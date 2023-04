Aunque la acción cae, el futuro de SQM podría no ser tan malo con la nueva política del litio, según el mercado

El nerviosismo y la incertidumbre se tomaron las transacciones de las acciones de SQM en la Bolsa de Santiago. Y es que la Estrategia Nacional del Litio anunciada el jueves por cadena nacional por el presidente Boric implicará, para el caso de la minera no metálica, una negociación sobre el contrato vigente que tiene hasta 2030 para la explotación del Salar de Atacama, algo que los inversionistas parecen estar viendo como un peligro. Sin embargo, algunos en el mercado lo ven más positivamente.

A esta hora, la acción serie B de la SQM se desploma 10%, mientras que la serie A pierde otro 9%, por lo que entre ambas la pérdida de valor en bolsa supera los US$1.875 millones.

La Política Nacional del Litio implica cinco ejes: una Empresa Nacional del Litio, cuyo proyecto de ley que la crea será enviado el segundo semestre; un esfuerzo de exploración, explotación y agregación de valor con la colaboración privada; el avance a nuevas tecnologías de extracción de litio que minimicen su impacto en los salares; la participación de las comunidades aledañas a las faenas y la generación de productos con valor agregado.

Pero junto con eso, se impulsará una renegociación de los pactos actuales en el mayor yacimiento chileno: el Salar de Atacama, el único lugar donde se extrae litio hoy día y que representa el 30% de la producción mundial del recurso.

En 2022, las ganancias de SQM se dispararon 500% hasta los US$3.906,3 millones, donde justamente los ingresos por litio totalizaron US$8.152,9 millones, un aumento año a año del 770,9%.

El peso del negocio del litio en el balance de la minera no metálica es clave, por lo que la renegociación del contrato con Corfo es esencial. Para el mercado, el anuncio realizado por el presidente Boric podría ser incluso positivo, aún cuando el plan del gobierno implica que, de llegar a acuerdo con SQM, sea un vehículo con control mayoritario (50,1%) estatal el que tendrá los derechos de explotación. Y es que a pesar de eso, para SQM se podrían despejar una serie de dudas (como el royalty), y además extender su operación sobre el Salar de Atacama más allá del 2030.

José Ignacio Pérez, analista de BCI Corredora de Bolsa, sostiene que tras el anuncio del gobierno “se despeja favorablemente uno de los principales riesgos que enfrentaba la compañía, lo que debería destrabar un mayor optimismo para el futuro de la empresa en cuanto a sus operaciones de litio, abriendo nuevas ventanas de generación de valor en la operación conjunta con una nueva Empresa Nacional del Litio”, y de hecho considera que los “fundamentos e mantienen sólidos”, por lo que “reiteramos la presencia de SQM-B en nuestro Portafolio Recomendado Fundamental con un precio objetivo de US$116,7/acción (~$93.000/acción) y una recomendación de sobreponderar”.

Y es que según Pérez, en 2022 SQM ya había compartido sus ideas para el Proyecto Salar Futuro -con una inversión de US$1.500 millones-, que estaba vinculado “directamente con una nueva versión de su Plan de Sostenibilidad”, algo que “estaría en línea con las ambiciones de la Estrategia Nacional del Litio”, a lo que se sumaban inversiones por más de US$700 millones en diversas iniciativas de valor agregado y encadenamiento productivo.

“Estimamos favorable que la estrategia de SQM, que considera potenciar flujos incrementales y un mayor desarrollo ESG, esté alineada con la Estrategia Nacional de Litio recientemente anunciada”, dice Pérez, y agrega que “el volumen incremental a propósito de la adopción de nuevas tecnologías podría mejorar el desempeño operacional de la compañía hacia adelante y le permitiría optar a nuevas adjudicaciones de exploración y explotación de yacimientos de litio en el resto de los salares que serán susceptibles de ello en Chile”.

Por su parte, Felipe Herrera, PM de Equities de Credicorp Capital AM, señala que “la primera lectura debería ser una mejoría respecto de lo que estábamos pensando que podría ocurrir hace un año atrás, momento en el cual el abanico de posibilidades incluía la alternativa de la nacionalización completa de la producción nacional y la eliminación de la participación privada”, y si bien “la asociación público-privada en una industria estratégica como la minería no es malo per se, sino que, por el contrario, existen múltiples ejemplos de cooperación exitosa”, también es cierto que “no podemos negar, sin embargo, que dada la desconfianza que existe con este gobierno puntualmente, el riesgo existe y la primera lectura que suena a nacionalización no puede ser minimizada”.

Para SQM, apunta Herrera, los efectos a primera vista “son bien difíciles de determinar, pues no tenemos datos de participación del Estado, repartición de riesgos y/o nuevos royalties”, aunque “sí tenemos algunas certezas: los privados van a seguir participando, y hoy es difícil encontrar una empresa privada mejor capacitada, con más expertise e historia para formar parte de este proceso que SQM; las exigencias ambientales que determinarán los lineamientos de la futura explotación del litio incorporan procesos productivos en los que la compañía se encuentra trabajando hace tiempo, y que no son tan fáciles de desarrollar; y finalmente, la presión social sobre la empresa sin duda es muchísimo menor que hace años, y el efecto de los accionistas controladores en la imagen se ha diluido ante la mejora operacional y su aporte al Estado”.

Aldo Morales, subgerente de estudios de renta variable local de BICE Inversiones, sostiene que si bien “esperamos una reacción negativa para SQM en el corto plazo, aún falta información para evaluar los efectos reales del anuncio, considerando que en algunos escenarios incluso podría tener implicancias positivas (ej. Si la negociación le permite rebajar el 40% de royalty que se paga actualmente, etc)”.

