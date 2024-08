Se reactiva la guerra por los test de drogas en la Cámara: parlamentarios exigen acceso a sus resultados

Este lunes 26 de agosto mediante un documento firmado por el secretario general de la Cámara de Diputados y Diputadas, Miguel Landeros, la Corporación informó el resultado del test de drogas al cual se sometieron 24 de los 26 diputados seleccionados de forma aleatoria.

La notificación detallaba que, a excepción de María Francisca Bello (FA) -que se encuentra con licencia-, y Ana María Gazmuri, quien constantemente se ha negado a someterse al examen, todos dieron negativo. En la nómina están Jorge Alessandri (UDI), Ximena Ossandón (RN), Daniel Manouchehri (PS) y Alejandra Placencia (PC), entre otros. Varios de ellos incluso mostraron el documento por las redes.

La ronda de los testeos se hace al azar y existe alternancia para la selección de los parlamentarios que recurren al laboratorio de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéutica de la Universidad de Chile, encargado de efectuar las pruebas.

El problema para los parlamentarios es que no tienen acceso al resultado oficial del laboratorio y solo conocen su resultado a través de la carta que envía la corporación de hoy preside la diputada Karol Cariola. Es por eso que hoy se abrió un agrio debate en el hemiciclo que también sacó a colación los reparos a quienes se niegan a tomarse el examen.

En ese contexto, es que al inicio de la sesión de hoy, en el espacio de los puntos de reglamentos que tienen los diputados, Leonidas Romero comenzó la ofensiva, acusando que el documento que entrega la secretaría de la Cámara no le da “tranquilidad”.

“El señor Landeros, yo lo respeto bastante, se lo he dicho, pero a mí no me da tranquilidad. Aunque me sancionen o hagan algo, yo no vuelvo a ir al laboratorio porque no sé si soy consumidor o no, no me da tranquilidad el documento que tengo”, afirmó Romero.

El trasfondo de los diputados de derecha es sacar al pizarrón a aquellos diputados de izquierda que permanentemente se han negado a realizarse el test.

Esto, fue reforzado por el jefe de la bancada de la UDI, Gustavo Benavente, quien señaló que “en esta Cámara hay algunos que no se han sometido, o algunas, al test de drogas y no les ha pasado nada porque la comisión de Ética de esta Cámara está preocupada de sancionar opiniones que a algunos no les gustan y no a respetar o ver si se cumplen o no los deberes parlamentarios”.

Luego de que Benavente transparentó los motivos de la arremetida, Johannes Kaiser (Indep.) propuso “que junto con lo que es la certificación del señor secretario, se adjunte el documento respectivo del laboratorio de la Universidad de Chile, con lo cual quedaría zanjada esta discusión”.

Sin embargo, se encontró con la negativa de la presidenta de la Cámara, quien señaló que “propuesta quiera hacer de modificación al reglamento, la debe hacer por escrito en un documento que luego se vota en esta sala”.

En efecto, la Corporación modificó su reglamento en julio de 2022 para habilitar el test de drogas. Así, luego del debate que se dio en las diferentes instancias legislativas, se estableció que cada legislador se deberá hacer el control, al menos, dos veces durante el periodo legislativo.

A pesar de ello, entre los diputados existe la suspicacia de la efectividad del examen, pues lo que demuestra el resultado, según transmiten, es consumo problemático, no detectando si es que hubo consumo reciente.

El test se aplicará en forma reservada y resguardará la dignidad e intimidad de las y los diputados, de acuerdo a la normativa sobre protección de los datos de carácter personal.

Este último punto viene a reforzar aún más la postura de Romero, pues ayer la misma sala de la Cámara aprobó ley de protección de datos personales, es decir, que los diputados son dueños de este tipo de antecedentes.

Esta iniciativa busca que el tratamiento de datos se realice con el consentimiento del titular o en los casos que lo autorice la ley. Además, procura que se aseguren estándares de calidad, información, transparencia y seguridad.

Las impugnaciones al test

En 2022 fue la primera vez que se puso en práctica el examen. Sin embargo, ha debido sortear las impugnaciones de las voces detractoras a esta iniciativa, entre ellas, la de la diputada Gazmuri.

Incluso, la parlamentaria, acompañada de Lorena Fries (FA) y Marisela Santibáñez, acudió hasta la Corte de Apelaciones de Valparaíso con el objetivo de presentar un recurso de protección bajo el argumento de que el reglamento vulnera sus derechos fundamentales, como la integridad física y psíquica de las personas o el respeto y protección de la vida privada.

Sin embargo, el tribunal declaró inadmisible el recurso. Posteriormente, la Corte Suprema dio un revés al primer fallo y resolvió que debía volver a revisarse el recurso.

Finalmente, la Corte de Apelaciones de Valparaíso resolvió desechar la orden de no innovar de las diputadas.

En medio de esa impugnaciones que han sido varios los diputados que no se han sometido a los exámenes cuando han sido sorteados, como la propia Santibáñez, además de Clara Sagardía y Jorge Durán (RN).

En el penúltimo test, el diputado Nelson Venegas (PS) -antes de publicarse los resultados- confesó que había dado positivo, específicamente, de la sustancia de fentermina, transformándose en el único diputado que se le ha encontrado alguna sustancia ilícita en la sangre.