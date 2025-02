Rincón y su posible candidatura presidencial: “Si Demócratas considera que hay que dar la pelea, yo voy a estar disponible”

En una nueva edición de Desde la Redacción de La Tercera, la senadora y timonel de Demócratas, Ximena Rincón, abordó el panorama presidencial de cara a las elecciones de fin de año.

La colectividad aún no zanja que hará para dichos comicios, pero esperan tomar las determinaciones correspondientes en el consejo general del partido que se realizará en la quincena de marzo.

De todas maneras, la senadora no cerró la puerta a competir por llegar a La Moneda. "En la vida he dado tantas peleas, a senadoras dos veces, las dos veces dijeron que no iba a ganar, y la verdad es que lo hice y lo hice bien. Y en lo presidencial, gané una primaria en el pasado, no se respetó esa primaria, me bajaron y no pude dar la pelea", dijo.

En esa línea, aseguró: “Si Demócratas considera que hay que dar la pelea, yo voy a estar disponible”.

¿Primarias con Chile Vamos?

Al ser consultada sobre si llegara a ser candidata, iría a primarias con Chile Vamos, Rincón acotó que “es otra materia que tiene que decidir el partido y va a depender de cuál es la propuesta de Chile Vamos y cuáles son los posibles aliados que existan”.

Dicho eso, la senadora enlistó a las colectividades con las que no conformaría una alianza: “Nosotros como Demócratas no estamos disponibles para ninguna alianza que involucre al Frente Amplio, al Partido Comunista ni tampoco ninguna que involucre a republicanos, socialcristianos y libertarios. Creemos que hay límites”.

Con respecto a Chile Vamos, la senadora precisó que ha tenido conversaciones con una de sus representantes, la carta presidencial de RN y la UDI, Evelyn Matthei, pero solo sobre el tema parlamentario, no así de las presidenciales.

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

“Hemos conversado solo del nivel parlamentario, y esperamos, dependiendo de lo que decida, insisto, Demócratas en sus instancias regulares, lo que podremos o no podremos conversar con ella y con los líderes de Chile Vamos”, señaló.

Luego, fue inquirida sobre si sería parte de un gobierno de Matthei, en caso de que fueran a primarias y la exalcaldesa ganara. “Esa es una eventualidad que no hemos discutido aún en Demócratas, pero podría ser. Cuando uno compite en una primaria, tiene que estar dispuesto a apoyar al que gana en esa primaria, y eso no necesariamente pasa porque uno integre un equipo del gobierno. Creo que es bien importante despejar esto porque hay algunos que dicen que ‘está todo cocinado con Demócratas, que ya tienen asegurados puestos’. No, lo más importante es el país.”, aseguró.