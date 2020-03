Presidente de la Cámara dice que “el plebiscito podría llevarse a cabo siempre y cuando lo que ocurra por el coronavirus pudiéramos tenerlo bajo un cierto control”

Este mediodía el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Iván Flores, se reunió con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel para abordar distintos aspectos del plebiscito constituyente del 26 de abril.

Finalizado el encuentro, el líder de esta corporación fue consultado sobre una eventual suspensión o cambio de fecha de esta elección a raíz del coronavirus que en Chile tiene 43 personas infectadas y que tiene al Ministerio de Salud a adportas de decretar la fase 3 de su plan para enfrentar la enfermedad.

“Pongámonos en el escenario como lo están definiendo los franceses hoy. Tienen una elección municipal este fin de semana, y lo que han hecho es hacer un diseño para evitar el contacto de personas. Filas separadas, lapiz personal, la desinfección de manos antes de la urna”, comenzó diciendo Flores.

Para agregar que “el plebiscito podría llevarse a cabo siempre y cuando lo que ocurra por el coronavirus, que ya lo tenemos en el país, pudiéramos tenerlo bajo un cierto control, que nos permita que con nuevas medidas podamos hacerlo”.

“Yo no pensaría aún en cambiar de fechas todavía cuando no sabemos si el único elemento o factor que pudiera impedir hacerlo aún no aparece y ojalá que no nos aparezca con la fuerza que apareció en otros países. Si ocurriese, bueno, tendremos que hacer una reforma constitucional, porque la fecha fue fijada así. Yo no pensaría de ese escenario”, añadió.

Infraestructura para convencionales

Respecto sobre lo que se habló con el ministro del Interior, Flores aseguró que le planteó a Blumel su preocupación respecto a contar con la infraestructura necesaria para que, si gana el apruebo, los eventuales convencionales constituyentes electos puedan trabajar.

“(Le manifestamos) nuestra preocupación sobre el proceso constituyente. Nosotros entendemos, y así lo hemos dicho, que los tiempos están extremadamente acotados sobre la necesidad de implementar infraestructura, de los recursos humanos que trabajaran, pensemos que esta es una tercera cámara. Osea, nosotros somos 155 parlamentarios. Y sea que gane la opción de convención constituyente, que serían 155 o que gane la convención mixta, que será 172, hay que preparar infraestructura, comisiones, personal de aporte, de apoyo, etc".

"Es una tercera cámara. Y no calzan los tiempos para que al día siguiente de la elección de los constituyentes a final de año, podamos tener las condiciones para asegurar que en el año que siga podamos tener todo preparado”, alertó el líder de la corporación.

“Si no empezamos a trabajar ahora, puede que el día 27 (de abril) tengamos complicaciones para que todo esté preparado y presto a recibir a los 155 o 172 congresistas”, añadió.