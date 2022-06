Yarza y Ávila: Chile Vamos realizará primera interpelación a ministros de Boric

Fue durante este jueves que los jefes de bancada de Chile Vamos, los diputados Jorge Alessandri (UDI), Andrés Longton (RN) y Francisco Undurraga (Evópoli) tomaron una decisión que se venía meditando hace un tiempo: pasar a la ofensiva en su rol como oposición y tomar la determinación de hacer la primera interpelación a ministros del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

La arremetida será contra la ministra de Salud, Begoña Yarza, y el titular de Educación, Marco Antonio Dávila. Esto, en momentos en que el gobierno, y ambos secretarios de Estado, están siendo cuestionados por la decisión que tomaron de alargar las vacaciones de invierno en los colegios.

Expertos han criticado esta medida, porque si bien se produce en medio del aumento de ocupación en las camas UCI pediátricas a causa de diversos virus respiratorios, no se propuso como alternativa hacer clases telemáticas. Se ha apuntado también a que otros lugares -como cines o centros de entretenimiento- se encuentran sin restricciones.

Junto con las críticas a la decisión de adelantar en una semana el receso escolar, el propio Boric cuestionó el manejo que hubo sobre el tema. El Presidente dijo que exigió una “mejor coordinación” al Minsal al respecto. “Uno de los problemas que tenía una de las medidas que se anunció por parte del Ministerio de Salud hace poco, de la extensión de las vacaciones, era justamente que no se hacía cargo de la problemática de los cuidados y cómo eso afecta principalmente a las mujeres”, expresó el Mandatario durante un live junto a la ministra de la Segegob, Camila Vallejo.

A esto se suma, en el caso de Yarza, que el Colegio Médico llevará a la ministra al tribunal de ética por haber hecho una denuncia de presuntas torturas en el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso.

Hasta ahora Chile Vamos no había avanzado con interpelaciones a ministros en su rol como oposición. Solo habían tenido arremetidas como oficios, comisiones investigadores y requerimientos a la Contraloría.

Para una interpelación se necesitan 52 firmas, por lo que la derecha contaría con los apoyos, especialmente si se suma el Partido Republicano. Cada interpelación corresponderá a un partido.

Así, la encargada de interpelar a la titular del Minsal será la diputada RN Ximena Ossandón, y la de Ávila quedará en manos de Alessandri.

La opción de interpelar a Yarza venía rondando desde hace un tiempo, pero en RN habían tenido problemas para encontrar a un interpelador. En su momento se le consultó a diputada y exseremi de Salud de la Región Metropolitana del gobierno de Sebastián Piñera, Paula Labra, si estaba disponible. La legisladora tenía el perfil que se requería, al ser mujer, joven y representante de lo que se considera una “gestión exitosa” en el manejo de la pandemia. Pero Labra no quiso. Según fuentes de la colectividad, se había generado un roce previo cuando no pudo integrar la Comisión de Salud de la Cámara Baja. En tanto, los representantes de Renovación de esa instancia no convencían a la bancada: los diputados María Luisa Cordero y Andrés Celis. Por eso se optó por Ossandón.

En estos momentos, en Chile Vamos se encontraban redactando los documentos de la interpelación.

En tanto, si bien también ha estado sobre la mesa la opción de interpelar al ministro de Economía, Nicolás Grau, aún no hay certeza de si se concretará esa acción.