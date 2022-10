“Tenemos que colocar el énfasis en los proyectos colectivos por sobre los individuales”: Democracia Cristiana aborda las últimas renuncias de militantes al partido

“Ha sido una decisión muy difícil y dolorosa”. Con estas palabras los senadores Ximena Rincón y Matías Walker anunciaron este jueves su renuncia a la Democracia Cristiana (DC).

Desde el Café Torres, en pleno centro de Santiago y a metros de la sede de la falange, los parlamentarios pusieron fin a su historia ligada al partido criticando a la directiva del partido que hoy es liderado, de manera subrogante, por Aldo Mardones.

“La crisis multidimensional que vive Chile también ha afectado a los que conducen al PDC, poniendo al partido en una situación que ha generado renuncias de la militancia, tanto de figuras nacionales como de dirigentes territoriales históricos, y también de muchos y muchas militantes de base que no se han sentido interpretados ni representados”, aseguraron Rincón y Walker en su comunicado.

Pero la salida de los dos parlamentarios no ha sido la única que ha golpeado a la falange en las últimas semanas. A ella se suman las ya oficializadas de los gobernadores de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, y de Los Lagos, Patricio Vallespín, además de varios otros militantes de base.

Un golpe que recibieron en la tienda de la avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1.460. Es así como el mismo Mardones abordó la fuga de partidarios que han sufrido.

“Claramente la pérdida o la salida de un militante siempre es dolorosa, pero tenemos que colocar el énfasis en los proyectos colectivos por sobre los individuales”.

“Y nos estamos quedando más allá de esta renuncia con más de 30 mil militantes que a lo largo del territorio y de distintas comunas de nuestro país hacen la Democracia Cristiana. Nuestro país requiere una DC unida y fuerte para lograr ser un país más justo e igualitario”, agregó.

“Dan cuenta de la crisis”

La renuncia de los senadores y de los gobernadores regionales no dejó indiferentes a los parlamentarios falangistas.

El senador, Iván Flores abordó la salida de Rincón y Walker y aseguró que “razones hay para ello, sin ninguna duda. Pero ahora nos toca ver si somos capaces de reconstruir la unidad, de recomponer el mensaje, la voz y particularmente de colocar con fuerza a la DC en el contexto nacional. La democracia se hace más fuerte cuando los partidos son fuertes y no se atomizan”.

Mientras que el diputado Alberto Undurraga sostuvo que “la renuncia de dos gobernadores y de dos senadores dan cuenta de la profundidad de la crisis de la DC, pero creo que hay que jugarse por una solución institucional, por profundas reformas en la DC y a partir de ello construir con otros partidos y otros movimientos un nuevo referente de centro izquierda para volver a reencontrarnos todos los que pensamos parecido”.

Finalmente su compañero en la Cámara Baja, Ricardo Cifuentes opinó que “la noticia de la renuncia de Matías Walker y Ximena Rincón no son buenas para el partido, no son buenas para nadie en verdad. Y denotan parte de la crisis que está viviendo la DC. Ojalá estas renuncias se hubiesen hecho a tiempo para no hacerle más daño al partido. Creo que todos queremos cuidar la DC, incluso los que se están yendo. No puedo sino desearles que les vaya muy bien en lo personal y muy mal en lo político, obviamente”.

Y agregó que “los que nos quedamos en el partido vamos a hacer un esfuerzo por mejorar lo que está ocurriendo, por salir de esta crisis, como la hemos tenido en el pasado. Vamos a hacer todos los esfuerzos para interpretar mejor a Chile y su clase media que es el objetivo de nuestro partido”.