PC celebra su Fiesta de los Abrazos con presencia de Boric y énfasis en la reforma de pensiones

Este sábado, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona y su secretaria general, Bárbara Figueroa, inauguraron una nueva versión de la tradicional Fiesta de los Abrazos, con el lema “¡Por Chile, avancemos unidos y unidas construyendo futuro!”.

La actividad contó con la presencia -por segunda vez- del Presidente Gabriel Boric; la vocera de gobierno, Camila Vallejo; los ministros del Trabajo y Educación, Jeannette Jara y Nicolás Cataldo, respectivamente. Así como también de los alcaldes, Irací Hassler (Santiago) y Daniel Jadue (Recoleta).

Es así como la jefa comunal de Santiago, señaló que “sean todos y todas muy bienvenidos y que nos podamos dar ese abrazo de fuerza y energía para un año de transformación, para un año que requiere la unidad para construir un buen vivir en cada uno de nuestros barrios”.

Por su parte, el presidente del PC, dijo que la Fiesta de los Abrazos “se ha transformado en un hito de encuentro en el mundo de izquierda y progresista de nuestro país”.

Es así como Carmona también destacó que es la primera vez que se celebra esta fiesta desde que se originó en 1988, sin el anterior presidente del partido, Guillermo Teillier, quien falleció en el 2023.

Reforma previsional

Uno de los temas más recurrentes durante la actividad, fue la reforma de pensiones, discusión liderada por la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.

Cabe señalar, que este martes se concretó la mesa de trabajo de técnicos del gobierno y se continuó la votación de la reforma previsional en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, donde algunos artículos contaron con el apoyo de Chile Vamos y otros no.

13 DE ENERO 2024 / SANTIAGO Presidente del PC, Lautaro Carmona. Autoridades de gobierno y del Partido Comunista inauguran la Fiesta de los Abrazos 2024, popular fiesta de la izquierda Chilena llevada a cabo en el Parque O’ Higgins. FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Bajo este contexto, el timonel comunista, dijo que “la derecha se ha opuesto a la reforma de pensiones, salvaguardando los intereses de los dueños de las AFPs, postergando el bienestar mayor de la población y sin un pilar solidario”.

“La urgencia que tiene nuestros pensionados, debe llevar adelante tanto en el movimiento social y en las bancadas parlamentarias, construir un acuerdo que permita destrabar y que pueda finalmente, hacer justicia respecto a la inequidad y abuso que los sistemas de AFPs imponen en las pensiones”, agregó.

Así también, la secretaria de Estado señaló posterior a la inauguración que este lunes se va a retomar la discusión en la Comisión de Trabajo, donde se va a discutir la Pension Garantizada Universal (PGU) y el seguro social.

En ese sentido, Jara afirmó que “en los próximos días esto se va a llevar a la Sala, donde lo primero que se hace es votar la idea de legislar”.

“Hay algunas aperturas, algunos caminos, pero eso está en pleno proceso de desarrollo. Desde el gobierno nos hemos flexibilizado por un conjunto de cosas que ha pedido la oposición, pero tiene que haber una capacidad de ceder del otro lado, porque si todos nos ponemos intransigentes, va a ser mucho más difícil llegar a una ley pronto”, agregó.

El Presidente Boric también tuvo palabras para la ministra Jara, aseverando que “ha encabezado avances fundamentales”.

Bajo esa línea, destacó “el aumento del salario mínimo a $500 mil, la reducción de la jornada laboral a 40 horas o la Ley de Conciliación Laboral”.

“Hoy día (Jara) está batallando intensamente con una paciencia infinita por lograr el acuerdo para la reforma de pensiones en Chile y darle una pensión digna a quienes han trabajado toda su vida y que después de toda esa vida de trabajo se encuentran con que la sociedad les da la espalda”, sostuvo.

Llamado a la unidad de Boric a la izquierda

Durante la inauguración, el Presidente Gabriel Boric también dio un discurso, donde hizo un llamado a la unión de la izquierda y destacó la labor de la ministra del Trabajo Jeannette Jara, militante de esa colectividad.

“Muchísimas gracias compañeros y compañeras, es un orgullo para mí estar nuevamente en la Fiesta de los Abrazos, a la que como decía antes Lautaro (Carmona) vine muchas veces como joven magallánico, sorprendido por la cultura y la historia de un partido que está profundamente enraizado en las historias de las luchas del pueblo chileno”, fue el inicio de la intervención del Mandatario.

El Jefe de Estado, también hizo mención a los resultados del plebiscito constitucional del 17 de diciembre: “Logramos un importante resultado después de dos importantes derrotas de los sectores progresistas, que deben dejarnos como lección, que la unidad de las fuerzas políticas progresistas es condición necesaria para poder seguir avanzando”, comentó.

“Me ha tocado verlo en diferentes latitudes. Cuando la izquierda y la centro izquierda se separan, o una de las dos desaparece, o avanza el ultraderecha y por lo tanto no podemos permitirnos ese lujo en Chile. Tenemos que estar unidos y enfrentar unidos los próximos desafíos”, enfatizó.

También agregó que “hay una segunda lección, tremendamente importante, que es que no podemos nunca alejarnos de las necesidades concretas y materiales de nuestro pueblo, como decía Gramsci en una interesante crítica que hace a Trotsky, el pretender ser un adelantado a tu época es una manera elegante, pero torpe de estar equivocado”.

Finalmente, Boric entregó palabras de apoyo hacia la tienda liderada por Lautaro Carmona. “Estoy seguro que el PC va a seguir siendo como lo ha sido siempre a lo largo de su historia, con la responsabilidad histórica que lo caracteriza, un fiel y leal colaborador en la noble y difícil tarea de gobernar, así lo he sentido hasta ahora y no me cabe ninguna duda, que será hasta de esta manera hasta el final del periodo”, dijo.