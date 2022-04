Guía para elegir y comprar un casco de moto

El dicho popular entre motociclistas más experimentados es que solo existen dos tipos de personas que andan en moto: las que se han caído, y las que eventualmente se van a caer.

“En algún momento, tarde o temprano, un accidente va a ocurrir. La seguridad con la que andes defines si ese accidente va a ser una anécdota o si no se lo vas a poder contar a nadie. Así de simple”, dice Italo Jamett Cavalieri, más conocido como “Korbus” y administrador del sitio Motoqueros.cl

Siendo así, y sin afán de ser fatalista, parece responsable escribir otro artículo más respecto a la importancia de usar casco al momento de tomar la decisión de transitar por la ciudad (sobre todo, pero en realidad en cualquier parte) montado en una máquina de desplazamiento vehicular de dos ruedas, también conocidas como motos.

Porque es mucha la gente que está tomando esa decisión. Según la Asociación Nacional de Importadores de Motos (ANIM), entre enero y febrero de 2022 exactamente 12.468 personas en Chile se hicieron de una motocicleta. O sea, en promedio se vendieron 211 motos al día.

El año pasado fueron en total 62.233 las personas que se compraron una moto. El número es una crecida bastante importante. Representa un 95% más respecto del 2020 y un aumento del 101% en relación a 2019.

Para Korbus es evidente que gran parte del aumento tiene que ver con el incremento en los servicios de delivery. “Para ellos la moto es su herramienta de trabajo, pero no es que se interioricen mucho en la cultura motociclista. Por eso es importante educar ahí”.

Según la Comisión Nacional de Seguridad y Tránsito (CONASET), el 2020 murieron 107 motoristas en Chile. Es decir, dos a la semana, aproximadamente. Si les sumamos a los ciclistas, el número sube prácticamente al doble, con 207 fallecidos.

La Organización Mundial de Salud sindica al casco como el mejor, más efectivo e indispensable elemento de seguridad al momento de andar en este tipo de vehículo. Su uso, dicen, reduce el riesgo y la gravedad de los traumatismos alrededor de un 72% y las probabilidades de muerte en hasta un 39%.

“Nosotros decimos que el casco es la vida del motoquero. Si se te va la moto y te pegas en la cabeza, sin casco o con un casco malo, te la rompes; con un casco bueno, te haces una herida; con uno excelente, no te pasa nada. Finalmente, lo que estás dispuesto a invertir en un casco es lo que consideras que cuesta tu vida”, asegura Jamett.

Errores de principiantes

Cuando se trata de motos un error puede costar la vida. Por ende es bueno reducir ese márgen lo más posible. Los equívocos más comunes, según Sebastián Moya, instructor de Academia Moto Chile y vocero de Honda en el país, son tres:

a) Entre la enorme oferta de motos (con diferentes modelos, estilos y cilindradas), son varios los que no eligen la que necesitan según su propósito, sino que se inclinan por la más bonita u ondera. “Es mucha la gente que termina vendiendo su moto a los pocos meses de uso”, dice Moya.

b) No hacer un curso formal y aprender a manejar solo por recomendaciones. “Educarse con gente experta te va sacar de muchas dudas y te ahorrará bastantes malos ratos”, explica el instructor. “Así podrás disfrutar la motocicleta de forma segura”.

c) La guinda de la torta es “gastar todo el presupuesto en esa moto soñada y no dejar nada o muy poco para la protección personal: guantes, chaqueta, pantalón con protecciones, calzado para seguridad, y lo más importante, el casco”.

Ahora, un lector despierto debe estar pensando “pero es muy raro ver personas en moto sin casco”. Está usted en lo correcto. Moya también está de acuerdo, pero es algo poco común porque conducir sin él es una infracción a la Ley de Tránsito, con multas que llegan a los $55 mil pesos. El problema, según él, es menos visible pero no menos grave. “Lo que se observa mucho es la utilización de cascos no certificados, provenientes de lugares no establecidos y de dudosa reputación”, advierte.

Casco integral certificado Shaft Lowkey

Respecto de la visibilidad que deben tener estos elementos, Moya aconseja con vehemencia elegir cascos de color blanco o de tonos claros, ya que esto puede reducir casi en un 25% las probabilidades de ser impactado por otro vehículo.

Integral antes que abierto

Una de las primeras cosas a tener en cuenta a la hora de comprar un casco es chequear que esté homologado. Este proceso, realizado por el Ministerio de Transporte, acredita que el casco cumple con las características y especificaciones establecidas por la normativa nacional. “Así se verifica el cumplimiento de alguna de las de las certificaciones internacionales reconocidas en nuestro país, como la europea, la japonesa o la estadounidense”, dice el instructor.

Casco Bobber Harley Davidson

Para reconocer la homologación del casco, tienes que buscar y escanear el código QR que debiese estar al interior. Otra recomendación son elegir un casco integral (aquellos que cubren la cara por completo por sobre uno abierto.

Casco integral MT Kre SV Intrepid B3

El porte correcto

“Gran parte de la efectividad de un casco depende de la correcta selección que se realice de él, sobre todo de su talla y calce”, educa Moya. Para saber si un casco tiene el tamaño que necesitamos, hay que verificar que no nos apriete demasiado. Si causa dolor o mucha presión en alguna parte, debes pasar a una talla más u otro modelo de casco.

“Es recomendable que la espuma frontal presione los pómulos, ya que el uso, sudor y presión del viento hacen que se deforme y pierda su consistencia”, agrega.

Casco integral AGV K3 SV PLK VR Misano 2015

Por el contrario, para asegurarse de que no es demasiado grande —lo que tampoco ayudaría a amortiguar un impacto—, el vocero de Honda aconseja verificar que no quede suelto. ¿Cómo se hace esto? “Introduciendo un dedo por la parte frontal o la trasera; si entra con facilidad, entonces necesitas probar con otra medida más pequeña”.

Finalmente, lo que se debe hacer es comprobar que el casco “está perfectamente unido a la cabeza”. Para aquello, dice que debes “con ambas manos mover el casco de forma alternada tratando de mantener la vista al frente, el casco debe girar juntamente con la cabeza sin que se produzca un juego entre ambas”.

Casco integral LS2 FF325 Strobe Zone

En caso de no estar seguro, siempre hay que preguntar cuál es el “propósito” del casco que uno esté vitrineando. ¿Es para uso intensivo en ciudad, para carreras o para paseos o salidas esporádicas? Moya asegura que la elección correcta no va tanto en el precio sino en el uso que le daremos a la moto, por lo tanto lo más caro no necesariamente es lo mejor. “Debes por sobre todo considerar sus materiales, compuestos y el verdadero propósito para el cual fue fabricado”, y ver si este coincide con el tuyo.

Casco integral HJC RPHA 70 Gaon

No al reciclaje

Cuando se trata de cascos, reciclar, reutilizar y toda la cultura sustentable lamentablemente no corre. “Es importante recordar que no se deben comprar cascos de segunda mano ni tampoco usar un casco ajeno”, dice Moya. “Los elementos de segunda mano no podrán brindar la misma protección que uno nuevo, puesto que al ser usado ya adoptó la forma de la cabeza del anterior dueño.

Respecto de lo mismo, es necesario cambiar el casco si sufrió un impacto, incluso si no se ven daños en su exterior. Ahora bien, si el casco no ha tenido ningún accidente ni recibido golpes, igual debe ser cambiado cada cinco años, aproximadamente, “o tres si es usado todos los días”.

Aunque es lo principal, el casco no es lo único que necesitas si quieres seguridad arriba de una moto. A riesgo de sonar majadero, Jamett insiste en que el principal error es jurar que nunca te va pasar nada. “Hay un dicho: si el viaje es tan corto como para no usar casco, mejor anda a pie. Es que un accidente puede estar a la vuelta de la esquina. Hay que vestirse siempre para andar en moto, independiente de dónde vas”.

Aparte del casco, recomienda hacerse de guantes de buena calidad, chaqueta con protecciones y botas especializadas. “El calzado tiene que ser uno especial de moto”, advierte Moya. “Mucha gente usa zapatos de seguridad con punta de fierro, pero en los choques más que proteger pueden causar lesiones graves en los pies”.

Finalmente recomienda un par de novedosos chiches de seguridad, que bien podrían —como dice Korbus— hacer que un accidente sea algo anecdótico y no una tragedia.

“Hace poco existen chalecos airbag para motociclistas; hay pocos estudios al respecto aún, pero por algo ha sido incorporado en disciplinas deportivas como el MotoGP”, dice Moya.

Chaleco con airbag Fuangiu Tech AB-03

Finalmente, recomienda lo que considera “el mayor aliado para todo motociclista”: los intercomunicadores. “Desde un conductor de reparto hasta para un viajero común y corriente, son muy útiles para comunicarnos con otros motociclistas o ir escuchando las indicaciones del mapa sin distraernos. Son sencillamente esenciales”, según Moya.

Intercomunicador Cardo Freecom 2 Plus

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 6 de abril de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.