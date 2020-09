Fase 3: qué es lo que se debe hacer (y lo que no) si nos juntamos con más gente

Este miércoles las comunas de Providencia, Ñuñoa, Las Condes, Vitacura y San José de Maipo avanzarán a la fase de preparación, el paso 3 del plan “Paso a Paso”, junto a San Felipe y Los Andes, de la Región de Valparaíso. Se trata de una etapa del desconfinamiento en que aumenta la movilidad ciudadana, sobre todo en la capital, tras la cuarentena masiva que se ejecutó sobre 32 comunas de Santiago desde el 15 de mayo, hace 110 días.

En esta tercera fase del plan desarrollado por el Ministerio de Salud, se especifica que, a diferencia de los pasos 1 y 2, hay libre movilidad durante los fines de semana, se pueden hacer actividades deportivas con máximo 5 personas en lugares cerrados y 25 en espacios abiertos, y los residentes podrán incorporarse a sus trabajos siempre que no se realicen en áreas que sigan confinadas.

Otra permisividad de esta fase tiene que ver con restaurantes, cafés y otros espacios gastronómicos, los que podrán abrir, siempre que sea en lugares abiertos como veredas y terrazas, con una distancia mínima de dos metros entre las mesas o con un máximo de 25% de su capacidad. El punto que tiene a muchos entusiasmados es que se permiten reuniones sociales para un máximo de 50 personas.

Si bien estamos avanzando en materia sanitaria según los indicadores —el martes la positividad de los test fue de 5,37%, la cifra más baja hasta ahora—, el gran problema de esta pequeña libertad es entender que esto no significa volver nuestras vidas anteriores al covid-19 y aprender a vivir en esta nueva normalidad. El distanciamiento social, el lavado de manos y el uso de mascarilla van a seguir siendo los tres imprescindibles, seguramente hasta el próximo año o cuando eventualmente exista un control total del virus.

Por otro lado, existe la necesidad de reunirse: de ver a la familia, a los amigos y a nuestro entorno, al que dejamos de ver por tantos meses. Sin embargo, todos estos contactos deben ejecutarse con los resguardos pertinentes. Para educarnos en cuanto a las reuniones sociales durante esta fase de la pandemia, conversamos con cuatro especialistas de salud para entender la gravedad de la situación y algunas medidas que puedes tomar en marcha.

Pienso, luego me junto

“Lo primero es ir de a poco, no apurarse en recibir a todos los amigos o a toda la familia”, sugiere cautelosamente Roberto Olivares, jefe de infectología de la Clínica Dávila. Debemos ser conscientes, además, de que juntarse no significa verse como antes: hay que mantener, “dentro de lo posible, la distancia social y usar mascarilla, idealmente la mayor parte del tiempo”, especifica.

Si estabas pensando que la fase tres podría ser sinónimo de pequeñas reuniones sociales con frecuencia, debes erradicar esta idea de tu cabeza. “Hay que tener mucho cuidado con el plan ’Paso a paso’”, analiza Luis Herrada, jefe de urgencias en Clínica Las Condes, “y no confundir este aumento en la circulación de las personas con la posibilidad de hacer grandes reuniones familiares. Lo que hay que cautelar es que, aunque esta fase lleva a un aumento en la posibilidad de reunirnos, no hay ninguna obligación en hacerlo”.

Para los que estén pensando en hacer bautizos, matrimonios o cumpleaños, no es recomendable hacerlos, aunque exista esta permisividad. “Sin duda han mejorado, pero todavía no están los índices de trazabilidad ni positividad de las PCR, así que no recomendaría tener reuniones de 50 personas, que son un gran número de individuos”, afirma Claudia Cortés, infectóloga de Clínica Santa María y vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Infectología.

Si bien los especialistas insisten en que es necesario seguir practicando el distanciamiento social, se puede optar por pequeñas visitas y en grupos acotados. “Lo idea es que sean en espacios de aire libre: las terrazas y los patios son los lugares más seguros”, comenta el Ricardo Soto, subdirector médico, broncopulmonar y epidemiólogo de Clínica Indisa. “Al entrar a la casa, en un espacio cerrado, a pesar de que las personas estén con mascarilla, hay mayor riesgo”, dice. “Si se van a sacar la mascarilla para comer algo, obviamente aumentan los riesgos”.

Qué sí y que no de las reuniones en casa

Preferir exteriores: patios y terrazas

Los expertos coinciden en que, si estás dispuesto a recibir visitas en tu casa, esto sea en un espacio abierto, ojalá un patio o una terraza. “Si llevo 3 o 4 meses sin ver a un familiar, trataría de ir a verlo en un tiempo acotado, no más de dos horas”, comenta Luis Herrada. “En el momento de la comunicación, se debe mantener la distancia física”. Esto implica “no dar abrazos, tampoco besos, saludarse sin tocarse, y uso de mascarilla obligatorio”.

“En lo personal, no recomiendo este tipo de reuniones”, dice Claudia Cortés. Pero si se hacen, que no sea en lugares cerrados: “hay varios estudios que han logrado demostrar que en espacios abiertos la tasa de transmisión y contagiosidad es muchísimo más baja”.

¿Es necesario sacarse los zapatos al entrar a una casa ajena?

“El contagio se recibe a través de los ojos, nariz y boca, o de las manos que se lleven hacia esas partes”, explica el Ricardo Soto. Como, según él, “uno no le anda pasando la lengua al piso”, sacarse los zapatos al entrar a un lugar podría ser “una exageración”. Sin embargo, Roberto Olivares dice que “si son muchas personas, y van a moverse por la casa, y eventualmente acostarse en sofás o camas, tal vez ahí sería más recomendable sacárselos”.

En cuanto al uso de guantes, Soto dice que su uso también es una exageración, pero negativa, ya que con este tipo de insumo “captas los gérmenes y te los puedes llevar sin querer a la mascarilla o a los ojos”. La recomendación es no invertir en guantes plásticos y andar con las manos bien lavadas.

Para aquellos a los que les gusta poner desinfectante en aerosol a los zapatos, Olivares asegura que “podría ayudar, es rápido y práctico”. Eso sí, el uso de tapetes con amonio cuaternario “tal vez sea un poco exagerado”.

¿Es necesario tomar la temperatura de los invitados?

Se usa al entrar en supermercados, comercios y diversos locales: con una pistola, los guardias miden la temperatura antes de que las personas puedan ingresar. ¿Habrá que hacerlo también con la familia en la puerta de la casa? “No creo que sea muy rendidor, dado que existe un porcentaje significativo de asintomáticos que igual contagian”, afirma el jefe de Infectología de Clínica Dávila. Más bien, según él hay que insistir en “la responsabilidad individual de que, si hay síntomas, por mínimos que sean, mejor no asistir a la reunión”.

La loza: ¿vasos y cubiertos desechables para evitar contagios?

Los especialistas recomiendan que no se hagan instancias de visita con comida. Pero en el caso de que se realicen igual, la vajilla se debe lavar con agua caliente y detergente en el lavaplatos. “No es necesario pedir que traigan su propia loza, eso es ridículo”, apunta Soto, subdirector médico de Clínica Indisa. “El virus se transmite a través de las gotitas, o sea si yo hablo directamente con alguien”, por lo que la posibilidad de contagio es más latente al expresarse.

Si piensas que los picoteos son más seguros, Olivares sugiere evitarlos, por lo menos “hasta que las cifras de contagio o de PCRs sean muy favorables y muy bajas”. Por lo tanto, la ecuación a la que debiésemos responder es que “mientras menos se manipule un plato o una superficie, mejor”.

¿Qué pasa con el baño?

Hace unos meses salió un estudio en el que se comprobaba que a través de los inodoros se podría generar contagio de covid-19. En una simulación, se demostró que el virus cerca del WC dura lo suficiente como para que otras personas que lo usen después puedan contagiarse.

Ante esta información, y la llegada de posibles visitas a nuestras casas, Claudia Cortés, vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Infectología, explica que “la transmisión es principalmente por las partículas que uno expele cuando habla; ir al baño no es un riego contaminante”. La recomendación es que al visitar el baño de una casa ajena, se debe “tirar la cadena con la tapa cerrada; así el riesgo se minimiza”.

En cuanto a la limpieza, la especialista sugiere que “la persona después haga un aseo con mascarilla y limpie con agua clorada”.

Lo más importante es el lavado de manos, pero un elemento ideal para tener en el baño en el caso de que recibas visitas son “toallas desechables para el secado de manos. Además, cerrar la llave con una de esas toallas, para evitar el contacto directo con la superficie”, comenta Olivares. También agrega que “sería bueno tener algún dispositivo, o más de uno, con alcohol gel en el baño y en el lugar de la reunión”.

“Si tú usas un baño, solo debes lavarte las manos”, afirma Ricardo Soto, subdirector médico de Clínica Indisa: “nadie va a andar manoseando o lengüeteando el inodoro”. Seguro piensas que esto es burdo, pero ha pasado: meses atrás, un influencer californiano lamió el excusado de un baño público y a los días fue hospitalizado. El llamado, con o sin coronavirus, es a no lamer inodoros.

Limpieza post-visita

Además de limpiar el baño con alguna solución desinfectante o cloro, Roberto Olivares sugiere hacer una “limpieza de superficies”, tales como mesas, sillas y el piso. La idea es poder usar “algún producto que desinfecte y evitar levantar mucho polvo”. Otro punto importante es ventilar, ya que es necesario “permitir un adecuado recambio del aire”.

Evitar el alcohol y la música alta

Este puede ser un punto difícil para varios, porque muchos deben estar ansiando los happy hour o los aperitivos con amigos y familia. Pero lamentablemente el alcohol es el peor elemento que podrías incorporar en una situación social en fase de preparación, y su explicación es lógica.

“En general, uno en estas reuniones tiende a ponerle trago, a poner música fuerte y cualquier actividad que haga que yo grite o que yo tenga que hablar fuerte hace que yo expulse más partículas de saliva”, dice Claudia Cortés. “Así, las probabilidades de transmitir la enfermedad por alguien asintomático o presintomático aumentan”. La sugerencia de esta profesional es “ojalá participar en situaciones que no sean muy ruidosas, siempre con mascarilla y con lavado de manos”.

“El alcohol genera una liberación de las conductas, y cuando se toma el uso de mascarilla se empieza a anular”, agrega Luis Herrada. “Todo tipo de salidas debe ser respetando las medidas de la emergencia sanitaria”.

No a los malones

Probablemente, en redes sociales más de algún conocido haya sido el anfitrión de un malón: reunión social nocturna en la que los invitados pernoctan en la noche a causa del toque de queda. Si bien hay personas que han hecho malones, esto no significa que haya que normalizarlos y la opinión de los médicos es bastante tajante al respecto.

“Esa es la mejor manera de infectar e infectarse”, comenta Ricardo Soto. “Es una maravilla de lo que no debe hacerse”. El gran problema de pasar la noche en otro lugar es que “me voy a sacar la mascarilla, porque voy a comer o voy a tomar alcohol y me voy a relajar más aún”, dice Claudia Cortés. Tiene un alto riesgo, apunta, “porque una persona que se queda puede vivir con su mamá o su abuela, y cuando se devuelva puede contagiarlos”.

“En ningún caso favorecería reuniones bajo la lógica de fiesta o celebración con alcohol, entendiendo que eso desinhibe las conductas”, afirma Luis Herrada, de la Clínica Las Condes. “Calabaza, calabaza”, recomienda Roberto Olivares, “sobre todo si no son parientes o no conviven con frecuencia con los dueños de casa”.

Antes de ir, hazte estas preguntas

Todos los especialistas concuerdan que, de hacerse visitas, estas tienen que ser de forma responsable, y eso requiere honestidad en nuestro estado de salud.

“Solo ir a una casa si uno está absolutamente sano y no tiene ninguna sospecha ni ha estado en contacto en los últimos catorce días con nadie que haya estado enfermo”, reitera Claudia Cortés. Ese ,precisamente, es el punto inicial para definir si debo asistir o no a esta reunión.

La segunda pregunta que hay que hacerse es “si estuve en contacto con alguien que yo sé que está enfermo”. En ese caso, también es necesario desistir. El tercer punto es: ¿tuve algún síntoma inicial durante los últimos días? Si tu respuesta es sí, también debes desistir de la visita.

Reflexiones finales

Luis Herrada hace énfasis en que no es el momento de promover reuniones sociales, sobre todo por la temida segunda ola, situación que países como España aún están surfeando. Ante esto, hace un llamado a ver una publicidad española.

“Ahí hablan sobre qué pasa si vamos a ver el fin de semana al abuelo, y apenas abren la puerta saltamos a abrazarlo, nos sacamos las mascarillas, compartimos los vasos, soplamos la torta, comemos todos en la mesa, lo pasamos increíble”, relata el médico. En el video, a los asistentes de esta fiesta familiar les avisan al otro día que uno de los asistentes partió con síntomas de fiebre y dolor de cuerpo. “Todas las personas que estaban en esa celebración serían susceptibles al contagio de coronavirus, por lo que eso implica que hay que ser cautos”, dice. Finalmente, el abuelo aparece conectado a un respirador.

Actualmente, el sistema de salud que se está ocupando de otras patologías, “empezaron a salir pacientes crónicos descompensados, el trauma del desconfinamiento de la ciudad, trastornos de salud mental, enfermedades oncológicas que no se habían tratado, hay una cantidad de patologías que hoy están apareciendo y que fueron propias de las cuarentenas”, asegura Herrada.

Es por lo mismo que mantener una conducta apropiada y respetando la normativa de emergencia sanitaria es necesaria. El especialista hace énfasis en que “hay un bien mayor y es el bienestar de la sociedad en general de acuerdo a mí conducta”. Lo preocupante de todo lo que está pasando es que “sabemos que hay portadores asintomáticos y por eso estamos en constante alerta”, por lo que el llamado es que al ir avanzando de paso a paso no hay que relajarse.

“Vamos lentamente mejor”, asegura Claudia Cortés, pero “el virus sigue teniendo una mortalidad alta en los adultos mayores y no exclusiva: hay gente joven, sin antecedentes de enfermedades de riesgo, que también fallece”.

“Todavía tenemos que mantener una conducta que probablemente va a durar mucho tiempo, que es el lavado de manos, usar mascarillas y mantener una distancia de metro y medio con las personas”, dice la especialista. “Porque esto viene para largo”.

Y no es que los doctores sean pesimistas. Pensemos que ellos han vivido la peor cara de la pandemia, tratando con las complicaciones de cuadros respiratorios, los casos críticos y también la muerte. La lógica de sus recomendaciones tiene el sustento de la experiencia y, por lo mismo, es necesario entender que aunque vemos pequeños avances, no hay que soltarse al relajo y a la despreocupación.

“Vamos a convivir mucho tiempo más con el virus, porque las vacunas se pueden demorar y ojalá que después se puedan encontrar”, dice Ricardo Soto. “Tenemos que poner medidas que sean prácticas y lógicas, que se puedan cumplir”.