¿Socialismo Democrático o Apruebo Dignidad?: las razones del PS para dilatar definición electoral en caso de no prosperar una lista única

Una conversación sostuvieron este sábado el Presidente Gabriel Boric y la timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic. En un diálogo acotado, según quienes conocieron de su tenor, el Mandatario valoró y agradeció el gesto que este sábado hizo esa colectividad al resolver en el pleno de su comité central abogar por una lista única -desde la DC al PC- de cara a los comicios de consejeros constitucionales, y donde -además- se anunció que, de logarse esa transversalidad en un eventual pacto, la expresidenta Michelle Bachelet encabezaría la nómina.

En el PS han adoptado con fuerza la idea de impulsar una lista unitaria y poner el liderazgo de Bachelet a disposición, porque, según reconocen, aun cuando saben que probablemente esa tesis fracase, apunta a una estrategia política. Su objetivo, manifiestan en la colectividad, es dar señales de lealtad al gobierno del Mandatario, cuya instalación estuvo marcada por las desconfianzas hacia la centroizquierda, pero además dar prueba de que no han sido ni serán ellos quienes sean piedra de tope para la confluencia del progresismo.

Pero hubo una determinación que quedó pendiente en el partido liderado por Vodanovic: la directiva -pese a sus intenciones iniciales- optó por no someter a consideración de la instancia partidaria qué hará el PS en caso de que esa unidad no se logre y deban optar entre inscribir un pacto electoral con Apruebo Dignidad o con su actual coalición, el Socialismo Democrático.

En la antesala del encuentro del sábado, la dirigenta había sostenido una reunión con referentes del denominado Tercerismo -sector del partido que ella integra-, en donde manifestó claramente que era partidaria, ante un escenario de división, de mantenerse en el eje histórico del PS, junto al PPD y la DC, y no ir con el PC y el Frente Amplio. Esto, sobre todo, ante la posibilidad cierta de que el PPD no ceda y se mantenga en su postura de ir en una lista distinta a Apruebo Dignidad (como lo ratificó en su consejo nacional), ampliando una alianza con la DC (lo que también ratificaron en su consejo nacional el sábado) y defendió el propio expresidente Ricardo Lagos.

Y si bien distintas fuentes confirman que someter ese dilema a votación estuvo sobre la mesa, finalmente la directiva optó por evitarlo. Las razones e interpretaciones detrás de esa determinación son variadas. Sin embargo, la propia Vodanovic explicó que para ella lo importante era escuchar el debate y no forzar una decisión que podría haber dinamitado el objetivo mayor: intentar la unidad hasta el último momento y hacer un gesto al gobierno.

“Yo no llegué a ser presidenta del PS por las máquinas, no represento un lote, entonces yo tampoco trabajo por máquinas, y no paso máquinas a nadie. Entonces, ¿yo tenía los votos (para irnos con el Socialismo Democrático? Sí. ¿Pasé máquina? No. Porque no era el momento, lo que necesito es que haya unidad. Yo me voy a jugar por la unidad hasta el último minuto (...). No voy a hacer un comité central para que levanten la tarjeta y me digan que están de acuerdo con una fórmula que se impone sin escuchar a la militancia socialista”, afirmó a La Tercera la timonel PS.

En otros sectores de la colectividad, sin embargo, aseguran que Vodanovic se vio forzada a retroceder ante los argumentos expresados en el debate. Fueron varios los dirigentes -entre ellos su secretario general, Camilo Escalona (Nueva Izquierda)- que plantearon que no era recomendable que el PS apostara por la unidad, pero al mismo tiempo anticipara que, de no darse esa condición, optaría por mantenerse con una u otra coalición.

Escalona, según presentes, advirtió que ese sería un “error táctico y político”, además de argumentar que irse con el Socialismo Democrático y la DC sería un golpe al gobierno del Presidente Boric, cuya coalición de origen es Apruebo Dignidad, y quien ha abogado por la unidad más amplia para enfrentar los comicios constitucionales.

A esa mirada también se sumaron los diputados Marcos Ilabaca, Leonardo Soto, Juan Santana, Daniel Melo, entre otros legisladores, quienes, al igual que Escalona, están por la tesis contraria a Vodanovic y esperan que, de no haber pacto común, el PS opte por quienes sí han estado por la unidad, es decir, Apruebo Dignidad. En esa postura también se encuentra el presidente del Senado, Álvaro Elizalde.

Pero ante la dilación de esa determinación todo quedó ahora en manos de la comisión política de la colectividad, la que tiene de aquí al 6 de febrero (día en que se inscriben las candidaturas) para articular su escenario ideal. Quienes han conversado con Vodanovic, en todo caso, aseguran que la timonel del partido entiende que ya no hay margen para una lista única y que, por tanto, el PS no podrá eludir enfrentar ese dilema: pactar con el SD y mantenerse en su eje histórico, o virar a la izquierda.

En otros sectores del PS, sin embargo, hay voces que sostienen que el partido pagaría un costo político al optar por irse con el Socialismo Democrático, en la lógica de que son ellos los que han dividido aguas en el progresismo en esta pasada, pero también un costo electoral. De irse con Apruebo Dignidad, en cambio, según las mismas fuentes, la señal sería leída como un gesto hacia la unidad del sector que sustenta al Ejecutivo.

En la vereda opuesta, en tanto, hay quienes están por reforzar la identidad de la centroizquierda y apuntan a que el costo electoral lo pagarían si van con la coalición a la que más se identifica con la administración actual. La frase que instaló Guido Girardi (PPD) al abordar una posible alianza con Apruebo Dignidad, como “la lista del indulto” -aludiendo a los polémicos beneficios penitenciarios que otorgó el gobierno-, resuena fuerte también en sectores del PS. Según fuentes de la colectividad, además del Tercerismo, estarían en esa línea las Grandes Alamedas -de Andrés Santander e Isabel Allende- y la Renovación.

“Lo que dijimos es que el partido no puede validar la idea de ir en dos listas, adscribiendo a una de ellas en esta etapa, como querían algunos. Lo que debe hacer el PS es generar las condiciones para lograr una lista única, y si eso no ocurre el PS tiene que estar en la lista de los partidos que estén por la unidad”, indicó el diputado Santana, quien agregó que “detrás de las dos listas hay un dejo de venganza por el trato que AD le dio al SD durante muchos años”.

Su par Marcos Ilabaca señaló que “en la bancada de diputados creemos que la alianza natural, en este escenario en que se ve complejo que exista lista única, es con Apruebo Dignidad. Ahí como diputados planteamos que aquellos que están forzando el proceso de división del sector, en este caso el PPD y la DC, se queden solos”.

La presión de las coaliciones

A siete días de que expire el plazo para la inscripción de candidaturas y con el PS sin una definición clara, las presiones de Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático sobre la colectividad solo crecen. Más aun cuando la disyuntiva política ha enfrentado a los máximos dirigentes de la centroizquierda: Bachelet -quien ha abogado por una lista única- y Ricardo Lagos (PPD), quien el sábado dio señales en favor de fortalecer la identidad de su partido.

Este lunes todos los partidos oficialistas se verán las caras en un nuevo encuentro para abordar este debate en la sede del PS, y luego en el comité político ampliado de La Moneda.

La timonel PPD, Natalia Piergentili, ya dijo que, más allá de la condición de Bachelet para ser candidata, su partido ya tiene su decisión tomada: “La presencia de la expresidenta en el debate es muy valiosa, pero creemos que no solo nuestro partido, sino también la DC, el PR y el PL han sido enfáticos respecto de cómo quieren llevar adelante este proceso electoral, de modo que, al contrario, esperamos que el PS se sume a la lista del Socialismo Democrático”.

En esa misma línea se manifestó el timonel liberal, Patricio Morales. “Lo fundamental es mantener la unidad del Socialismo Democrático. Esta ha sido una coalición que ha construido gobernabilidad durante la presidencia del Presidente Boric y debe seguir haciéndolo”, afirmó.

Desde Apruebo Dignidad, en tanto, han evitado emplazar públicamente al PS, pero esperan que, de no lograrse lista única, se sumen a su nómina. “Es una lástima que a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho desde distintos sectores, incluido el llamado de la expresidenta Bachelet, para dar una señal clara de unidad de las fuerzas progresistas a la ciudadanía, el PPD insista en dividir al oficialismo para la contienda electoral”, sostuvo el presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez.

En ese mismo sentido, su par de RD, Juan Ignacio Latorre, valoró “el voto político del PS llamando a la más amplia unidad desde la DC al PC y la disposición de Bachelet para ser candidata”.

“La decisión tomada ayer (sábado) por el PS se ajusta al desafío histórico que tenemos las izquierdas y progresismos de construir mayorías que puedan encabezar el presente ciclo político (...). Todavía hay tiempo para que el resto de los partidos del oficialismo y la DC reviertan su decisión y vayamos en una sola lista. El llamado sigue abierto”, agregó el líder de Comunes, Marco Velarde.

Desde el gobierno, en tanto, estuvieron monitoreando de cerca el debate tanto del PPD como del PS. Pese a eso, ayer la ministra Ana Lya Uriarte (Segpres) señaló que “el gobierno ya hizo lo que tenía que hacer, al momento de manifestar una opinión, el resto es decisión de los partidos”, y volvió a desdramatizar un eventual quiebre de cara a las elecciones del Consejo Constitucional. “No lo veo como crisis, no lo veo como fracaso, sino que veo que la política está haciendo su trabajo, está ordenando las piezas. El gobierno manifestó su opinión, su preferencia, pero son las fuerzas políticas las llamadas a tomar las definiciones”, agregó.