¿Se agota la línea de crédito? La inquietud que asoma en el PS por Carlos Montes

“¿Cuántas otras cosas más no sabrá el ministro o no se da cuenta de las cosas que pasan en su ministerio?”. La pregunta la lanzó este fin de semana el senador de la DC Iván Flores respecto de la situación en el Ministerio de Vivienda que encabeza el histórico Carlos Montes. La frase, sin embargo, simboliza el agotamiento de la línea de crédito que hasta ahora ha sustentado al titular del Minvu, incluso dentro de la alta dirigencia de su colectividad, el Partido Socialista.

Al igual que Flores, en lo público, en el socialismo, en privado, pasaron de una defensa cerrada a uno de sus cinco ministros en el gabinete del Presidente Gabriel Boric a coincidir en el desgaste que ha sobrellevado el titular de Vivienda.

El tema, en todo caso, ha sido motivo de conversaciones informales, y seguirá siendo comentado en los próximos días. Hoy hay representantes del “Tercerismo” y “Grandes Alamedas” -dos de los grupos políticos más importantes en la interna PS- que han discutido la idea de desplegar una defensa corporativa en lo público, más no así en privado. De todas esas formas, ese respaldo -a diferencia del inicio de la crisis- ya no se produce de manera espontánea, sino ante las consultas sobre el rol del secretario de Estado.

En el socialismo entienden que Montes no tiene ganas de salir del gabinete y que cuenta con la confianza del Mandatario. Frente a eso, un dirigente del PS resume que Montes “quiere salir como el ministro que encauzó la crisis de los convenios”.

No obstante, que Ricardo Trincado -asesor clave instalado en el Minvu por Montes- haya tomado conocimiento del polémico informe del exseremi de la cartera en Antofagasta Carlos Contreras (ex RD), y no diera aviso al ministro fue objeto de una mala evaluación en la interna PS.

Esto, porque en el inicio de la crisis el lío de platas estuvo concentrado -y vinculado- principalmente a Revolución Democrática y al Frente Amplio, mientras que el Socialismo Democrático tomó palco. Con lo que ocurrió con Trincado, sin embargo, eso debilita -creen algunos- la posición de la colectividad que encabeza Paulina Vodanovic. A eso se suma, consideran algunos en la tienda, que la gestión de Montes en el caso les abrió un flanco en el PS, colectividad que tiene mayor experiencia en esta administración, por lo que supone que no cometerían este tipo de errores.

A ello también se sumaron las conclusiones de la comisión investigadora del lío de platas, que en la Cámara planteó que Montes tuvo una “reprochable inobservancia” con respecto del escándalo.

En el inicio de la crisis hubo senadores del partido que instaron a Montes a tomar medidas más drásticas, como descabezar, por ejemplo, las secretarías regionales ministeriales de la cartera en el país, lo que habría evitado la idea que se instaló de que el gobierno está aceptando las renuncias por goteo.

La idea de que el lío de platas se amplió desde RD al PS intentó ser refutada por el senador José Miguel Insulza, uno de los que han defendido con ahínco al ministro Montes. El excanciller dijo en Cooperativa que Montes “fue traicionado en la confianza que depositó en gente que todo el mundo partía de la base, que tenían una ética distinta (...). La única cosa que se le puede decir al ministro Montes es por qué confió tanto en la cantidad de gente joven que se había incorporado al Ministerio, y es porque se trataba de hacer eso, rejuvenecer la administración pública”.

Quien también defendió al exsenador fue la senadora Paulina Vodanovic, quien agregó: “Yo apoyo a Montes en público y en privado”.

Por otro lado, el senador Gastón Saavedra complementó criticando al equipo de la exsubsecretaria Tatiana Rojas (RD) y añadió que “hubo una organización tal que no incluía al ministro Montes, por lo tanto, había un ambiente que no estuvo disponible para entender que se trataba de un trabajo en equipo, como ministerio. Algunos entendieron que llegaron al ministerio como si fuera un botín y eso no es así (...). Lamentablemente el equipo que estaba debajo de la subsecretaria cometió un gravísimo error político y administrativo de ocultar información y manejar a su antojo esta política pública”.

Junto a esos respaldos, en la interna socialista entienden que Montes sí tiene razón en que su salida del gobierno lo puede convertir en el rostro de la crisis del lío de platas, algo que ocurrió el 11 de agosto con el exministro Giorgio Jackson, quien dejó Desarrollo Social en solitario días antes del cambio de gabinete.

Por lo mismo, ha tomado fuerza la idea de que, ante una eventual salida futura de Montes, dicho éxodo no sea en solitario, sino que acompañado. En ese escenario, en el partido especulan dos opciones. La primera es que deje el Ejecutivo junto al también criticado jefe de asesores del Segundo Piso de Boric, Miguel Crispi (RD). La segunda es que el ministro socialista forme parte de una cirugía mayor al gabinete del Mandatario, lo que se podría decantar tras el plebiscito del próximo 17 de diciembre.