Víctor Pérez inscribe su candidatura para presidir la UDI con Jacqueline van Rysselberghe y Claudio Alvarado como vicepresidentes

Pasadas las 17.00 y junto a un grupo de militantes llegó el exministro del Interior, Víctor Pérez, hasta la sede de la UDI para inscribir su candidatura para presidir el partido.

Lo hizo acompañado de la actual directiva encabezada por Jacqueline van Rysselberghe y junto al excandidato presidencial Pablo Longueira, quien ayer le cedió su puesto para liderar la lista que buscará encabezar la UDI por los próximos dos años, en medio de las dudas sobre si estaba habilitado por el Servel para competir.

“Estamos cumpliendo uno de los requisitos que establece la ley de partidos políticos como los estatutos de la UDI que es presentar nuestros patrocinios para enfrentar la elección de nueva directiva nacional de la UDI el próximo 12 de diciembre”, comenzó diciendo Pérez tras concretar su inscripción.

Es así como la lista encabezada por Pérez informó de una gran novedad: Van Rysselberghe y el senador Claudio Alvarado la integran como vicepresidentes; sumándose en dicho cargo Bárbara Soto, Sol Letelier y Paula Garate; mientras que el diputado Ramón Barros, aparece como secretario general.

En ese sentido el exsecretario de Estado aseguró que enfrentaban este desafío electoral interno con “la convicción de que la UDI tiene que tener en los próximos años un rol relevante en el Chile que viene. Un rol en que a través de nuestros principios, nuestros valores, compartamos con la ciudadanía, la escuchemos y podamos ayudar a construir esa nueva Constitución que la ciudadanía determinó el 25 de octubre pasado y podamos llevar adelante al país en una senda de libertad, progreso, emprendimiento, de respeto, de igualdad, de ese Chile más justo que hemos venido luchando desde nuestros inicios”.

“La unidad de la UDI no tiene porqué estar en entre dicho porque se escucha a los militantes de la UDI”, añadió. Cabe recordar que previo a esta jornada se realizaron diversas gestiones para tratar de llevar una lista de “consenso” lo que finalmente no se concretó.

Consultado por la decisión de la diputada María José Hoffmann de bajar su candidatura, Pérez aseguró que “son decisiones que toma cada lista. A nosotros también nos pasó algo parecido”.

A lo que Longueira replicó: “No, no tiene nada de parecido. Es muy poco serio. Lo mío no es por voluntad. Por tanto no son comparables”.

Pérez, afirmó también que “enfrentamos este proceso con optimismo, con convicciones, que vamos a trabajar intensamente, dedicadamente para que la UDI responda a los anhelos de millones de chilenos, que creen que a través de nuestros principios, nuestros valores, idearios, nuestra historia y también nuestra visión de futuro, podemos acompañarlos, caminar con ellos, en este Chile que durante el 2021-2022 va a tener tareas fundamentales para su futuro”.

“Nosotros asumimos este desafío con el ideario que nos enseñó Jaime Guzmán en su momento, en que era trabajar por Chile, era 90% de transpiración y 10% de inspiración. Y eso lo vamos a poner al servicio de nuestras regiones, ciudadanos y el país”, cerró el extitular de Interior.