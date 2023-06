Senado aprueba proyecto que crea Ministerio de Seguridad Nacional: avanza a la Cámara

La Sala del Senado aprobó por 38 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Nacional, que busca, en lo sustancial, entregar a esta nueva cartera las funciones de seguridad interior y orden público.

Horas antes, el proyecto había sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Hacienda.

Esta primera votación en la Sala correspondió a las normas que “no fueron objeto de modificaciones e indicaciones y aquellas que fueron objeto de enmiendas unánimes” en la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta.

Posteriormente, en tres votaciones separadas, se aprobaron aquellas normas que no habían concitado unanimidad en la citada instancia legislativa.

Por 19 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones se aprobó la letra K del artículo 5, que da al nuevo ministerio la facultad de “controlar las actuaciones de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en los ámbitos administrativos, financieros y disciplinarios, así como supervigilar la gestión policial en los ámbitos estratégicos y operativos”.

Asimismo, se visó por 25 votos a favor, 1 en contra y 12 abstenciones, el artículo primero transitorio, que permite al Presidente de la República, entre otros puntos, fijar la planta de personal de la Subsecretaría de Seguridad Pública, así como la de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Comisionado de Seguridad Pública

En tanto, se visó por 36 votos a favor, cero en contra y 2 abstenciones el Articulo 13, que en su inciso primero sostiene que “en cada región del país existirá un Consejo Regional de Seguridad Pública, presidido por el Delegado o Delegada Presidencial Regional. El Comisionado o Comisionada de Seguridad Pública tendrá el rol de secretario ejecutivo del Consejo”, instancia que también será integrada, entre otros, por los gobernadores regionales y los alcaldes y alcaldesas.

Este fue uno de los puntos que generó más controversia, por una posible superposición de funciones que tendrían el delegado presidencial con la nueva figura de comisionado de Seguridad Pública.

Al respecto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, explicó en la Sala que “en la región, el delegado, es el equivalente al ministro del Interior, y la persona que representa al Ministerio de la Seguridad es el comisionado. El ministro del Interior va a ser la jefatura de gabinete, y como tal tiene que coordinar, tiene que encargarse de que todo funcione, no se desprende de la responsabilidad de los otros ministerios. Pero la responsabilidad sectorial está en el Ministerio de la Seguridad”.

En este sentido, agregó que “a nivel regional esto se replica, y el comisionado es el encargado de la seguridad. El delegado, como superior, va a poder instruirle cosas, solicitarle cosas, a través del comisionado, pero el comisionado lleva la seguridad, se entiende con las policías, lleva las coordinaciones. ¿Por qué el delegado preside el consejo? Porque el consejo no es un órgano ejecutivo, es un órgano político, de coordinación. Entonces parece adecuado que la autoridad superior de la región encabece esto, pero todo lo que ahí se acuerda, quién lo va a ejecutar: el comisionado”, añadió la secretaria de Estado.

Respecto de las mayores atribuciones que están solicitando los gobernadores regionales para hacerse cargo de la seguridad en sus zonas, la ministra Tohá fue enfática: “Es verdad que esto convive con este momento de tránsición en el que estamos con los gobernadores, pero los gobernadores no tienen ninguna competencia en materia de control y persecución del delito, ni mando sobre las policías. El Ejecutivo está dispuesto a discutir y va a proponer que los gobernadores tengan, como los municipios, facultades en lo que se refiere a prevención del delito, pero no a control ni persecución, porque doble mando sobre las policías no es bueno”, relevó.

El ministerio

Tras estas votaciones, en la que estuvieron presentes la ministra Tohá y el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, la iniciativa pasa ahora a su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados.

El fin de esta nueva cartera es colaborar directamente con el Presidente de la República en asuntos relativos a la seguridad multidimensional y al resguardo de la seguridad pública.

Así, el proyecto pone bajo dependencia jerárquica de este nuevo ministerio a Carabineros y la PDI, además de la futura Agencia Nacional de Ciberseguridad. Con él, además, colaborará la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), cuando se trate de materias de seguridad pública.

El nuevo ministerio comprenderá dos subsecretarías: de Seguridad Pública y de Prevención del Delito.

La creación del Ministerio de Seguridad Pública forma parte de 31 los proyectos de ley en materia de seguridad que conforman un acuerdo entre el Ejecutivo, el Senado y la Cámara de Diputados y Diputadas, en el marco de un compromiso alcanzado en abril pasado entre ambos poderes del Estado en impulsar una agenda con urgencias y sesiones legislativas extraordinarias, así como a propiciar los acuerdos que sean necesarios para viabilizar las iniciativas ante la prioridad que la ciudadanía demanda en esta materia.