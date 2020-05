Senado aplaza nuevamente votación de proyecto que limita la reelección parlamentaria y de otras autoridades

Nuevamente el Senado aplazó la votación del proyecto que busca poner límite a la reelección parlamentaria y de otras autoridades.

A pesar de que en primera instancia la iniciativa se vería durante esta jornada, esto finalmente no prosperó, no lográndose acuerdo para ser tratada durante la sesión de esta tarde. Esto, ya que en el primer punto los parlamentarios acordaron ver el proyecto de portabilidad financiera, considerado por algunos como una iniciativa relevante en el marco de la pandemia por el coronavirus.

Determinación que generó rechazo y críticas entre los parlamentarios presentes en la sesión 100% telemática. Algunos acusaron una “dilación y matonaje” en torno a la iniciativa que, de aprobarse tal como está, afectaría la posibilidad de repostulación de seis parlamentarios de la Cámara Alta.

En ese contexto, de hecho, varios senadores que se verían afectados directamente con la normativa habían adelantado ayer a La Tercera que se inhabilitarían, abstendrían o derechamente rechazarían la norma de retroactividad que contempla el proyecto para que la restricción aplique considerando los periodos de los legisladores actualmente en ejercicio.

El senador UDI, Iván Moreira, declaró: “Diez segundos para decir que ganó el matonaje y la presión porque hicieron lo imposible para que el proyecto del límite a la reelección no se viera hoy y sabemos quienes están detrás de esto. Una vergüenza”.

Una intervención que fue respondida por el DC, Jorge Pizarro: “No son aceptables las palabras del senador Moreira, acusando un matonaje, no sé a quiénes, sería bueno que lo explicitara, porque hacer acusaciones de ese tipo requiere que uno se haga responsable”.

El también UDI, Víctor Pérez, aseguró por su parte que “el acuerdo de comités del Senado fue que el segundo proyecto de la tabla, el del limite a la reelección, se trataba hasta el total despacho, eso significa sin límite de tiempo. Y llamo a la presidenta y a la mesa a cumplir ese acuerdo”.

Frente a ese emplazamiento el secretario general de la corporación, Raúl Guzmán respondió que “para entrar al total despacho del proyecto hay que entrar a conocerlo y debatirlo y aún no ingresa ese proyecto”.

Y más tarde contestaría la misma presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD). “Entiendo todas las pasiones (...) solo pedir, como he pedido siempre, respeto entre nosotros. El matonaje viene de un lado, viene de otro, y mi opinión es que salgamos luego de este proyecto (del límite a la reelección) porque en realidad lo que hemos mostrado a la opinión pública es bastante lamentable. Desde cartas interpeladoras a la mesa, descalificaciones entre nosotros, es muy lamentable”, aseguró.

El senador Lagos Weber (PPD), en tanto, indicó tras confirmarse la determinación que “puedo entender que haya gente que no esté por el límite a la reelección, se los respeto, pero no me parece que extendamos la sesión así...”.

La iniciativa podría ahora ser vista la próxima semana, entre lunes y martes, para lo cual se citaría a una sesión especial para abordar exclusivamente este proyecto.