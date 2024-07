Tras dichos de directora del INDH sobre el estallido social: desde Chile Vamos emplazan a diputados oficialistas a ofrecer disculpas

Por medio de una carta enviada a la Cámara de Diputados, parlamentarios de oposición demandaron a aquellos legisladores oficialistas que presentaron acusaciones constitucionales por “violaciones sistemáticas a los derechos humanos” contra el ex Presidente Sebastián Piñera y otras autoridades durante el “estallido social”, pidan disculpas luego que la actual directora del INDH, Consuelo Latorre desestimara la ocurrencia de tal situación.

“En medio de la polarización que afecta a nuestro país, creemos -respetuosamente- que una acción de esta naturaleza sólo podría engrandecerlos políticamente frente a los chilenos”, señala la misiva que lleva la firma de los jefes de comité de la Unión Demócrata Independiente, Juan Antonio Coloma; de Renovación Nacional, Hugo Rey, y de Evópoli, Jorge Guzmán.

En el texto, se indica que “el pasado 23 de junio, la actual directora del Instittuto Nacional de Derechos Humanos (INDH), señora Consuelo Latorre Largo, reconoció que durante las violentas manifestaciones ocurridas a partir del 18 de octubre de 2029 en nuestro país, ‘no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos’, argumentando que ‘para que se dé la sistematicidad tiene que haber un acuerdo entre distintos órganos e instituciones del Estado’”.

“Lo anterior, a nuestro entender, constituye uno de los hitos y reconocimientos más relevantes en la histórica democrática de nuestro país, toda vez que la supuesta existencia de ‘violaciones sistemáticas’ durante el denominado ‘estallido socia’ fue una de las principales tesis que levantaron los partidos de extrema izquierda y las organizaciones vinculados a ellos, no sólo para cuestionar y limitar el necesario accionar de las fuerzas policiales, sino que incluso para promover una suerte de “golpe no tradicional” en contra del ex Presidente Sebastián Piñera, quien había sido electo democráticamente por la mayoría de los chilenos”, agrega el documento.

Seguidamente en la carta se indica que ”tan es así, que en las acusaciones constitucionales que la entonces oposición presentó en contra del exmandatario y del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, se les acusaba de cometer “violaciones graves a los derechos humanos (...) de carácter generalizadas y sistemáticas”. Pero además, en julio de 2022, la señora Consuelo Contreras -junto a otros cuatro consejeros de INDH- firmaron una carta solicitando la renuncia del entonces director del organismo, señor Sergio Micco Aguayo apuntándolo por dejar de cumplir su mandato legal, sobre todo en un contexto donde han existido violaciones sistemáticas a los DD.HH.”.

“De esta manera -añade la carta- el reconocimiento expresado por la directora del INDH viene a develar la verdad histórica, jurídica y política de lo que aconteció en aquella época de absoluta convulsión en nuestro país, permitiendo así que -en adelante- no exista ninguna razón ni fundamento para insistir con un argumento antidemocrático que, tal como muchos insistimos, sólo buscaba desestabilizar de manera institucional y democrática nuestro país”.

Finalmente, la comunicación manifiesta que “es por lo anterior que, a nuestro entender, resulta absolutamente necesario que todos los parlamentarios que firmaron y aprobaron las acusaciones constitucionales bajo dicho argumento, como también quienes respaldaron y presentaron querellas criminales en contra de las entonces autoridades de gobierno, reconozcan su error y pidan disculpas no sólo a la familia de las personas acusadas injustamente, sino que también a todos los chilenos, tal como lo hizo a principios de este año el propio Presidente de la República, señor Gabriel Boric Font, durante los funerales de Estado que le rindieron al ex Presidente Sebastián Piñera”.