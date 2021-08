Dos candidatos menos: Servel denuncia a Diego Ancalao ante la Fiscalía por firmas falsificadas y rechaza también candidatura de Gino Lorenzini

A cinco días de que se inscribieran las candidaturas presidenciales ante el Servicio Electoral (Servel), el organismo anunció este jueves que rechazó dos de las nueve postulaciones a La Moneda, con lo que Diego Ancalao, representante de la Lista del Pueblo y Gino Lorenzini (Ind. ex Felices y Forrados) no estarán en la papeleta presidencial de noviembre.

¿La razón? En el caso del segundo es por haber sido parte de un partido político (Partido de la Gente) incumpliendo así la Ley Antidíscolos. “Se rechazó por cuatro votos y una inhabilidad la candidatura independiente de don Gino Lorenzini Barrios, por incumplir el requisito señalado en el inciso final del artículo 5 de la ley N°18.700. Esto es, haber estado afiliado a un partido político dentro de los nueve meses anteriores al vencimiento del plazo para presentar declaraciones de candidaturas”, explicó el Servel en un comunicado.

Para el representante mapuche se argumentaron problemas con el número de patrocinios -que lo dejan por debajo de los 33 mil apoyos necesarios para inscribirse en los comicios- pero que involucrarán también que el Servel lleve su caso ante el Ministerio Público. Esto, al constarse que algunas rúbricas se presentaron en una notaría que dejó de funcionar en 2018 y frente a un notario que falleció en febrero de este año.

“Se rechazó por unanimidad la candidatura independiente de don Diego Ancalao Gavilán por no cumplir el requisito del artículo 16 de la ley N°18.700, de presentar la cifra de 33.369 patrocinios válidos de su candidatura”, señala el comunicado del organismo electoral, en el que se agrega: “al respecto cabe señalar que la candidatura del Señor Ancalao presentó 12.316 patrocinios válidos efectuados por clave única o firma electrónica simple en la página web del Servicio. Y 23.161 suscritos físicamente ante notario. Respecto de estos últimos, el Servicio Electoral ha constatado que 23.135 aparecen suscritos bajo la condición ‘ante mí', en diferentes fechas de los últimos meses, con firma y timbre del notario Sr. Patricio Zaldívar Mackenna. El Servicio Electoral ha rechazado estos patrocinios, toda vez que la notaria del Sr. Zaldívar dejó de funcionar en el año 2018 y dicho notario falleció en febrero de este año”.

Ante esa situación, informaron que “el Consejo Directivo del Servicio Electoral ha instruido al Director Nacional (Raúl García), en orden a denunciar ante el Ministerio Público estos hechos que pueden revestir delitos contenidos en la ley electoral y el Código Penal”.

Reacciones

Minutos antes de conocerse la resolución del Servel -y la información relativa a la notaría en que se certificaron las firmas-, Ancalao había afirmado a través de un video que “a primera hora nuestra abogada Emilia Chávez va presentar un requerimiento ante el Tribunal Electoral porque el día de mi inscripción el Servel me bajó de manera extraña en la nómina de patrocinios. Luego del reclamo que se hizo, se demoró 1 hora 45 en reintegrar mi nombre a la lista donde la gente común y corriente me podía patrocinar”.

“Nos parece una violación al principio de igualdad y no discriminación. Por eso se presenta este requerimiento. Por eso, no me extraña que el Servel sin oficializar de manera directa, esté cuestionando. No sé si tendrá que ver o no con que yo sea el primer candidato a la Presidencia de origen mapuche. De todas maneras, siempre hemos tenido claro que hay un descuento de firmas de entre un 10 y un 15%. Por lo tanto, no entiendo por qué se transforma esto en una especie de show, cuando se tienen que cumplir los procedimientos”, afirmó.

En tanto, y tras el rechazo del Servel a su candidatura, Lorenzini aseguró que van a “ejercer todas las acciones que correspondan en tribunales” y que también irán al Tricel y que apelarán.

“Nosotros respetamos el Estado de derecho, pero como tal oficiamos al Servel a que nos envíen el motivo, los detalles por los cuáles ellos creen que estoy afiliado a un partido político (...) Acá hay mano negra, acá no quieren una candidatura independiente de Gino Lorenzini”, afirmó.

Por su parte, y consultado al respecto, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, sostuvo que como Ejecutivo ven con “preocupación” la cuestionada certificación de firmas de Ancalao.

“El Servel es un ente autónomo, que por supuesto demuestra con esta acción que es un ente que está funcionando, que está activo en esta materia y que tiene que analizar en su mérito toda la información que le ponen a disposición. Por supuesto que como gobierno vemos con preocupación que se pueda entregar una cantidad tan importante de firmas justamente ligadas a un notario que falleció a principios de este año, pero también en una notaría que dejó de funcionar también hace algunos años. Por lo tanto, vemos con preocupación que ese tipo de información se ponga a disposición de este proceso. Pero vemos con satisfacción que las instituciones funcionan”, expresó el jefe de gabinete.