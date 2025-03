Ossandón elogia trabajo de Tohá en Interior y manifiesta interés en presidir el Senado con alguien de la exconcertación

El senador de Renovación Nacional (RN), Manuel José Ossandón, repasó y elogió el trabajo de la exministra del Interior y candidata presidencial del Partido Por la de Democracia, Carolina Tohá. Asimismo, señaló que el acuerdo por la presidencia del Senado está roto, por lo que le gustaría presidir la Cámara Alta con alguien de la exconcertación.

En conversación con el programa de streaming de La Tercera, Desde La Redacción, el jefe del Comité de Renovación Nacional expresó su aprobación al trabajo de la exministra del Interior: “Yo tengo una muy buena impresión de Carolina Tohá. Yo creo que ella hizo un buen trabajo, porque ella tenía una pega durísima. Ella ha representado a un gobierno que tiene dos almas, pues”.

A lo que explicó: “Boric y sus compañeros, hicieron una campaña destruyendo a la centroizquierda. Destruyeron a la Bachelet, a Lagos, a Frei, destruyeron a la política tradicional, destruyeron la política de los acuerdos. Cuando ellos llegan al gobierno, se empiezan a hundir, ¿y a quién le piden ayuda? A los mismos que destruyeron. Y el sustento de ese gobierno, ¿quién fue? Carolina Tohá. Pero ella, como ministra del interior, tenía dos almas, pues. Una del alma de la Concertación, que lo hizo muy bien, y otra del Frente Amplio, que andaba súper perdido”.

Es por esto que lo ejemplificó: “Yo estaba en la mesa de seguridad y Carolina Tohá, como ministra del Interior, presentó a la mesa la idea de presentar un proyecto que cualquier persona que fuera a la Plaza Italia o a cualquier lugar de protesta, con una botella de bencina, eso era un delito. ¿Y por qué lo dijo? Por sentido común (...) Todo el Frente Amplio estuvo en contra. Esa era Carolina Tohá, representando un gobierno que tenía dos almas. Y para ella fue súper difícil, pero hizo un buen trabajo”.

La disputa por la mesa del Senado:

En tanto, ante las próximas elecciones que definirán la mesa del Senado, Ossandón señaló: “Yo estoy expectante, el día 26 son las elecciones, yo no doy nombres porque sería un maleducado, pero hay personas que han hablado conmigo, yo siempre he estado abierto a eso”.

Al ser consultado por la posibilidad de Felipe Kast, el parlamentario comentó: “¿Quién dijo que le tocaba a él? No hay ningún acuerdo, es la primera mentira. Yo tengo un planteamiento político, yo se lo dije a él en la cara y se lo dije a todo el mundo. A mí me parece un absurdo que un partido que tuvo una votación online para la elección de su mesa de 1.700 personas, con un presidente que sacó poquitos votos, o sea, casi los votos para un bingo en Puente Alto, tenga derecho a presidir la mesa del Senado, no me parece, creo que ese partido no tiene el peso para eso“.

Sobre el acuerdo de la presidencial, fue enfático: “Yo soy jefe de comité de los senadores de Renovación Nacional. Era jefe de comité cuando se rompió ese acuerdo, y operé para que se rompiera, porque yo no era parte del acuerdo, y nunca existió ese acuerdo. Yo nunca fui a ninguna reunión y no existió”.

Por último, a la pregunta de con quién sería la mesa si la presidiera, el exalcalde manifestó: “Con alguien de la exconcertación -¿Con alguien PPD?-, me imagino. O PS”.