emanada desde la Convención Constitucional. Mientras que un 36% estuvo por no respaldar el texto del órgano creado para proponer un nuevo texto constitucional.

Dicha determinación generó una serie de fracturas al interior de la tienda, ya que en los días previos un grupo de expresidentes de la DC pidió libertad de acción de cara al plebiscito del 4 de septiembre, lo que fue negado en un comienzo por Delpín. Sin embargo, el voto político de la falange, emitido tras la Junta Nacional, acordó respetar la “libertad de conciencia”.

En ese marco, este jueves el expresidente de la República, Eduardo Frei emitió una declaración donde anunció que votaría Rechazo en el plebiscito debido a que “tengo discrepancias insalvables sobre varios contenidos de esta propuesta”.

Fueron estas palabras las que no cayeron nada bien a Huenchumilla y así lo hizo saber en el audio que mandó a la militancia de su partido.

“A propósito de la declaración del Presidente Frei me nace la reflexión de que a veces en la vida hace falta un poco de humildad”, apuntó de partida Huenchumilla, “porque yo entiendo que el Presidente Frei es militante de la DC y tuvo el honor de ser Presidente de la República como militante DC, entonces su declaración va en sentido contrario a la decisión adoptada por el organismo máximo de la DC, como es la Junta Nacional, en orden a que todos los democratacristianos vamos a estar por el Apruebo”.

En ese sentido el senador por La Araucanía se preguntó: “¿Cuándo una persona es expresidente de la República tiene algún privilegio especial que le permite estar en contra de lo que su partido decidió?”.

“Un expresidente tiene honores y dignidades por el alto cargo que ejerció en la República, pero yo no creo que tenga privilegios como ciudadano, porque en Chile no existe una monarquía, existe una República. Y cuando el Presidente deja ese cargo, vuelve a ser un ciudadano común y corriente y mantiene el respeto y las dignidades del cargo, pero no mantiene privilegios sobre el resto de sus conciudadanos. Y si es militante de un partido, creo yo que hay que respetar lo que cientos de militantes de a pie acordaron en un proceso limpio, democrático”, añadió.

Y enfatizó que “yo creo que en la vida es necesaria un poco de humildad, de no creerse el cuento”.

“En la DC no hay feudalismos, no hay una aristocracia que se superponga a los militantes y esto corre también para otros camaradas que puedan tener altos cargos”, continuó el senador.

“¿Quién le da derecho a revelarse contra la decisión de un organismo regular y máximo del partido que toma una decisión? Por qué algunos se van a sentir con el privilegio de decir ‘mire esto a mí no me afecta, no me llega, no lo acepto’, en circunstancias de que se está tomando una decisión política crucial para el país, entonces no me gustan esos auto privilegios otorgados por ellos mismos. Siento que hay una cierta prepotencia de creerse superior a los demás”, planteó Huenchumilla.

En ese sentido, afirmó también que “no corresponde en un partido democrático este tipo de actitudes altaneras y prepotentes respecto de los militantes comunes y corrientes”.

Pero Huenchumilla también tuvo palabras para la directiva que lidera Felipe Delpín, a quien recomendó iniciar un proceso de refichaje del partido y avanzar en un congreso ideológico.

“Yo espero que la directiva que encabeza Felipe Delpín, con el respaldo que tiene de la Junta Nacional pueda hacer una gran tarea, en que modernice el partido, en que hagamos un congreso ideológico, que debatamos los temas y las grandes ideas y temas del país”, señaló.

“Pero que al mismo tiempo haga un refichaje del partido, donde sepamos quienes somos y participemos con nuestros derechos y obligaciones, y sinceremos realmente un procedimiento democrático interno, ajeno completamente a cualquier tipo de operaciones innobles entre nosotros, de tal manera que cada cosa que acordemos no sea solo una cosa reglamentaria, sino que también legítima”, concluyó.