Provoste critica al gobierno de Boric por congelamiento de tarifas en el transporte: “Pensaba que la letra chica era sólo mala práctica de Piñera”

Molesta reaccionó la excandidata presidencial DC y actual senadora, Yasna Provoste, frente a los dichos del ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, respecto al congelamiento de tarifas en el transporte público.

En diálogo con El Mercurio de Valparaíso el secretario de Estado señaló que “es importante decir que sólo lo podemos hacer (el congelamiento) en aquellas ciudades en las que tenemos sistema regulado, donde podemos controlar al operador con la tarifa que cobra”. Y agregó que “esperamos que en el 2023 la tarifa tienda a ir normalizándose para poder ir calzando de mejor manera los costos e ingresos de cada sistema (…) la gente debe entender que a contar del próximo año las tarifas se tienen que comenzar a normalizar”.

Declaraciones que no cayeron nada bien en la senadora, ya que, según explicó, en la región que representa, Atacama, no hay transporte con sistema regulado.

“El Presidente Boric anunció congelar la tarifa del transporte público en todo Chile. Ahora el Gobierno nos dice que es sólo en ciudades con transporte público regulado, dejando afuera a regiones como Atacama y Coquimbo”, reclamó mediante su cuenta de Twitter.

Y continuó: “Pensaba que la letra chica era sólo mala práctica de Piñera”. La parlamentaria agregó que “no se puede anunciar algo distinto de lo que su gobierno implementa y la gente escucha”, adjuntando un video del anuncio realizado por el Presidente Boric.

Pero la senadora no se quedó ahí y añadió: “Es el anuncio del Presidente de la República hablándole a todo el país. Lo triste será decirle a la gente de Atacama, Coquimbo, Temuco, Talca, Curicó, Puerto Montt; entre otras, que el Plan Chile Apoya no es para ellos. Así no vale”.

Sin embargo, el 7 de abril pasado, cuando se comunicó la medida, el ministro Muñoz sí había dejado en claro que el beneficio sería solo para los sistemas de transporte público regulado.

“Es una recomendación que hace el panel de expertos que es lo que les corresponde. En ese sentido hemos decidido como gobierno, congelar las tarifas de transporte público, salir en apoyo de las familias chilenas en un momento inestable (...) Durante todo el año en los sistemas de transporte regulados la tarifa no va a crecer”, indicó en esa fecha.