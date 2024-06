“Temas que no son prioritarios”, “falta de visión” y “le habló a Chile”: las diferentes reacciones del mundo político ante la Cuenta Pública

Tras la serie de anuncios que comunicó el Presidente Gabriel Boric durante la Cuenta Pública, el mundo político no tardó en responder a los lineamientos y propuestas que fijó el Mandatario para los dos años restantes de su administración.

Semanas anteriores a la ceremonia, parte del gabinete se encargó de bajar las expectativas en cuanto a encontrar grandes anuncios en la Cuenta Pública, sin embargo, el Jefe de Estado comunicó 61 nuevas propuestas y medidas, entre las más controversiales: el proyecto de ley de aborto legal y la urgencia a la norma de eutanasia.

Pese a que estos dos últimos temas opacaron los demás anuncios, desde la oposición, en general, le dan una mala calificación a la rendición de cuentas de Boric y lo acusan de desviarse de las temáticas urgentes.

El jefe de bancada de Evópoli, Jorge Guzmán, señaló que “el Presidente ha tenido una oportunidad, que era la oportunidad de hablarle a la mayoría de los chilenos y en razón de ello poder construir acuerdos transversales en los temas que son prioritarios para Chile: seguridad, educación, crecimiento económico y salud. Pero lamentablemente el Presidente desaprovecha esa oportunidad y vuelve a polarizar la discusión con un tema que no es prioritario, que no está en la agenda y que genera polarización no solamente en el Congreso, sino que en Chile”.

Por su parte, la alcaldesa de Providencia y carta presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, manifestó que es “una pena la falta de visión futura y lo pegado que está el Presidente en temas que no son prioritarios y que solo le hablan a sus adherentes. Chile tiene otras urgencias y necesidades: seguridad, crecimiento económico, bajar listas de espera, recuperar aprendizaje de los niños, más y mejores trabajos”.

En esa misma línea, la parlamentaria de Renovación Nacional (RN), Camila Flores, apuntó que “hoy día vimos la cuenta de un líder de una barra brava que lo único que vino es a tratar de hablarle a ese porcentaje de adhesión que no lo ha abandonado en estos años de gobierno. Significativamente no tuvimos ningún anuncio. Lo único que hizo, insisto, es hablarle a ese porcentaje de adhesión. No le habló a la gran mayoría del país”.

El timonel de la DC, Francisco Undurraga, expresó que “estaba haciendo una buena cuenta con una hoja de ruta hacia adelante, llamando acuerdos con temas que nunca se hubiera pensado: seguridad en crecimiento económico. Todo se puede discutir, pero si tu sabes que no eres mayoría y necesitas acuerdos, cuando presentas esto estás afectando los acuerdos que necesitas”.

Valparaiso, 01 de junio de 2024 El Presidente de la Republica, Gabriel Boric, se retira del Congreso Nacional tras realizar su Cuenta Publica Presidencial 2024 Sebastian Cisternas/Aton Chile

La respuesta del oficialismo

En cuanto a las figuras oficialistas, el militante del Partido Socialista, Fidel Espinoza, indicó que “hubo obras importantes para las regiones que hay que destacar, creo que el discurso que iba muy bien encaminado se empaña al involucrar un tema que divide a los chilenos y que ya se pronunciaron respecto al aborto libre en el proceso constituyente. Desviar la atención con una materia de ese tipo cuando Chile requiere que nos preocupemos de mayor seguridad, pensiones, como lo hico bien al final, estuvo demás”.

Desde el PPP, Natalia Piergentili, destacó que “le habló a Chile y por eso que para algunos fue un discurso menos épico, menos rotundo, porque fue un discurso centrado en temas de gestión. Si revisamos hubo poco sobre grandes reformas y volvimos a aquello que puede parecer menos lúdico, pero que cambia realidades que son anuncios en materia de cómo el gobierno puede hacer cosas sin pasar por le Congreso”.