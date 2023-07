10 grandes ofertas de esta semana: freidoras de aire, aspiradoras robot y smartphones con hasta 50% de descuento

Batidora pedestal FDV Venus - 50%

Este tipo de batidoras, el sueño húmedo de todo pastelero/repostero/panadero, suelen rondar los 100 mil pesos, por lo tanto hay que ser muy fanático de las masas —o tener mucha plata y espacio en la cocina— como para animarse a adquirir una. Pero en París este interesante modelo, con capacidad para 4 litros, seis velocidades y tres accesorios —gancho, paleta y batidor— está a la mitad de su valor normal. Apenas cincuenta luquitas. Precio normal: $99.990.

Audífonos Xiaomi Redmi Buds 4 Pro - 28%

“Este modelo es una muy buena alternativa para quienes están en busca de nuevos audífonos funcionales para trabajar o, simplemente, para acompañar la actividad física, sin mayores pretensiones en lo que respecta al audio y, sobre todo, sin ánimo de endeudarse más de la cuenta”, concluyó Nicolás Violani, nuestro especialista en audio, después de probar los Redmi Buds 4 Pro por varias semanas. Y eso que no estaban tan baratos como ahora. Precio normal: $89.990.

Smartphone Motorola Edge 30 Pro 256GB - 28%

“Motorola presenta aquí a su smartphone más poderoso y atractivo pero a un precio sumamente conveniente de acuerdo con sus especificaciones, presto para absolutamente cualquier tipo de usuario que quiera una experiencia premium sin tantos bombos ni platillos”, dijo del Edge 30 Pro nuestro gurú tecnológico, Alejandro Alaluf, en su reseña de hace un año. Ahora cuesta casi 200 mil pesos menos. ¡Pero el teléfono sigue siendo igual de bueno! Precio anterior: $689.990.

Aspiradora robot Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra - 23%

“Esta es una aspiradora robot que realmente facilita el aseo doméstico, es fácil de usar y configurar, exige muy poca mantención, no da problemas de funcionamiento y su batería permite abarcar hasta los departamentos o casas más amplios de una sola pasada. Y comparada con la competencia, su precio es el más bajo”, concluyó nuestro editor, Cristóbal Bley, después de más de un mes probando este modelo premium de Xiaomi. Sin ser barata, nunca estuvo menos cara que ahora. Precio anterior: $522.990.

Rasuradora Meridian The Trimmer - 29%

“Como aparato de depilación masculina, la Trimmer de Meridian entrega lo que promete: una experiencia suave, higiénica, fácil de utilizar y con una rasuradora de buen poder. Muy importante es que sea resistente al agua, lo que permite que la experiencia de rasuración sea discreta —se puede realizar en la intimidad de la ducha, con todas sus facilidades de limpieza— y prácticamente indolora”, dijo Alaluf cuando probó esta rasuradora hace casi un año, removiendo los centenarios vellos de su cuerpo. “Aplicarlo es una interesante renovación”, concluyó, “un cambio novedoso que, en el peor de los casos, solo requiere de esperar a que el pasto vuelva a crecer”. Si lo tuyo no son los pelos, aquí tienes una gran herramienta. Precio normal: $69.990.

Audífonos inalámbricos Sony WF-C500 - 18%

Este modelo de Sony no lo hemos probado —no aún— pero basándonos en la calidad de sus audífonos inalámbricos, de los cuales ya testeamos varios, podríamos asegurar que es una buena opción para presupuestos ajustados. Seguramente su cancelación de ruido no es la más sorprendente, y tampoco tiene capacidad de reproducir audio de alta definición, pero para escuchar música o videos en streaming o realizar llamadas con precisión, difícilmente se conseguirá algo mejor por menos plata. Precio normal: $59.990.

Estufa a parafina Sindelen Sunnymet EP-520NG - 25%

Este invierno ha sido raro, con lluvias intensas, algunos calores y muchos temblores, pero una cosa no cambia: el frío en las noches. El sol se pone temprano y las temperaturas bajan rápido, por lo que las estufas, a pesar de lo templado de los días, siguen siendo necesarias. Esta a parafina de Sindelen es ideal para espacios amplios, como primeros pisos, livings o salas de estar. Tiene buenas reseñas y es la más económica de su clase. Precio normal: $99.990.

Videojuego Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo Switch) - 30%

Después de Mario Kart 8 Deluxe, este debe ser el juego más popular y solicitado de la Nintendo Switch. Les encanta a los chicos, enloquece a los grandes y la diversión de verdad está garantizada por mucho tiempo. Inagotable en su dinámica, es un juego de pelea donde, más que pelear, todos se van a reír. Siempre es caro, pero ahora lo está un poco menos. Precio normal: $59.990.

Freidora de aire Philips Airfryer Daily Collection HD9218/71 3,5 litros - 36%

Las freidoras de aire consiguieron superar la barrera de la moda para consolidarse de una vez como un electrodoméstico realmente útil, indispensable incluso para ciertos hogares, especialmente aquellos con pocas o una sola persona. Esta de 3,5 litros —un tamaño mediano/pequeño—, de Philips, no tiene panel digital pero sí es muy fácil de usar, es capaz de realizar distintas preparaciones y se limpia sin esfuerzo. Y no, no necesita aceite. Precio normal: $109.990.

Smartphone Samsung Galaxy S23 Ultra - 19%

“Samsung tiene muy claro lo que hace y sabe muy bien cómo crear el mejor teléfono Android del mercado, con una multiplicidad de funciones, características y prestaciones que por ahora hacen morder el polvo a la competencia. Más allá de su precio, claro está, que para muchos será prohibitivo”, escribió Alaluf a comienzos de año, en su reseña sobre el modelo insignia de la marca, el mejor teléfono Android del 2023 hasta ahora. Su valor sigue siendo prohibitivo, pero un poco menos: acá tiene un 19% de descuento. Precio anterior: $1.219.990.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 18 de julio de 2023. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.