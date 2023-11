Presidente del PC asegura que “es imposible que un proceso constitucional se reponga en el marco de este gobierno”

A semanas del plebiscito constitucional, donde la ciudadanía decidirá si aprueba o rechaza la propuesta de nueva Carta Magna, el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, se refirió a la posibilidad de que se imponga el ‘En contra’ -opción a la que adhiere su colectividad- el próximo 17 de diciembre.

“Ese debate de cómo sigue el proceso hay que hacerlo el 18 de diciembre y no antes”, dijo en conversación con Radio Infinita. Eso sí, precisó, es “lo que es claro para mí es que es imposible que un proceso constitucional se reponga en el marco de este gobierno”.

Carmona esgrimió que “el próximo año es año electoral y el subsiguiente es exactamente igual”. Y es que durante el 2024 se realizará la elección general de gobernadores, cores, alcaldes y concejales. En tanto, para el 2025 quedarían las elecciones presidenciales, para el Senado y la Cámara, por lo que se dificultaría agendar entre medio un nuevo sufragio.

Consultado respecto al “cansancio” de los electores por el debate constitucional, en caso de que se volviera a rechazar un texto constitucional, el timonel comunista señaló que este factor “pesa en tanto incide en la voluntad de la soberanía ciudadana, eso es para mi inequívoco, y ahí se va a medir cuánto pesa”.

“Si este rechazo tiene una tremenda votación desde el punto de vista de participación electoral (...), no es que la gente no quiera involucrarse, sino que tiene una posición crítica a la propuesta que hay. Es decir, no tiene por qué medirse una buena participación y una buena comprensión por estar de acuerdo con la propuesta”, sugirió.

Y agregó que “si la propuesta es incompleta, un retroceso, maximalista, integrista, como se le quiera llamar, y así lo siente la ciudadanía, está opinando, no es que no haya ido gente a votar”.

El presidente del PC insistió en que como partido están ‘En contra’ porque la propuesta constitucional, a su juicio, “es más subsidiaria que la que está vigente”.

“Esta nueva Constitución es más subsidiaria en el tema de las AFP y las isapres, va más atrás en el tema de la propiedad del agua, en un mundo en el que todos los días nos va mostrando cómo el sobrecalentamiento está estremeciendo la posibilidad planetaria (...), retrocede en los derechos de la mujer”, argumentó.

En ese sentido, añadió, “esto no es una Constitución que supere la Constitución neoliberal con estado subsidiario que se instaló el 80 y, que es la esencia por la cual tanto tiempo hemos luchado por cambiar”.