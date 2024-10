Ruth Hurtado dice que el Partido Republicano no descarta nueva acusación constitucional contra Boric: “Las herramientas constitucionales son para ejercerlas”

La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, adelantó este sábado que su colectividad analizará la posibilidad de presentar una acusación constitucional en contra del Presidente Gabriel Boric tras la actuación del gobierno en torno a la denuncia por una presunta violación cometida por el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve.

En medio del balance entregado por la primera jornada de elecciones municipales y regionales, la abogada desde la sede del partido, dijo no coincidir con el planteamiento del resto de la oposición, en especial desde la UDI, donde su presidente Guillermo Ramírez, sostuvo en La Tercera que “no estamos por remover a un Presidente democráticamente electo, a diferencia del propio Presidente Boric y de muchos otros que votaron dos veces por destituir al expresidente Sebastián Piñera”.

Debido a lo anterior, Hurtado aseguró que “respecto a la acusación constitucional, nosotros lo que hemos señalado es que más allá de referirnos a este caso en particular, lo que nos sorprende es que hayan dicho, digamos, en que un presidente solo por ser democráticamente electo tenga una especie de fuero o de guante blanco a cometer ilícitos o crímenes, delitos o vulnerar la Constitución”.

“Creemos que cuando hay un presidente que vulnera la Constitución, obviamente eso se analiza en su mérito y tendrá que ser el Congreso, nuestra bancada en este caso, quien analice si corresponde o no la pertinencia a una acusación constitucional, pero solo por señalar que un presidente es democráticamente electo, ya sea este presidente, un futuro o los anteriores, no merezca una acusación constitucional para no debilitar la institución presidencial”, agregó quien fue carta para la alcaldía en Recoleta.

En ese sentido, agregó que “creemos que es un error. Las instituciones tienen que funcionar, el Congreso tiene que funcionar en relación a esto. Las herramientas constitucionales que están son para ejercerlas y el Partido Republicano no tiene complejos para ejercerlas cuando así corresponda. Nadie está por sobre la ley, ni un presidente, ni un ministro, ni nadie, ni siquiera un chileno común, por decirlo de alguna manera”.

Respecto a la situación del exsubsecretario Monsalve, Hurtado cuestionó que la exautoridad se encuentre en libertad, ya que aún no se formaliza la investigación en su contra. “Llama la atención y es de sentido común de toda la ciudadanía no entender por qué hoy día el subsecretario sigue libre”.

“Hacemos un llamado a que la justicia opere de manera rápida, oportuna para que él cumpla en prisión preventiva este periodo de investigación que queda por delante”, añadió.

Balance elecciones

Durante el punto de prensa del Partido Republicano, Ruth Hurtado, también entregó un balance respecto a la participación en la primera jornada de elecciones regionales y municipales, la cual proyectó con buenas cifras de concurrencia.

“Con los antecedentes que tenemos, ha sido una jornada de gran participación si la comparamos con el año 2021, donde también hubo una votación en dos días, en que votaron un 30 o 35%, hoy las proyecciones hablan de un 40% a lo menos de la votación, lo que es una muy buena participación y eso indica que hoy día la ciudadanía salió a ejercer su derecho a voto”, aseguró la secretaria general de la colectividad.

“Si bien ha habido algunos incidentes menores, el Servel ya está haciéndose cargo de aquellos, pero en definitiva ha sido una jornada tranquila y con muy buena participación ciudadana”, complementó Hurtado.

Consultada por las expectativas del partido en torno a los resultados que se conocerán mañana, Hurtado señaló que “más que lo que se juega el Partido Republicano en estas elecciones, lo que se juega Chile”

“El elegir a muy buenas autoridades, en donde podamos tener a buenos representantes que trabajen con responsabilidad, con seriedad, con prioridad, con mucha transparencia. Ya la ciudadanía está un poco cansada con todo este circo, por decirlo de alguna manera, que hemos tenido en estas últimas semanas con distintos temas. La ciudadanía hoy día busca autoridades que se la jueguen por ellos, que trabajen 24/7 y en eso el Partido Republicano tiene un compromiso. Nació como una alternativa de cambio y queremos ser esa alternativa de cambio que Chile necesita”, agregó.