“Vamos a defender esta candidatura”: Lorenzini anuncia que recurrirá al Tricel tras rechazo de su aspiración presidencial

“Nos acabamos de enterar por la prensa”, fueron las primeras declaraciones de Gino Lorenzini, a través de un video difundido en las redes sociales, luego de conocer la resolución firmada esta tarde por el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle Domínguez, en la que se rechazaba la candidatura presidencial del independiente.

Según se extrae del comunicado oficial del Servel, se impugnó por cuatro votos y una inhabilidad la candidatura del fundador de Felices y Forrados para llegar a La Moneda, por incumplir el requisito señalado en el inciso final del artículo 5 de la ley N°18.700, es decir, haber estado afiliado a un partido político dentro de los nueve meses anteriores al vencimiento del plazo para presentar declaraciones de candidaturas.

Lorenzini se mostró molesto debido a que el documento se difundió inicialmente en el sitio web del Servel, para luego ser viralizado en los medios de comunicación y redes sociales, sin -según afirma- ser notificado personalmente a su correo electrónico.

Asimismo, reprochó que no se explicaran los motivos que llevaron al organismo autónomo a rechazar sus aspiraciones presidenciales, enfatizando reiteradamente el carácter de independiente de su candidatura.

“Nosotros respetamos el Estado de Derecho, pero como tal, primero solicitamos al Servel que oficialmente nos envíe los motivos, el detalle, por cuales ellos creen que yo estoy afiliado a un partido político, porque lo justo es respetar el debido proceso, que me llegue un email, y no enterarme por la prensa”, señaló.

Acusa “mano negra”

En ese contexto, acusó una supuesta “mano negra” y adelantó que apenas sea notificado oficialmente, reunirá los antecedentes pertinentes para recurrir al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), con el propósito de apelar a la resolución emitida por el Servel.

“¿Cómo no va a ser independiente si el mismo Servel nos autorizó el 11 de agosto a levantar las firmas como independientes? ¿Cómo no va a ser independiente si el mismo Servel, el 9 de agosto me otorgó un certificado como independiente? Acá, obviamente que hay mano negra. Acá no quieren una candidatura independiente de Gino Lorenzini, pero no importa, porque creemos en la Constitución, respetamos el debido proceso, esperamos el email oficial del Servel a mí persona que indique los motivos para poder luego ejercer nuestros derechos ciudadanos en el Tricel”, aseveró.

Finalmente, Lorenzini acotó que “vamos a defender esta candidatura presidencial independiente” e hizo un llamado a sus adherentes a tuitear como modo de emplazamiento al Servicio Electoral para que el órgano entregue los motivos del rechazo a su candidatura.