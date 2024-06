“Se vulnera la presunción de inocencia” y “es lo que en derecho corresponde”: las reacciones tras la decisión de mantener a Jadue en prisión preventiva

Este miércoles la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió mantener la medida cautelar de prisión preventiva en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en el marco de la investigación por hechos relacionados a corrupción por las farmacias populares.

La Cuarta Sala del tribunal de alzada desechó los argumentos presentados por la defensa del jefe comunal, representado por el abogado Ramón Sepúlveda y mantuvo la medida cautelar, reprochando la conducta del militante del Partido Comunista, señalando que “este tribunal no puede dejar de advertir que la conducta del imputado Jadue Jadue reviste aún un mayor reproche si se considera su función actual de autoridad máxima de la Municipalidad de Recoleta y en cuya virtud ejecutó los hechos punibles que ahora son objeto de persecución penal, especialmente, si siempre tuvo poder de decisión tanto en la Achifarp como en la identidad edilicia”.

La determinación generó diversas reacciones, dividiendo al espectro político entre quienes sostienen la inocencia de la autoridad comunal y quienes valoraron la resolución de la Corte.

En ese sentido, el senador comunista Daniel Núñez manifestó a través de X que “lamento que Corte Apelaciones mantenga prisión preventiva en contra de Daniel Jadue. Medida cautelar es muy severa y desproporcionada. Se vulnera la presunción de inocencia, pese a la total cooperación en la investigación. Se abusa de la prisión preventiva como pena anticipada”.

A su vez, la diputada Carmen Hertz manifestó a través de X que “con todas nuestras fuerzas te apoyamos compañero Daniel”, al momento de compartir la tercera carta escrita por Jadue desde el recinto penitenciario Capitán Yáber.

En tanto, el diputado del PC Luis Cuello afirmó que “la prisión preventiva que afecta al alcalde Daniel Jadue, ahora ratificada por la Corte de Apelaciones, resulta injusta y desproporcionada. Es una decisión lamentable. Confiamos que en el proceso se acreditará su inocencia frente a las acusaciones”.

Reacciones de la oposición

Desde el frente, el jefe de la bancada de Evópoli, Jorge Guzmán, sostuvo que “los asuntos judiciales se resuelven en los tribunales y no en la prensa, en las redes sociales o llamando a movilización social. Se confirma la medida cautelar de prisión preventiva para Daniel Jadue, porque es lo que en derecho corresponde y se ratifica que en Chile existe un estado de derecho que aplica la ley con total independencia y autonomía”.

La diputada Natalia Romero (ind.-UDI), en tanto, afirmó que “la Corte de Apelaciones respalda cada uno de los antecedentes que tuvo a la vista la jueza en primera instancia para mantenerla cautelar de la prisión preventiva. Básicamente, existen presunciones fundadas de la participación del alcalde en los delitos imputados”.

A su vez, la legisladora Marlene Pérez (ind.-UDI) manifestó que “la justicia nuevamente habló por Daniel Jadue. Y ahora se ratifica la prisión preventiva. La justicia hizo lo correcto, debido a que no puede y no debe existir impunidad ante ningún hecho de corrupción. Los antecedentes son graves. El jefe comunal como lo dijo la justicia -en primera instancia- es un peligro para la sociedad y debe estar detrás de las rejas. Pero también hago ahora un llamado a que tenga menos beneficios, no se puede aceptar que esté enviando mensajes a través de cartas. Esto no puede volver a suceder”.

Desde Renovación Nacional (RN), el diputado Jorge Durán señaló que “la sentencia de la Corte de Apelaciones es fuerte y clara en contra del señor Jadue. Los delitos y los medios de prueba son demasiado fuertes y por eso se ratifica la prisión preventiva del imputado Jadue”.

“Espero que con esta contundente decisión de la Corte de Apelaciones el Partido Comunista deje de hacer presión indebida a los poderes del Estado. Acá lo fundamental es que la justicia opere y que no tenga presión alguna de determinados partidos políticos”, agregó.