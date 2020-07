Retiro de fondos de AFP: propuesta de La Moneda no logra despejar incertidumbre ante jornada clave

“En reflexión”, “analizando los anuncios” y “a la espera” de los proyectos. Esas fueron las expresiones que más se repetían este martes entre los trece diputados de Chile Vamos que la semana pasada permitieron -con sus votos a favor- que se aprobara la idea de legislar de la reforma que busca permitir el retiro de fondos de las AFP.

Tras el anuncio de un nuevo plan para la clase media, que hizo el Presidente Sebastián Piñera, los legisladores de RN y la UDI evitaron -en su mayoría- definir cómo votarán este miércoles en una jornada que será clave para el futuro de la iniciativa, la que será revisada en particular por la sala de la Cámara.

El nuevo paquete de medidas -en que el Ejecutivo concedió una transferencia directa, un punto que era clave para varios en el sector- no logró, sin embargo, despejar la incertidumbre sobre si finalmente los legisladores se cuadrarán detrás de su gobierno, o mantendrán su postura, profundizando aún más la crisis oficialista.

Para revertir su derrota inicial, el gobierno necesita, al menos, dar vuelta a tres de los trece que aprobaron la semana pasada, siempre y cuando no se descuelguen otros legisladores del sector. Solo así logrará que no se alcance el quórum mínimo de 3/5 (93 votos) que requiere la normativa para su avance.

Si bien los RN Leonidas Romero, Aracely Leuquén, Andrés Celis y Eduardo Durán ratificaron que mantendrán su respaldo a la iniciativa, Miguel Mellado (RN), Celso Morales (UDI) y Ramón Galleguillos (RN) se manifestaron en “reflexión”. A su vez, la diputada Érika Olivera se limitó a valorar algunos anuncios, aunque no quiso adelantar si mantendrá o no su voto favorable. En tanto, Virginia Troncoso (UDI), Hugo Rey (RN) Pablo Prieto (Ind-RN) y Pedro Álvarez-Salamanca (UDI) no pudieron ser contactados por este medio.

Al incierto escenario se sumó el caso de Cristhian Moreira (UDI). El legislador, quien la semana pasada ya se había descompensado, anunció que se internaría en una clínica por su “delicado” estado de salud. Por lo mismo, no participaría de la sesión.

Y si bien en el gobierno se mostraban optimistas respecto de la apertura de algunos de los que votaron a favor, este martes surgió otro factor que podría complicar al Ejecutivo: algunos que se abstuvieron la semana pasada este miércoles podrían terminar sumándose a la oposición. Ese podría ser el caso de Álvaro Carter (UDI) y Jorge Durán (RN).

“Las medidas son correctas, pero llegan tarde y tienen letra chica (...). Frente a esto tengo dudas y estoy seguro que no soy el único”, dijo Carter a La Tercera.

Pese a estas dudas, en La Moneda sostenían que tenían esos votos “controlados”.

Sin embargo, en la UDI y RN veían con preocupación que algunos de sus legisladores se cuadraran solo en algunos artículos y terminaran aprobando igual el primero, que es el que permite el retiro de fondos. En esa disyuntiva, según fuentes del sector, se encontraban algunos.

“Hay un primer artículo que es el retiro de pensiones que está en discusión. Espero que no haya votos para el segundo”, sostuvo el presidente de RN, Mario Desbordes.

De darse ese escenario y, dado que basta que se apruebe una sola disposición de la iniciativa para que sea despachada al Senado, de todas formas implicaría un nuevo fracaso para La Moneda.

Con todo, el ministro de la Segpres, Claudio Alvarado, se desplegó en Valparaíso para afirmar votos y aseguró que “se observa una buena disposición y mejor comprensión del plan clase media”.

Álgido debate y la apuesta en el Senado

Este martes fueron 104 los diputados que se inscribieron para intervenir en la sala. Tal como había ocurrido la semana pasada, la discusión estuvo marcada por acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición. Desde este último sector acusaron al Ejecutivo de estar haciendo “una campaña del terror” para “salvar a las AFP”. En ese sentido, llamaron a los legisladores oficialistas a “no dejarse doblegar” por La Moneda y mantener sus votos.

Desde el Senado, en tanto, siguieron tramitando una iniciativa que tiene el mismo objetivo. El presidente de la Comisión de Constitución, Alfonso De Urresti (PS), aseguró que en caso de que la iniciativa de la Cámara Baja sea rechazada en particular y termine archivándose, en la Cámara Alta “insistiremos con esta materia”.