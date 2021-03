Ossa tras reunión con nueva presidenta del Senado: “A todo el mundo, nos separan a veces ciertas ideas (...) pero eso no quita que no podamos intentar acercarnos”

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, se reunió con la presidenta del Senado, Yasna Provoste, con quien abordó la agenda legislativa 2021.

A la salida del encuentro, que Ossa acordó como “productivo”, sostuvo que junto a Provoste acordaron “continuar con la forma de trabajo que tuvimos con las dos mesas anteriores, presididas por el senador Jaime Quintana y vice presidida por el senador De Urresti; y luego por la presidenta Adriana Muñoz y don Rabindranath Quinteros, que básicamente consiste en juntarnos todos los jueves, ya sea telemáticamente o en forma presencial, para ir conversando las recíprocas preocupaciones y urgencias legislativas, así que nos vamos muy contentos de la reunión”.

Consultado por los dichos de la nueva presidenta del Senado quien ayer se declaró opositora al gobierno del Presidente Sebastián Piñera, el ministro sostuvo que pese a las diferencias de opinión e ideologías eso no implica que no puedan “acercar” opiniones.

“A mí me tocó intervenir y partí, desde luego, por felicitar a la senadora Provoste, al senador Pizarro y a sus familias. Desde luego,- se trata de un gran logro de alguien que ha dedicado su vida a la política y también transmitimos aquello que -a nuestro juicio-, el Ejecutivo ha dado cumplimiento, e hicimos mucho énfasis en que, en definitiva, obviamente a todo país, a todo el mundo, nos separan a veces ciertas ideas, ideologías, cosmovisiones, pero eso no quita que no podamos intentar siempre acercarnos. Eso es básicamente lo que dije ayer y que reitero ahora”, dijo el secretario de Estado.