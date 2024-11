Rodrigo Mundaca arrasa en Valparaíso y se mantiene al mando de la gobernación

El primer gobernador electo de Valparaíso, Rodrigo Mundaca (Ind.) logró la reelección este domingo.

Con un 31,75 % de las mesas escrutadas, Mundaca obtuvo el 62,83% de las preferencias. Su contendora, María José Hoffman, obtuvo el 37,17%.

Antes de su victoria y luego de emitir su voto, el gobernador hizo una autocrítica aludiendo a que no logró ganar en primera vuelta. “Sacamos prácticamente 400 mil votos, pero no nos alcanzó, tenemos que ser autocríticos también, nos faltó más trabajo, tendríamos que haber trabajado más por la unidad”.

“Eso no ocurrió, sacamos 34% y estamos en una segunda vuelta que ha sido extremadamente desafiante”, añadió.

Por otra parte, su contendora, la exsecretaria general de la UDI, María José Hoffmann, adelantó el sábado a La Tercera que en caso de no ganar la elección, está a disposición de lo que defina su colectividad. “Si voy a ser candidata a otra cosa, eso se conversará posteriormente. O si me tengo que ir a recorrer Chile con Evelyn Matthei, lo haría encantada. Esa respuesta no depende de mí”, dijo.

Esta tarde, tras emitir su voto, la exdiputada se mostró confiada respecto a su victoria. “Con mucha humildad, creo que vamos a ganar”.

La campaña y los compromisos de Mundaca de cara a su segundo periodo

La autoridad regional -electa en 2021- se desempeñó antes de su llegada a la gobernación como vocero nacional del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima).

Por su compromiso como activista en este campo, fue galardonado en 2019 con el Premio Internacional de Derechos Humanos de Núremberg.

Durante el periodo de campaña que precedió a esta elección, Mundaca se desmarcó del gobierno haciendo hincapié en su condición de independiente, pese a que compitió por un cupo del Frente Amplio.

El sábado, en entrevista con La Tercera, fue crítico del proceso de reconstrucción a causa de los incendios que afectaron a la región el verano pasado. “La reconstrucción ha sido un fracaso, sin duda, y no solo lo digo yo, también las alcaldesas. Ha sido extraordinariamente lenta”, comentó.

Asimismo, ha reprochado que no se haya derogado a los delegados presidenciales, una de las propuestas que levantó el Presidente Gabriel Boric en su campaña para llegar a La Moneda. En esa línea, ha sostenido que “no ha habido un esfuerzo descentralizador con el vigor que uno quisiera” de parte del Ejecutivo.

Por otra parte, Mundaca ha instado a dar continuidad a proyectos que se gestaron durante su administración. “El tema de la condición oceánica y el desarrollo portuario es fundamental. También el desarrollo del puerto terrestre más grande de América, el puerto de Los Andes. Como gobierno regional estamos en un estudio para un tren de doble propósito: de pasajeros y carga, para transformar el puerto terrestre de Los Andes no solamente en un sitio de inspección, sino que también en uno de transferencia de carga”, dijo ayer a este medio.

“La electromovilidad también es un desafío gigantesco. Y, por cierto, seguir trabajando en materia de seguridad y salud. Darle interoperabilidad al sistema de cámaras, construir a lo menos siete centros de control y comando, además de materializar el sistema automatizado de identificación biométrica”, añadió.