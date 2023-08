PPD levanta suspensión a Paz Suárez por dichos contra ministra Tohá.

“Tohá se puede enojar si quiere. Finalmente, todo el PPD en algún momento se enojó con ella por el tema Soquimich. Así que, que se enoje lo que quiera”.

Esa fue la frase, emitida por Paz Suárez en el canal Vía X, que le significó su suspensión como vicepresidenta del Partido Por la Democracia (PPD) a fines de mayo.

La medida, sin embargo, llegó a su fin. El 21 de julio la fiscalía del partido comunicó que, “conforme a las gestiones investigativas realizadas en el presente proceso disciplinario”, se resolvió levantar la medida de suspensión del cargo de Suarez con efecto inmediato.

Así, quedó sin efecto la sanción y Suárez volvió a ser vicepresidenta del partido, dentro de la directiva de Natalia Piergentili.

La suspensión se dio luego de que, el pasado 25 de mayo, el Tribunal Supremo del partido resolviera dar curso a la denuncia presentada el día anterior por el secretario general de la colectividad, José Toro Kemp, en contra de Suárez.

La denuncia se justificó en los dichos de Suárez sobre la ministra del Interior, luego de que la secretaria de Estado transmitiera a Piergentili su molestia a través de WhatsApp por haber tildado de “monos peludos” al electorado de gobierno, en entrevista con La Tercera Domingo.

En esa ocasión, Suárez también afirmó que Tohá “no es parte de la directiva, es una militante, una compañera de partido. La gente se puede molestar y ella ha dejado muy claro que entró al gobierno por el Presidente y no por nosotros. Es sumamente válido que se moleste”.

Consultada por este medio, la vicepresidenta dijo que “considero que que me hayan devuelto el cargo es un acto de justicia, porque no hice nada que pudiera perjudicar a mi partido, no actué basada en el daño al partido. Hice un comentario de un hecho de connotación nacional, que no es ningún secreto. No hice nada de lo que me tenga que avergonzar”.

El levantamiento de la sanción se suma a la lista de roces que, en el último tiempo, ha tenido la secretaria de Estado con su partido. Sin ir más lejos, la semana pasada, en entrevista con La Tercera PM, el diputado Raúl Soto acusó intervencionismo en las elecciones internas del partido, y también apuntó a la titular de Interior. “Tohá ha equivocado el camino en esta oportunidad al intervenir como se ha visto en los últimos días”, dijo.

En esa misma línea, Piergentili, a través de una carta a la militancia, manifestó que “es necesario que nuestras elecciones se mantengan fuera de las presiones del gobierno como han hecho ver varios militantes”. Junto con eso, admitió que “comprendí que había un malestar desde el gobierno hacia mi persona”.