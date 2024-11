Parlamentarios del oficialismo critican a general Iturriaga por exponer situación interna de las Fuerzas Armadas

Fue el pasado 28 de octubre en la sesión de la subcomisión mixta de Presupuesto, en que el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, se quejó de que existía un supuesto desfinanciamiento a la tropa de esa rama de las Fuerzas Armadas.

“El Ejército hoy está definido por una planta que, por ejemplo, para los soldados de tropa, profesional, hay una planta de 7.000 soldados, que es lo que autoriza la ley, pero solamente se está financiando a 1.600″, dijo, según consignó El Mercurio durante el fin de semana.

Esta cifra, según Iturriaga, se trataría solo de un 23% del total de los soldados que se necesitan para tener un Ejército “100% operativo”.

Las palabras del mandamás del Ejército, sin embargo, no cayeron bien en el oficialismo, donde los integrantes de las comisiones de Defensa de ambas cámaras no dudaron en criticar al general.

El jefe de bancada de los senadores del PS, Gastón Saavedra, aseguró que “la falta de recursos es un tema pero no es el central. Aquí la baja sostenida de personal responde también a la falta de autocrítica del Ejército por los malos tratos a conscriptos e irregularidades en la institución. No podemos olvidar los casos de Antuco, caso de Putre y el famoso Milico Gate”.

“El Ejército actualmente tampoco tiene el cuerpo de instructores, vehículos e infraestructura para recibir un número mayor de conscriptos. Por eso me parece que las declaraciones del general Iturriaga no apuntan al problema de fondo y no corresponden tampoco al cargo técnico que ostenta”, apuntó Saavedra.

Senador Gastón Saavedra. Foto: Aton Chile.

Desde la Cámara, los diputados del oficialismo que integran la Comisión de Defensa, también se lanzaron contra Iturriaga.

Jorge Brito (FA) acusó que “el comandante en jefe del Ejército da información mañosa porque da a entender de que en realidad habría un problema de sostenimiento del despliegue militar cuando en la práctica los soldados de tropa profesional representan sólo el 4% de la fuerza total del aparato militar que está compuesto principalmente por oficiales, suboficiales y clases”.

Junto con ello, el expresidente de la Comisión de Defensa de la Cámara, apuntó contra los legisladores de centroderecha. “El daño que la oposición le está dando a la Defensa hoy día es que ha rechazado la partida completa, la que son las remuneraciones de los oficiales, los suboficiales y las clases los mismos que mañana les vamos a renovar el despliegue en la frontera norte y que la oposición ha rechazado en su financiamiento”, sostuvo.

3 JULIO 2024 DIPUTADO JORGE BRITO DURANTE COMISION DE PESCA FOTO: DEDVI MISSENE

Este lunes, en la votación en general que se dio en la Cámara, la también integrante de la misma comisión, Ericka Ñanco, apuntó contra quienes rechazaron el Presupuesto en esa cartera.

“¿Cómo es eso de oponerse al presupuesto de la seguridad? ¿Cómo es eso de rechazar el presupuesto en Defensa, poniendo en riesgo el pago de oficiales, suboficiales, de cabos?”, emplazó.

“La derecha dice, ignorantemente, que está asegurado sólo el 23% del financiamiento para los soldados, pero lo que ellos esconden, desconocen o quieren desconocer, es que ese 23% es de los soldado de tropa profesional, que son el 4% de los soldados y son los conscriptos que se quedan por un año más y que aun teniendo el 23% asegurado del reclutamiento, no alcanza la meta y quedan vacantes”, expuso Ñanco.

25 Septiembre 2023 Retrato a la diputada Ericka Ñanco. Foto: DEDVI MISSENE

La respuesta oficial de la Cámara

Consultada por el revuelo que generó la intervención de Iturriaga, la presidenta de la Cámara, Karol Cariola (PC), aseguró que “cada partida se va a ver en particular y el gobierno tendrá la oportunidad en cada una de ellas de aclarar aquellos puntos que puedan generar dudas”.

“Frente a eso no quisiera adelantar lo que el gobierno ya ha mencionado o que pueda explicar en la sala respecto de los elementos o los alcances de esta partida en particular, es una partida muy importante, igual que el resto, y en ese sentido vamos a entregar todos los espacios para que cada uno de los puntos que puedan generar dudas puedan ser aclarados, explicados o incluso resueltos en el debate legislativo”, detalló la timonel de la Cámara.

11 SEPTIEMBRE 2024 KAROL CARIOLA DURANTE SESIÓN DE SALA EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS. FOTO: DEDVI MISSENE

Además, Cariola explicó que “no es la primera vez que hay una partida que pueda tener cuestionamiento por parte del Poder Legislativo, pero que, sin embargo, en un acuerdo con el Poder Ejecutivo se logra resolver durante su trámite legislativo”.