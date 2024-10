Ximena Ossandón, jefa de bancada RN, y fallida acusación contra Boric: “Es política de ficción la tesis de que les estamos haciendo la pelea a republicanos”

La jefa de los diputados de Renovación Nacional (RN) y vicepresidenta del partido, Ximena Ossandón, admite que no le avisó al timonel de la colectividad, el senador Rodrigo Galilea, de la acusación constitucional que intentaron emprender contra el Presidente Gabriel Boric.

Dice que tenía buenas razones para no hacerlo, la principal -argumenta- es que si avanzaba el libelo, el Senado cumple el rol de jurado definiendo si el acusado es culpable o no de los cargos. Debido a eso, los senadores no pueden referirse a la acusación antes de votar, y la conjetura de la diputada es que si lo ponía al tanto de la acción que alistaba la bancada, inevitablemente Galilea habría emitido una opinión, quedando inhabilitado.

Ya con el escrito en el “congelador” tras las gestiones de la directiva para desactivar la acción, la diputada explica las motivaciones tras la acción.

Usted admitió que el intento de acusación contra Boric había sido un error y que no tuvieron en cuenta algunos factores. ¿Qué fue lo que se no se calibró?

Es muy importante hacer la autocrítica. ¿Qué es lo que deberíamos haber hecho en términos de prudencia y no de arrebato? Avisarles a nuestros pares de Chile Vamos, independientemente de que lo hubiesen aceptado o no. Faltó un acto de cortesía en ese caso y tal vez, si hubiéramos tenido ese diálogo con ellos, el resultado podría haber sido distinto.

¿Por qué no le avisó al timonel Rodrigo Galilea?

Cuando un senador participa de una decisión de este tipo, es inmediatamente inhabilitado (por su rol de juez en las acusaciones constitucionales).

Pero se les inhabilita cuando emiten algún juicio público sobre una acusación que ellos deben juzgar, no por conocer la acción propiamente tal...

Comprenderá que a cualquier persona que le dices “vamos a tomar este tipo de acción”, algún tipo de reacción tendrá. No existía la necesidad, me parece, de avisarlo justamente por eso. Lo que no quiere decir que sí se podría haber socializado tal vez a otros actores, con otros miembros de la mesa. Nosotros veníamos desde hace un tiempo acumulando una “energía negativa” -por decirlo así-, dado que hemos hecho múltiples intentos de colaborar con el gobierno más allá que con nuestro voto (...). Hemos sido un partido colaborador, hemos presentado una cantidad importante de proyectos, pero en el fast track no nos incluyeron ninguno de los proyectos que nosotros considerábamos relevantes.

Ustedes defendieron y defienden que la acusación constitucional es una atribución de los diputados, de la bancada, ¿por qué terminan echando pie atrás?

Porque tuvimos una conversación con el presidente Rodrigo Galilea. Si tú analizas las primeras palabras y luego su segunda intervención junto a la bancada, él tiene una posición bastante más sólida, en el sentido de que él reconoce que existen argumentos jurídicos. Reconoció que nosotros estábamos representando de buena forma ese sentir de las personas que hoy ni siquiera pueden hacer una denuncia porque tienen terror de hacerlas. Él nos pide por favor que continuemos buscando el diálogo porque no está el momento político para hacer una acusación constitucional. Y efectivamente, tal vez nos faltó evaluar el momento político.

¿Hubo alguna presión de las exautoridades del gobierno de Sebastián Piñera?

Yo no recibí ni una sola llamada, excepto por la conversación que tuve con Rodrigo Galilea.

El exministro del Interior Gonzalo Blumel aseveró que se caía en lo mismo cuando el actual oficialismo utilizó esta herramienta constitucional dos veces contra el exmandatario. ¿Qué responde a ello?

No, hay una diferencia entre el Presidente anterior y el actual. Cuando el Presidente Piñera recibía una crítica política, él hacía cambios. Es cosa de analizar la cantidad de cambios que hizo en el Ministerio del Interior y distintas subsecretarías, en este caso relacionadas con el orden público. En cambio, el Presidente Boric no recibe ese tipo de crítica. Muy por el contrario, la siente como una ofensa , independiente de la forma que se la hagas. Nosotros lo hemos hecho de muy buena forma, en reiteradas ocasiones, y consideramos que él tiene herramientas constitucionales de las cuales no ha hecho uso para cumplir su mandato de asegurar el orden público a la nación. Hoy tenemos un Presidente de la República que está privilegiando la paz de una coalición más que la integridad de la familia chilena. No son comparables.

¿Intentaron equiparar la acción del Partido Republicano contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, con una acción contra el Presidente Boric?

Esas son todas suposiciones. Es política de ficción la tesis de que les estamos haciendo la pelea a republicanos, como una nube de humo para no hablar más de (Andrés) Chadwick o de (Luis) Hermosilla, cosa en la que nosotros no estamos en el ojo del huracán.

Y usted como la impulsora, ¿cuál fue la razón real entonces para anunciar una acusación constitucional?

Yo soy la jefa de bancada y yo realizo las acciones que la bancada me mandata. En este caso yo estuve de acuerdo, pero no soy la impulsora. Y dentro de la política de ficción que se ha hecho, se dice que esto fue impulsado por este o por este otro, y tampoco es así. Todos los diputados que estuvimos ahí (en las reuniones de bancada), todos dijeron “vamos con la acusación constitucional”.

¿Por qué van a respaldar el libelo de los republicanos contra la ministra Tohá si hace alusión al período de Sebastián Piñera como uno negativo en términos de seguridad?

Es que nosotros no vamos a caer en pequeñeces. Nosotros estamos sobre este tipo de cosas. Lamentablemente cuando se decide ingresar el libelo, ya no se pueden hacer cambios. Nosotros pensamos pedirles a republicanos que lo modificaran.

Usted hace un mea culpa al inicio de esta entrevista, pero esto develó la falta de coordinación que existe en Chile Vamos. ¿Cuál es su diagnóstico?

Muchas veces en la política existen acciones aisladas donde no hay coordinación ni del oficialismo ni de la oposición. Pareciera que esa es una característica de nuestro sistema político y es algo que tendríamos que revaluar, pensar y mirar con detención el periodo donde Chile sí fue capaz de tener políticas de acuerdo, pero para eso tenemos que hacer la reforma del sistema electoral, porque ni de un lado ni de otro con esta cantidad de partidos y diversidades.

Pero eso es un síntoma más general del sistema político, ¿por qué a Chile Vamos en particular se le hace tan difícil la coordinación?

No tengo respuesta para eso. Yo creo que tal vez porque nos falta algún relato.