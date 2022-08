Piden “la más alta sanción”: Chile Vamos pasa a comisión de Ética a diputado de la Carrera por agresión a vicepresidente de la Cámara

“Venimos en solicitar a esta Honorable Comisión de Ética y Transparencia se sirva conocer y sancionar la falta a la ética parlamentaria cometida por el diputado Gonzalo de la Carrera Correa, disponiendo a su respecto la más alta sanción que contemple el Reglamento de esta corporación”.

Así comienza el requerimiento de seis páginas ingresado por los jefes de bancada de Chile Vamos ante la comisión de Ética de la Cámara de Diputados, en el que solicitan “la más alta sanción” para el diputado Gonzalo de la Carrera (independiente). Esto, luego de que el martes el parlamentario golpeara al vicepresidente de la corporación, Alexis Sepúlveda (PR), hecho que quedó registrado por las cámaras de seguridad.

En el documento, firmado por Jorge Alessandri (UDI), Francisco Undurraga (Evópoli) y Andrés Longton (RN), acusan que “la conducta desplegada por el diputado Gonzalo de la Carrera Correa constituye graves afectaciones a distintos deberes de ética parlamentaria” que emanan del reglamento de la corporación.

Ante ese escenario, precisan que “cometer una agresión física en contra de otro diputado se enmarca en la vulneración de al menos tres exigencias previstas y detalladas en el numeral 3° del artículo 346 del Reglamento de la Cámara de Diputados”.

“Hay en este deber una importante exigencia, como lo es el de igual trato, entre distintas personas, pero especialmente inter pares, lo que es un requisito elemental para que la actividad parlamentaria pueda desarrollarse de manera correcta, oportuna y llegar a buen puerto en las distintas actuaciones que la Constitución y la ley encomienda a los parlamentarios”, agregan.

Junto con detallar los antecedentes, los parlamentarios solicitaron a la instancia ordenar la comparecencia de los diputados Sepúlveda, Marcela Riquelme (Ind.-FA) -quien fue agredida verbalmente por de la Carrera- y otras personas involucradas en el incidente.

Así también, exigieron la entrega de los registros audiovisuales de cámaras de seguridad y transmisiones realizadas durante la sesión en la que se enmarcó el hecho.

Tras lo ocurrido, el martes por la noche los jefes de bancada de Chile Vamos habían anunciado que pasarían al diputado de la Carrera a la comisión de Ética. En la ocasión, Undurraga respaldó al vicepresidente de la Cámara y aseguró que “creemos que no es ni la forma ni el fondo con el que se deben tratar los temas en el país”.

“Le pedimos a la ciudadanía disculpas por el show que hacen algunos diputados en este Parlamento”, expresó también el diputado de Evópoli en dicha oportunidad.

La agresión efectuada por de la Carrera fue condenada transversalmente en el mundo político y, además, le significó su expulsión de la bancada del Partido Republicano.

Así también, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto (PPD), encargó a la Secretaría General de la corporación un “informe en derecho” que aclare las causales por las cuales se puede proceder a la destitución o inhabilidad de un parlamentario, para analizar si se enmarca en alguna de ellas la agresión del exrepublicano.

En tanto, esta mañana el representante del distrito 11 anunció su decisión de no asistir al Parlamento esta semana. “Me excusé de ir al Congreso, voy a pedir un permiso porque creo que lo prudente es bajar un cambio y no dar pie para que de nuevo sea provocado”, afirmó el legislador en diálogo con el matinal de Canal 13. El permiso sería por este miércoles, ya que no hay sesiones programadas para el jueves y viernes.

Nuevo paso por la comisión de Ética

No es primera vez que de la Carrera es denunciado ante la comisión de Ética de la Cámara Baja. Ayer, tras lo sucedido, el presidente de la instancia, Nelson Venegas (PS) informó que el parlamentario ya contaba con antecedentes previos por una agresión al diputado socialista Daniel Manouchehri.

“Hemos tomado conocimiento de muchos requerimientos que se han realizado de muchos diputados y diputadas, sin embargo, el diputado de la Carrera es el que más requerimientos tiene hasta el momento”, expresó Venegas en la ocasión.

“Ha tenido cuestionamientos por agresiones verbales y respecto a una presunta agresión física que habría realizado contra el diputado Daniel Manouchehri, aparte de eso otro que tiene que ver con dar a conocer ciertos datos privados del mismo diputado”, complementó.

La denuncia, en detalle, señala que presuntamente el exrepublicano le tiró un manotazo al socialista que le llegó en la oreja. A eso se suma que la bancada PS pidió un examen psiquiátrico de de la Carrera, luego de una burlesca publicación que hizo sobre fallecidos que aparecen en el padrón electoral.

“Todos estos requerimientos han sido tramitados; casualmente mañana (miércoles) se tiene que dictar un fallo que tiene que ver con la agresión que habría realizado con el diputado Daniel Manouchehri”, finalizó diciendo Venegas.