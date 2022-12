“Yo no tengo nada qué esconder”: Patricia Muñoz aborda su reunión con vocera de la Suprema previo a conformación de quina para fiscal nacional

El proceso de elección de un nuevo fiscal nacional en reemplazo del saliente Jorge Abbott ha estado marcado por diversas revelaciones. La última de ellas fue la serie de reuniones que Ángela Vivanco, ministra vocera de la Corte Suprema, órgano encargado de confeccionar la quina de candidatos al cargo que es enviada al Presidente Boric, sostuvo con dos de las candidatas al puesto: Marta Herrera, la jefa Anticorrupción del Ministerio Público y con la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz.

Dichos encuentros se produjeron previo al proceso de escucha y votación en que los ministros del Máximo Tribunal decidieron la primera quina para el cargo, que terminó con la elección de Boric de José Morales, cuyo nombre fue rechazado por el Senado.

Al respecto, la mañana de este martes Vivanco explicó que “las personas que me vinieron a ver a mi oficina y que me pidieron formalmente una reunión y fue puesta en agenda, vinieron para que yo las conociera y para tratar temas de interés asociados con seguridad, en un caso, y en otro con los temas de niñez. No me pidieron el voto y tampoco hubo un interlocutor por ellas que lo pidiera ni lobbistas ni cosa parecida”.

Más tarde durante esta jornada también se reveló una cena privada que Vivanco tuvo con un integrante de la quina final para ser postulado ante el Senado como nuevo fiscal nacional, se trata del persecutor de Aysén, Carlos Palma. La reunión, que contó con la presencia de cuatro Supremos más, se realizó en mayo, 5 meses antes de que se llevara a cabo la postulación para liderar el Ministerio Público.

Durante la tarde de este martes Patricia Muñoz entregó su versión sobre su encuentro con Vivanco y recalcó que no tenía “nada qué esconder”.

“Esa reunión es pública, está en la página del Poder Judicial, yo no tengo nada qué esconder, ni he tenido nada qué esconder nunca, así que no tengo nada más que decir”, indicó.

Agregó que “yo tengo que rendir cuenta de mis actos y son públicos, y mis actos, que es la reunión, ha sido pública. Mejor pregunten y concéntrense en aquello que no tiene que ver con eso y sigan en el proceso con las personas que están en curso. Yo espero que sea lo mejor para la Fiscalía, porque obviamente el Ministerio Público necesita un liderazgo importante para enfrentar la delincuencia en nuestro país”.

Mientras que consultada sobre el motivo de la reunión con Vivanco, la Defensora de la Niñez explicó que fue “presentarse que es lo que uno hace habitualmente en una situación cómo está, cómo lo que hice para efectos de transparentarlo y quedó registrado en las audiencias de la Corte Suprema, así es que no hay nada que ocultar ni mucho menos y no tiene nada que ver con una reunión privada”.