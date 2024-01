Senado mantiene en suspenso votación de la ley corta de isapres

Uno de los últimos puntos de la tabla del Senado de este miércoles era revisar la ley corta de isapres, proyecto de ley que tiene como objetivo viabilizar el fallo de la Corte Suprema que mandata a las aseguradoras a aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso.

Aunque la intención de los parlamentarios era despachar la norma al siguiente trámite, la revisión del proyecto partió a eso de las seis de la tarde y los senadores de la oposición iniciaron sus intervenciones advirtiendo que necesitan de más tiempo, pues ingresaron indicaciones. Además, al comienzo del debate, en el comité no se dio acuerdo para votar en general.

El primero en intervenir fue el senador (RN), Francisco Chahuán, quien advirtió que junto a los demás parlamentarios de oposición repondrán indicaciones que rebajarán la deuda de las isapres, pues asegura que el cálculo actual del gobierno, de US$ 1.180 millones, no le entrega viabilidad al sistema. En ese contexto, insistirán con la mutualización, que reduce el cálculo a US $ 451 millones, menos de la mitad de lo que ha aproximado la Superintendencia de Salud.

“Ingresamos indicaciones relacionadas a aquello que dice relación con mutualización. Las aseguradoras operan con grandes números y en este proyecto se establece una mutualización del riesgo prospectivo, pero no una mutualización del riesgo retrospectivo lo que creemos que es necesario para el cálculo. En segundo lugar, está la propuesta de la Universidad de Chile que establece la necesidad de remitirnos a un plan mixto y eso nos permite visualizar la deuda”, afirmó el parlamentario, quien también integra la Comisión de Salud del Senado.

Eso sí, la sala deberá votar la admisibilidad de las indicaciones.

Por otro lado, el senador Daniel Núñez (PC) avaló la fórmula del proyecto y sostuvo que “acá no se trata de tener un Estado como monopolio, se trata de que el Estado garantice derechos sociales básicos en salud y provisión. El gobierno ha sido tremendamente responsable, pues este proyecto no es un salvataje, sino que busca entregarles seguridad a las personas y evitar una crisis. Además, las isapres jamás han asumido su responsabilidad de esta crisis”.

Asimismo, el senador Juan Ignacio Latorre coincidió en que “ojalá lleguemos a un país donde la salud no sea vista como un negocio, sino como un derecho social. Pero este es un primer paso, pues usamos la ley corta para operacionalizar el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema por parte de los realizantes, donde tienen que pagar, insisto, más de mil millones de dólares (...) Además, se fortalece Fonasa, a través de la cobertura complementaria y también el gobierno se compromete, a través de proyectos de ley y artículos, a presentar proyectos de reforma a ser debatidos en el Congreso Nacional de manera democrática. Yo voto a favor”.

La senadora Ximena Órdenes (PDD) también manifestó que votará en general durante su intervención: “Creo que hemos logrado armar un mínimo para un sistema de salud sostenible”.

Uno de los primeros en declarar su rechazó al proyecto fue el senador Rojo Edwards, quien afirmó que el fallo de La Corte Suprema era una forma incorrecta de hacer política. “Se están aprovechando del pánico que generó la sentencia, el cual es totalmente ilegal, cuyo único objetivo es que los políticos controlen el 7% de las cotizaciones de Salud”, sostuvo. Asimismo, durante su intervención adelantó que está en contra del proyecto.

Al cierre de esta edición, aún no había empezado la votación. De hecho, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, afirmó que “tenemos una cantidad de inscritos impresionante (...) hay que seguir el lunes”.