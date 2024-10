Cómo el caso Monsalve se apoderó de la primera jornada de elecciones

“Hoy es un día de silencio electoral”. Con estas palabras, el Presidente Gabriel Boric dio a entender este sábado de elecciones municipales y regionales que no abordaría la contingencia, marcada en las últimas semanas por la denuncia por violación en contra del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve (exmilitante socialista).

Sin embargo, la expectación por una eventual aparición del exsubsecretario en su local de votación, sumado a las declaraciones que han realizado hoy distintas autoridades de gobierno y del mundo político al respecto, han dificultado materializar la idea de una jornada de “silencio electoral”.

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC) -quien busca la reelección- fue una de las voces más duras del oficialismo: “Hay un aprovechamiento del exsubsecretario Monsalve, quien mal utilizando su cargo y la confianza que ha tenido por parte del Estado chileno, lamentablemente usó aquello para un abuso de poder, lo cual me parece gravísimo”, dijo.

“Espero que muy prontamente se haga justicia. Creo que todo el país está esperando una formalización al respecto y que eso pueda avanzar como corresponde”, aseveró.

En la imagen, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.

El gobernador de Valparaíso y candidato a la reelección, Rodrigo Mundaca (Ind.-Por Chile y sus Regiones) se sumó a las críticas de Hassler, comentando que “el abuso de poder y el haber mancillado el honor de una mujer de la manera en la cual se cometió, utilizando el poder de forma indiscriminada, me parece que es francamente no solo reprochable, sino que merece el máximo de los castigos”.

Por otra parte, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA) -quien también aspira a ser reelegido en su cargo- aseguró que el caso no impactará al oficialismo en los resultados de las elecciones. “No, yo de verdad creo, honestamente, que cuando la gente va a votar en elecciones locales, ya sea de alcaldes, de concejales, lo que hace es evaluar la gestión de ese alcalde y de ese concejal que ha tenido su comuna”, sostuvo.

En la imagen, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic Edwin Navarro/Aton Chile

Desde la vereda opuesta, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, dirigió sus cuestionamientos hacia el Mandatario y a la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD). “Nosotros creemos de que hay responsabilidades y eventualmente penales por parte de la ministra del Interior y del Presidente de la República, porque estaban en conocimiento (de la denuncia)”, dijo minutos antes de emitir su voto.

A su vez, la alcaldesa de Providencia y abanderada presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, aludió al caso tras acudir a su local de votación y llamó a “votar por gente seria”.

Asimismo, al ser consultada sobre si a raíz del caso el Jefe de Estado debería efectuar un cambio de gabinete, aseguró que ella sí removería a los integrantes del comité político. “Es una decisión de él si cambia o no su gabinete. Yo tengo claro lo que yo haría, pero eso es resorte de él. (Yo los cambiaría) a todos”, indicó.

En la imagen, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei Foto: Luis Hidalgo/Aton Chile.

Los dichos de la jefa comunal fueron respondidos horas más tarde por la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC). “No me sorprende nada siendo una declaración de una persona que probablemente aspira a ser presidenta del país. Como candidata presidencial de la oposición, no es una declaración que me sorprenda, la verdad”, contestó.

Adicionalmente, al ser requerida por la prensa sobre la segunda denuncia de caracter sexual hacia el exsubsecretario, la portavoz del Ejecutivo respondió: “No nos corresponde a nosotros hacer comentarios sobre testimonio de la víctima, menos si esto ha llegado a la luz pública a través de filtración y no bajo el consentimiento de ella misma”.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana (FA), no obstante, sí hizo mención al nuevo antecedente del caso, tildándolo como “gravísimo” y comentando que “va a ser algo que se va a considerar seguramente en el juicio, tanto como una agravante como en la sumatoria de delitos que tendrá que ponderar el tribunal”.

En la imagen, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo. Foto: Mario Tellez.

“Evidentemente (Monsalve) traicionó la confianza que le había entregado el Presidente, porque yo evidentemente le creo a la denunciante”, añadió.

El nuevo subsecretario del Interior, Luis Cordero (Ind.), defendió las declaraciones de Boric -quien dio una extensa conferencia de prensa luego de la renuncia de Monsalve- y comentó que si el Mandatario es requerido por el Minsiterio Público para declarar como testigo “lo va a hacer sin ningún inconveniente”.

El fiscal del caso, Xavier Armendáriz, evitó referirse a los nuevos antecedentes al ser inquirido por la prensa cuando se dirigía a votar. “Le voy a responder solo su primera pregunta, no es no”, fue la escueta respuesta del persecutor al ser conultado sobre la segunda denuncia hacia la exautoridad.