Andrea Tokman por desempeño económico: “Veo el vaso bastante vacío en este momento”

Este jueves se conoció el crecimiento económico correspondiente al mes de abril. La economía cedió y se ubicó en la parte baja de las expectativas. La economista jefe de Quiñenco, Andrea Tokman, dijo estar pesimista tras los datos macroeconómicos que se han ido conociendo. Aseguró que, mirando un semestre hacia atrás, se esperaban peores números de los que se han presentado actualmente, sin embargo, antes de conocer las cifras del Imacec.

“Habíamos hablado de que Chile iba a estar dentro de los peores países de Latinoamérica en términos de crecimiento, aún mejorando un poquitito con la percepción de que algunos datos positivos podríamos haber encontrado. Seguimos estando muy mal, yo veo el vaso bastante vacío en este momento. Los datos de empleo esta semana también fueron malos”, dijo en Radio Infinita.

Y luego agregó que “todavía hay mucho espacio y necesidad de generar actividad económica. Me da la impresión de que hay poco énfasis en aquello y vamos a ver cuál es el planteamiento del presidente hoy día, pero no he visto actividad en términos de generar alguna reactivación más permanente en la economía como para que podamos pensar que este año es muy bajito y luego mejorará”.

Para Tokman, “en el frente interno todavía hay demasiada incertidumbre. Hay una visión de que no se necesitan estas reformas para volver a crecer. No basta con limpiar la incertidumbre política en el corto plazo” señaló, refiriéndose a un estancamiento en la reforma de pensiones y tributaria, que son “fundamentales para el desarrollo del país”.

Específicamente, respecto a la reforma de pensiones, apuntó a que se requieren ajustes continuos, en conjunto a los cambios de los parámetros económicos y las condiciones financieras, “sin pasar por todos estos años de discusión. El sistema debe permitir ajustes en los parámetros más estrucurales de forma más continua como en las tasas de cotización”.

Por otro lado, las políticas públicas para la economista tienen que girar en la productividad, capital y trabajo, así como también en educación “donde practicamente no hay nada (...) Hemos hecho muchos avances en acceso pero bastante poco en calidad y es un elemento fundamental, sobre todo pensando en una educación continua. En toda la parte de capacitación en el trabajo, y empleabilidad que tiene que ver con la productividad, hemos hablado mucho pero avanzado poco”.

También llamó a generar buenos incentivos para que las personas busquen y encuentren trabajo.

Finalmente, Tokman se refirió a la nueva presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, valorando su elección y el discurso realizado posteriormente, haciendo énfasis en que si bien se habla de tiempos difíciles, “lo plantea en términos propósitivos desde al empresa, con el rol de los privados como actor social”, señaló.