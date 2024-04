“No usar” la municipal como “trampolín para otra elección”: el mensaje de José Antonio Kast a Marcela Cubillos

En entrevista matinal con radio Duna este lunes, el dirigente fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast, valoró al regreso de Marcela Cubillos a Chile para postular como alcaldesa de Las Condes.

“Me gusta mucho que Marcela Cubillos vuelva a la escena política en un cargo de relevancia como es ser candidata a alcaldesa por Las Condes, yo creo que va a ser una gran alcaldesa. Creo que ella ha dejado claro que no quiere presidencializar esta elección y que su objetivo es instalarse en Las Condes. Lo que vaya a ocurrir después de que se instale en Las Condes es parte del futuro. Creo que ella es una carta presidencial a futuro, de todas maneras”, comentó.

Ante la consulta de que si Cubillos consigue una votación histórica y se perfila como una carta a La Moneda en esta elección, él optaría por dar un paso al costado, Kast dijo que la plataforma municipal no debiera ser usada para apuestas presidenciales.

“Lo que nosotros hemos planteado es que el que vaya candidato a alcalde no debiera usar esa plataforma para ser candidato a presidencial porque se presentó a una elección puntual y concreta. Eso le dijimos a Joaquín Lavín en su momento y eso le dijimos a Evelyn Matthei en su momento. Y ambos aceptaron ese desafío, que uno se presenta a una elección y no puede defraudar a las personas que votaron por uno. Yo veo en Marcela Cubillas una potencial candidatura a presidencial, sí. Me gustaría que fuera presidenta de Chile, si lo hace como lo hizo en la Cámara de Diputados, como lo hizo como ministra y como estoy seguro que lo hace como alcaldesa, sería una gran candidata a la presidencia”, expuso.

En ese sentido, opinó que el tema es algo que le corresponderá evaluar a la implicada.

“Lo tendrá que decidir ella. Yo creo que no corresponde usar una carrera política municipal como trampolín para otra elección. Y eso yo lo he dicho en todos los ámbitos. No me parece que un senador se presente de candidato a presidente, pierda y siga siendo senador”, planteó.

En entrevista el fin de semana con La Tercera, Cubillos dejó “totalmente descartado lo presidencial”.

“Yo espero que Marcela Cubillos gane con una amplia mayoría en Las Condes, ojalá sobre el 80%, es difícil, pero ojalá que se transforme en una gran mayoría nacional y que lo haga muy bien como alcaldesa”, cerró Kast.