El próximo sábado 16 de noviembre es la fecha límite que tienen los integrantes del gabinete para abandonar La Moneda, en caso de que decidan competir en las elecciones parlamentarias de 2025.

Desde la oposición, remarcan que el forzado ajuste ministerial debe incluir la salida de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, cuya figura ha sido cuestionada en el marco del caso Monsalve.

El jefe de la bancada de diputados del Partido Republicano, Luis Sánchez, sostuvo que “es una vergüenza e insostenible que la ministra Tohá siga en el cargo de ministra del Interior. Eso demuestra nula capacidad de comprensión del Presidente Gabriel Boric y de ella misma respecto de la gravedad de los hechos del caso Monsalve”.

“El Presidente de la República debe exigirle la renuncia si ella no sale por su cuenta y si esto no ocurre ya estamos en conversaciones con otros partidos de oposición para presentar una eventual acusación constitucional”, añadió.

“Perdió conducción política”: oposición presiona por salida de ministra Tohá en el próximo cambio de gabinete. En la imagen, el jefe de bancada del Partido Republicano, Luis Sánchez. Foto: Prensa Partido Republicano.

Un planteamiento similar expresó la jefa de bancada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, quien mencionó que “el caso Monsalve no se supera con un cambio de gabinete en la medida que de los antecedentes quedara en evidencia que hubo encubrimiento de personeros gubernamentales. Ciertamente la ministra Tohá ya perdió peso y conducción política, y en esa condiciones no puede seguir en su cargo”.

En cuanto a un eventual libelo constitucional, Ossandón aclaró que “cualquier acusación en lo sucesivo debe ser aprobada por todas las fuerzas de oposición, desde Amarrillos a Demócratas. No estamos para darle triunfos a un gobierno que no tiene nada que celebrar y que no hace lo que moralmente debe en favor de todos los chilenos”.

Asimismo, la parlamentaria comentó que en el reajuste ministerial “quedará demostrado que a (Nicolás) Cataldo no le interesa el fin del CAE y que la ministra (Jeannette) Jara no tenía como prioridad las pensiones; pero también quedara en evidencia que se usará el gobierno como premio de consuelo de los perdedores de la municipal”.

“Perdió conducción política”: oposición presiona por salida de ministra Tohá en el próximo cambio de gabinete. En la imagen, la jefa de bancada RN, Ximena Ossandón. Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile.

Gustavo Benavente, jefe de bancada de la UDI, sinceró a La Tercera sus expectativas para el cambio de gabinete, aseverando que este “tiene que enfocarse principalmente en la seguridad, poner un énfasis absoluto y prioritario en la seguridad. En segundo lugar, tiene que ser un gabinete ojalá que muestre ser pro crecimiento, lo que hasta el momento no hemos visto. Son los dos aspectos fundamentales a los cuales tiene que abocarse el gobierno”

“Respecto de la ministra Tohá, ella debería salir primero porque no ha dado el ancho en materia de seguridad y en segundo lugar creo que la situación judicial del caso Monsalve puede que haya incluso aristas que la puedan complicar a ella y por la imagen del gobierno, ella debiera saber para enfrentar estas posibles aristas judiciales”.

“Perdió conducción política”: oposición presiona por salida de ministra Tohá en el próximo cambio de gabinete. En la imagen, el jefe de bancada de la UDI, Gustavo Benavente. Foto: Dedvi Missene.

El jefe de bancada de Evópoli, Jorge Guzmán, manifestó que “el cambio de gabinete es urgente, no solo de nombres, también de conducción, de la forma como se abordan las necesidades del país. Las crisis en seguridad, salud, educación y crecimiento económico no permiten más improvisación y mal manejo. Por su parte, la crisis en el ministerio del interior, hace insostenible la permanencia de la Ministra Toha en su cargo.

El presidente y diputado de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet, indicó a La Tercera que “el cambio de gabinete es inminente. Lamentablemente, Carolina Tohá hizo su mayor esfuerzo, sin lugar a dudas, pero este es un gobierno de personas absolutamente incompetentes. Hay crisis en todas partes, en educación, en salud, en crecimiento y para qué decir en seguridad. Este gobierno es un desastre, por tanto, ojalá pueda entrar gente con experiencia”

“Pero lamentablemente en el caso de Interior, Carolina Tohá esta desgastada. La vocera (Camila Vallejo) nunca ha sido vocera. Y se necesita alguien que haga una buena vocería y ministros comprometidos. Ojalá se recurra a gente con experiencia, porque la verdad es que los adolescentes en política no funcionan”, recalcó.