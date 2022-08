Oficialismo se distancia de plan del PPD para el 5-S y aplaza definición de mecanismos para después del plebiscito

El documento era reservado. Tanto, que ni siquiera la directiva del partido estaba enterada de su publicación.

La noche del lunes La Tercera dio a conocer un borrador de propuestas elaborado por el PPD en que se ponían en dos escenarios: qué hacer el 5 de septiembre si gana el Apruebo o si gana el Rechazo.

En caso de que ganara esta última opción, el partido sugirió la creación de una nueva Convención 100% electa, a partir de elecciones llevadas a cabo en noviembre de este año, integrada por 100 convencionales -55 menos que la anterior-, provenientes de listas o pactos de partidos.

De esa forma, se excluirían las listas conformadas exclusivamente por independientes, como lo fueron la Lista del Pueblo, el Movimiento de Independientes del Norte o Independientes No Neutrales.

A 11 días de los comicios, el texto no cayó del todo bien en el oficialismo. Entre sus partidos comentan que la publicación del documento, en el que se aborda de forma más extensa el Rechazo que el Apruebo, puede ser tomada como una señal de derrota.

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, argumentó que “no me parece necesario entrar en un nivel de detalles ahora. Lo importante es que quedan 11 días de campaña, periodo muy relevante para dar a conocer la propuesta constituyente y obtener el triunfo el 4 de septiembre. Como PS seguimos con convicción en terreno, creemos que es posible tener ahora una nueva Constitución. Si el 4 de septiembre el pueblo de Chile decide otra cosa, trabajaremos con ahínco por una nueva Constitución y veremos cuál es el mejor mecanismo”.

“Prefiero gastar tiempo en hacer campaña que en hacer minutas”, añadió.

Desde la directiva PS señalan que hubo acercamientos con el PPD a raíz del documento y se les hizo ver que no compartían publicar, a solo días del plebiscito, una extensa propuesta sobre lo que se debiese hacer en caso de que gane el Rechazo. Además, tildaron la discusión de “no fructífera”.

Frente a estas recriminaciones, cuentan algunas de las fuentes consultadas, parte de la directiva del PPD se lavó las manos, pues justificaron que el texto se filtró sin su visto bueno.

Durante la tarde de este martes se reunió la comisión política del PS con expresidentes de partido. “El PS llama a redoblar los esfuerzos para lograr el triunfo del Apruebo luego de constatar que las fuerzas convocadas a la conquista de una nueva Constitución se han ampliado y fortalecido en las últimas semanas”, detallaron en una declaración tras la cita.

Si bien hace unos días en el partido también evaluaban publicar un documento con propuestas, hoy -en consideración de la respuesta que tuvo el documento del PPD- esa alternativa se descarta. Control de daños o no, el secretario general y extimonel socialista Camilo Escalona reiteró que “la comisión política, con la activa participación de nuestros expresidentes, convocó a seguir el esfuerzo por el Apruebo, a reforzar nuestro despliegue en todo Chile, en sectores urbanos y rurales. Hemos constatado que la situación de indecisos se puede modificar a favor. El ejercicio de ponernos a evaluar (previamente) un triunfo del Rechazo no es nuestra visión. Nosotros no vamos a bajar los brazos”.

En tanto, la vicepresidenta del PS, Nicole Cardoch, sostuvo que “quedan 11 días de campaña y estamos llamando a todas y todos los militantes a redoblar los esfuerzos. El camino que establece la nueva Constitución da una respuesta a que los cambios profundos empiecen de una vez por todas y no sigamos esperando para una vida más digna (...). No trabajaremos en un documento propio”.

Por su parte, Leonardo Cubillos, presidente del Partido Radical, sostuvo que “es legítimo que un partido pueda prever un escenario y trabajar una propuesta. Todas las ideas enriquecen el debate, pero antes debemos esperar el resultado del 4 de septiembre. Si bien el PR también tiene algunas ideas, ellas las anunciaremos cuando corresponda, para no desviar la energía de lo importante, que es el Apruebo”.

En tanto, el timonel del PC, Guillermo Teillier, sostuvo en un punto de prensa que el documento “es la opinión de uno de los partidos”. Por lo mismo, evidenció algunos reparos, como con reducir el número de escaños indígenas o excluir a las listas de independientes. “Es una nueva discriminación hacia los pueblos originarios. Lo único que va a hacer es enturbiar la situación que ya está tensa (...). Dejar afuera a los independientes me parece que es una maniobra bastante peligrosa”, dijo.

La alternativa que abrió el Presidente Boric

Desde el PPD defienden su propuesta y niegan que esta sea “derrotista”. En gran parte, argumentan, porque el propio Presidente Gabriel Boric “abrió la puerta” a presentar propuestas en caso de que gane el Rechazo.

El secretario general del PPD, José Toro, señaló que el documento emanado por la colectividad fue trabajado “con la seriedad que nos caracteriza. Además, los diferentes temas son puestos por la propia presidenta del PS el domingo, y por el Presidente de la República. Nosotros lo trabajamos como un documento formal, analizando los caminos a seguir si gana el Apruebo o el Rechazo, y estamos convencidos de que el Apruebo crece cada día más”.

Toro hizo referencia a las palabras que el Mandatario emitió en el noticiero de Chilevisión, la noche del domingo. Consultado por las reglas que debiese tener la eventual nueva Convención en caso de que gane el Rechazo, Boric dijo que “hay muchas cosas que se pueden mejorar (...). “Vamos a estar atentos a las propuestas que se hagan, respetando ciertos mínimos, como que sea 100% electa. Creo que la paridad es un avance tremendamente importante (...)”.

Sin embargo, en esa ocasión el Mandatario hizo algunos matices: “Yo creo que la participación de los pueblos originarios en el proceso constituyente es muy valiosa. El cómo se ejerce esa participación se podrá discutir, sin lugar a dudas, en el Congreso. O la discusión de los sistemas de listas nacionales o no, son parte de las discusiones”.

Por lo demás -en privado-, desde el PPD advierten que, en consideración de los resultados que han arrojado las encuestas, lo “responsable políticamente es saber cómo reaccionar”.

En comparación, desde el PS afirman que no están preocupados por lo que haya que hacer a partir del 5 de septiembre en caso de que gane el Rechazo, pues confían en que actualmente el gobierno esté pensando en los mecanismos necesarios para continuar con el proceso constituyente.

Como sea, desde el PPD señalan que, incluso, esperan que la derecha se abra a implementar el método que ellos propusieron en caso de que gane el Rechazo.