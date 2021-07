Proyecto de indulto: Presidentes de las cámaras llaman a convencionales a “respetar la institucionalidad democrática”

El pasado sábado 3 de julio, a un día de la ceremonia que convocó por primera vez a los 155 convencionales para dar inicio al proceso constituyente, 64 de ellos firmaron un documento con cinco “garantías democráticas” para la “sana instalación” de la Convención Constitucional.

Un texto en el que figuraba la demanda al Legislativo por “la más rápida tramitación del Proyecto de Ley de Indulto General en la Comisión de Constitución del Senado, su aprobación, promulgación y publicación sin dilaciones y previa a la instalación de la Convención Constitucional, como un gesto político de justicia hacia quienes protagonizaron el proceso de transformación institucional más importante que ha vivido la historia de Chile y como el primer paso para el proceso de reconciliación que, como país, debemos empujar”.

Un proyecto sin unanimidad al interior de la convención, ya que esta jornada, los 37 constituyentes de Vamos por Chile emitieron una declaración rechazando la misiva e insistiendo en que en Chile “no hay presos políticos”.

En horas de la tarde, la presidenta del Senado, Yasna Provoste, reafirmó el apoyo a los convencionales en calidad de líder de la Cámara Alta, pero enfatizó la relevancia de respetar cada institución.

“Como presidenta del Senado, puedo señalar que vamos a tener una especial consideración por escuchar y acoger las propuestas que surjan de la convención constitucional. Pero con la misma claridad, espero que la convención, tal como lo ha señalado su presidenta y vicepresidente, tenga respeto por el resto de las instituciones que forman parte de la institucionalidad democrática de nuestro país”, dijo la senadora Provoste.

“Somos muchos y muchas quienes consideramos que ha existido un uso abusivo de la prisión preventiva. Cuando el Presidente Piñera señala en su cuenta pública que va crear una fiscalía especializada en DDHH y que va poner más recursos en la Defensoría de DDHH, o en el Servicio Médico Legal; está reconociendo en cierta forma que quienes están en prisión preventiva no han accedido a un juicio justo y que la institucionalidad del país no ha tenido una respuesta acorde a estas demandas”, añadió la senadora DC.

“Por eso, creemos que el proyecto de indulto que se tramita en la Comisión de Constitución es una respuesta democrática a un problema político que enfrenta nuestro país”, concluyó en esta materia.

Por otro lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, se refirió al proyecto asegurando “que se pueden estar de acuerdo o no”, e hizo hincapié en que el rol de los convencionales es netamente la redacción de una nueva Carta Fundamental.

“Si la Convención Constitucional pretende resolver cuestiones de materias legislativas o desea revisar y cuestionar fallos judiciales y el trabajo del Ministerio Público, es una combinación que en nada aporta a salir de una crisis institucional”, dijo el diputado RN.

“Hay márgenes que se están transgrediendo y que nos parecen peligrosos. Torcer resoluciones judiciales no puede ser, por cierto, la prioridad de la Convención Constitucional, cuya creación se justificaba en la necesidad de una nueva Carta Fundamental para Chile. Se pueden compartir o no las distintas iniciativas de ley, la Cámara probablemente lo pondrá en tabla en la eventualidad que se despache desde el Senado, tal como lo ha hecho en ocasiones anteriores con otras mociones, y serán los parlamentarios los resuelvan si apoyan la iniciativa o no”, agregó el parlamentario oficialista.

“Sin embargo, en lo que respecta a mi rol como presidente de la corporación, y tal como en su oportunidad fijé los márgenes cuando se nos intentó establecer una comisión para estudiar la constitucionalidad de los proyectos; con la misma fuerza, abogo por el respeto y la independencia del Congreso Nacional como un poder del Estado autónomo y respetuoso de la institucionalidad que actualmente nos rige”, concluyó quien encabeza la Cámara Baja.