Consejos para encontrar vuelos baratos en internet

A fines del verano pasado lo advertimos: una de las recomendaciones fundamentales para aterrizar suavemente de las vacaciones era empezar a tirar ideas, o trazar algunas líneas, de hacia dónde ir o qué tipo de viaje nos gustaría hacer para nuestro próximo descanso.

El consejo hace una conexión directa con el tema de hoy, cuando muchas afortunadas personas, entre las que esperamos se encuentre usted, lectora o lector, empiezan a planificar sus vacaciones para el segundo mes del año u otro momento del calendario.

Aunque uno puede ir a tomar aire a la playa más cercana o la montaña más próxima, subirse a un avión —al menos para quienes no suelen hacerlo— es un literal despegue de la realidad y la rutina. Por eso es tan tentadora la idea de tomar un vuelo para irse de vacaciones: así, la desconexión parece ser más profunda.

El problema de viajar en avión son los precios, unas cifras que últimamente, tras la normalización pospandemia, se han disparado tan alto como un Boeing 787.

¿Es posible viajar en avión sin gastarse un dineral? “Una buena recomendación”, plantea Jaime Fernández, gerente de ventas de la aerolínea Sky, “es comprar los pasajes con la máxima antelación posible. Así se encontrarán mejores precios”.

Sin embargo, ese no es el único punto a considerar a la hora de planear unas vacaciones aéreas soñadas. “El acceso a internet hace que a las personas se les haga muy fácil encontrar servicios a solo un clic”, dice Ximena Delgado, CEO de la agencia Miyas Travels. “Sin embargo, al adquirir boletos sin asesoría, muchas veces se hacen compras equivocadas, que terminan con un viaje que no se realiza y pérdidas de dinero”.

¿Cuáles son los principales errores en que la gente incurre a la hora de comprar pasajes en línea? ¿En qué cosas es fundamental poner mucho ojo? ¿Cuáles son las plataformas más recomendables para vitrinear? Conversamos con una serie de especialistas en la materia para configurar un mapa de cómo lograr el pasaje al anhelado descanso.

El que busca encuentra

“Viajar barato toma tiempo”, asegura Milena Carvacho, periodista experta en viajes y creadora del Instagram Periodistasymochileros. “Si se quiere sacar provecho a los ahorros y conocer muchos lugares, es importante planificar, buscar alternativas y encontrar buenos consejos”.

Hoy no es difícil encontrar blogs o redes sociales de viajeros que entregan recomendaciones y tips para no gastar de más —o gastar mucho menos—, aprovechar ofertas o sacarle el jugo a las millas. “Todo eso conlleva bastante dedicación”, dice Carvacho. “El mayor error que puede cometer alguien que busca viajar con poco presupuesto es no tener paciencia y no ser busquilla”.

Macarena Martinez es periodista y blogger de viajes. Al momento de buscar vuelos en Lo importante es ordenar los precios de más bajos a más altos. “Si te importa tener escalas, o el número de horas de vuelo, hay que filtrar el número de horas, porque hay vuelos que son baratísimos pero eternos”, dice. Otra cosa que ella hace es irse directo desde los buscadores a las páginas de las aerolíneas.

Carvacho está de acuerdo. Ella recomienda usar buscadores de vuelos para hacer el primer filtro y descubrir qué aerolíneas vuelan a los destinos, las escalas y los precios. Explica que hay una modalidad que permite poner una fecha, pero con rangos flexibles, con lo cual se puede poner una determinada fecha de ida y vuelta, más los tres días antes y los tres días después.

Dentro de las plataformas o buscadores de vuelos destacan cinco como las más recomendables y conocidas: Google Flights, Kayak, Skyscanner, Turismo City y Omio

Google Flights

Google Flights es una de las más populares, y destaca porque además de tener información respecto de vuelos, precios y escalas, también entrega datos relevantes respecto de hoteles y atracciones en el destino seleccionado.

Además, al ser una aplicación de Google, se integra a todos los otros servicios del gigante de internet: se conecta a tu correo para notificarte cosas o enviarte alertas, a tu calendario para marcar los viajes, a Google Maps para señalar las ubicaciones y otras herramientas más.

Kayak

Kayak es otro popular buscador de vuelos, parte actualmente de Booking, una compañía multinacional de turismo, hoteles y hospedajes. Su fama está no solo en la capacidad que tiene de encontrar viajes económicos para cualquier destino que imagines, sino también destaca los cambios en las tendencias de precios, qué lugares están más baratos o convenientes y cuáles son los requisitos para entrar a cada país, entre otras cosas.

También destaca por tener un muy buen buscador de alojamientos y otro para encontrar confiables agencias de arriendos de autos, todo muy preciso según precios, cercanía o reputación.

Skyscanner

La particularidad de Skyscanner es que además de entregar información respecto a los vuelos más baratos, rápidos o convenientes, también te dice cuáles son los que emiten menores niveles de carbono. Greta Thunberg nos ha dejado en claro que la manera menos contaminante de viajar en avión es no viajando en avión, pero si no queda otra que hacerlo, aquí podemos elegir la que tenga el menor impacto posible.

Skyscanner además tiene la opción de realizar averiguaciones de vuelos multidestinos y de poner en los filtros el aeropuerto de salida y llegada. También tiene buscador de autos y de hospedaje.

Turismocity

Turismocity es una plataforma más reciente, cuyo foco está puesto en el turismo dentro de Sudamérica. A pesar de eso, tiene toda la información que uno busque sobre vuelos por todo el mundo.

“Somos expertos en encontrar vuelos en oferta (...) Si un vuelo te interesa, nosotros nos ocupamos. Crea gratis una alerta de precio y entérate primero si baja de valor”, asegura su descripción.

Tiene una sección con paquetes turísticos, en la cual puedes armar y pagar todas las vacaciones —viaje, hospedaje, auto, incluso actividades culturales— en un solo lugar.

Omio

Omio es el buscador que antes se llamaba Go Euro. Como su antiguo nombre lo indica, se especializa en encontrar vuelos, trenes, buses y alojamientos en el Viejo Continente.

En este sitio es fácil armar la mejor ruta para moverse por Europa al menor precio posible. En su base de datos hay más de mil operadores de transportes diferentes.

Otras alternativas son Kiwi, Jetcost, Cheapoair y Hopper, estas dos últimas más enfocadas en vuelos dentro de Estados Unidos. Hopper, por ejemplo, está disponible solamente en inglés.

Para Macarena Martínez las mejores plataformas digitales para encontrar vuelos son Skyscanner y Jetcost. “Porque aparecen todas las aerolíneas en un mismo buscador y desde ahí mismo uno puede ir directamente a la compañía que prefiera”.

Para Carvacho, por su lado, las mejores son Kayak, Skyscanner y Google Travel. “En general, todas sirven como primer filtro para orientar la búsqueda y saber cómo están los precios”. Su sugerencia es comparar la información que arroja cada plataforma y, una vez que se encuentre una ruta interesante y conveniente, cotizar directamente en la página de la aerolínea.

“Así la búsqueda es más amplia y te entrega la combinación de fechas más conveniente. Después de elegir mi vuelo, prefiero comprar directamente en la página de la aerolínea”, asegura.

El principal error, advierte Macarena Martínez, es no buscar en diferentes partes y quedarse solo con la primera opción. Otro es buscar una sola vez: ella aconseja buscar todos los días y en diferentes partes, ya que los precios están constantemente cambiando.

Un dato más o menos obvio, pero que nunca sobra, es no buscar pasajes los fines de semana, porque los precios suben. “También es bueno usar el buscador de incógnito o con VPN, porque así no se guardan los datos y entonces no sube el precio si vuelves a buscar”. Se sabe, además, que los precios son diferentes según el país desde el que se busquen y compren.

Otra equivocación que es súper común, advierte, es confiar en algunas agencias que aparecen en los buscadores de vuelos. Son tentadoras, porque suelen tener precios más económicos, “pero muchas veces terminan estafando a la gente, cobrando más caro o incluso, cancelando los pasajes”.

Ximena Delgado enumera algunos de los errores más frecuentes que la gente comete al comprar pasajes por internet:

Error al digitar la información (Nombre, Rut, fechas de nacimiento)

El destino no era el que en realidad quería visitar.

El aeropuerto de llegada no era el que correspondía para su ruta o destino final.

El precio final es distinto al que vieron en un principio, ya que no consideraban las tasas o impuestos de embarque.

El equipaje no siempre está incluido en el precio, por lo que hay que calcularlo.

No fijarse si el destino exige una documentación específica o vacunas al día.

Escalas o conexiones muy largas que terminan siendo demoledoras.

Consejos nivel experto

Jaime Fernández tiene muchos tips para dar. “Es importante asegurarse de elegir el destino ideal, tener claro el tiempo de vacaciones con el que se dispone, ver bien las rutas y lugares imperdibles para visitar con antelación. Además, es importante calcular el presupuesto que se tiene, y siempre calcular un poco más por si aparece cualquier emergencia o imprevisto”.

Santiago, a diferencia de otras metrópolis latinoamericanas como Sao Paulo, Lima o Buenos Aires, no tiene vuelos directos a ciertas ciudades del mundo —especialmente de Europa—, por lo que Milena Carvacho cree que a veces es conveniente viajar en una aerolínea low cost chilena a esas ciudades, para después continuar el viaje con otra compañía al destino final.

Pero hay un pero muy importante. “Si tratas de armar la ruta con distintas aerolíneas, puede que ahorres dinero, pero hay que planificar las escalas con suficiente margen de tiempo”, dice. Al menos dos o tres horas, porque “hay que sacar el equipaje y volver a hacer check in”.

Martinez aporta otro apunte profesional. “Cuando uno selecciona los tickets en la página de compra y aprieta ir al siguiente, generalmente te sale un precio mucho más alto. Esto pasa porque muchas veces te seleccionan automáticamente algunos servicios, como por ejemplo equipaje extra, asiento seleccionado, algún seguro, etc. Hay que fijarse muy bien y quitar aquellos que no creas necesarios”.

Carvacho cuenta que para destinos más largos es buena idea probar con ciudades que tienen mayor flujo de vuelos por nexos culturales o comerciales. Por ejemplo, dice, hacia Turquía se pueden encontrar vuelos baratos desde Frankfurt o Berlín. Hacia India o Medio Oriente, asegura, hay buenas ofertas desde Londres.

“Al sudeste asiático se puede llegar conectando Singapur con Londres o Nueva York, porque son grandes centros financieros. A Bali conviene ir desde Sydney, porque muchos veraneantes y mochileros toman esa ruta”.

En Europa, asegura, las aerolíneas low cost son especialmente convenientes, pero advierte que hay que fijarse desde qué aeropuerto vuelan, porque hay algunas que salen desde aeropuertos que están muy lejos de las ciudades. “También los horarios en que parten, porque si el vuelo sale a las 6 AM, tienes que estar en el aeropuerto a las 4AM, tendrás que pedir un taxi y ahí te puedes gastar todo lo que te estabas ahorrando”.

Es fundamental, tanto para Carvacho como para Martínez, ser muy meticuloso a la hora de hacer las maletas. “Es clave, sobre todo si vas a tomar varios vuelos en tus vacaciones. Si vas a veranear, la ropa es poca y ligera puedes meterla todo en la maleta de cabina, y ahorras harto al no pagar maleta en la bodega. Con mi marido estuvimos un año pagando solo una maleta de bodega, pero hay gente que no se da cuenta y lleva el mismo peso total por pareja pero repartido en dos maletas”, asegura la creadora de Periodistas y mochileros.

“Todas las aerolíneas, hasta las low cost, te permiten una mochila personal”, asegura Martínez. “Y yo siempre he podido entrar una de 10 litros, que se ve pequeña, pero donde me cabe todo”.