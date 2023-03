Bernardo Larraín y rechazo a reforma tributaria: “Abre una oportunidad de instalar realmente un pacto tributario”

El rechazo a la reforma tributaria del gobierno en la Cámara de Diputados sigue causando reacciones. El expresidente de Sofofa y hoy presidente del Laboratorio de Políticas Públicas Pivotes, Bernardo Larraín, indicó que lo ocurrido la semana pasada en la Cámara Baja abre una oportunidad para tener un pacto tributario.

“Lo que se rechazó no es un pacto tributario, era una reforma tributaria con serias deficiencias. Por eso creo que el rechazo abre una oportunidad de instalar realmente un pacto tributario... el rechazo a la reforma tributaria abre una oportunidad para que los distintos actores entren con ambición, con innovación, no con resignación a una nueva propuesta de pacto tributario”, señaló Larraín en Radio Infinita.

Por otro lado, sostuvo que “cuando uno habla de un pacto tributario y distingue lo que sería de una reforma, primero, es mucho más transversal con sostenibilidad largo plazo, algo que esta reforma no tenía. Lo demostró la votación en la Cámara de Diputados. Segundo, un pacto tributario no propone sólo instrumentos quirúrgicos, detallados, para aumentar la recaudación. Es genérica y vaga en el otro concepto que es cómo se utilizan esos recursos públicos con eficiencia y eficacia, cumpliendo ese estándar ético”.

El extimonel de la Sofofa enfatizó además en la necesidad de modernizar el Estado para el uso adecuado de los recursos públicos.

“Cómo se van a usar bien los recursos si no tomamos con seriedad una agenda de modernización del Estado, por ejemplo, que permita terminar con algo que hoy ocurre: el 50% de los directivos de hospitales públicos hoy se designa por criterios políticos y sólo la mitad se designa por Alta Dirección Pública”, enfatizó.

Asimismo, agregó que “si no modernizamos el empleo público y el servicio civil, si los chilenos no están seguros que en la dirección de los hospitales, en los centros de educación, en los servicios públicos que prestan servicio a los ciudadanos no están las mejores personas y no aquellas que tienen mayor cercanía política con el gobierno de turno, mal podremos lograr que los recursos que llegan al Estado se transformen en buenos servicios para los ciudadanos”.

Larraín también se refirió al litio y cómo podría ser una oportunidad para recaudar más, y que esto hubiese permitido financiar la Pensión Básica Universal.

“Qué mejor recaudación tributaria sería que liberemos el litio. El litio está básicamente encarcelado por dilemas ideológicos que lo único que han hecho es que, mientras nosotros estamos en esa discusión bizantina, países que nos compiten están avanzando a pasos gigantes. Australia, que era un actor secundario, hoy ya nos duplica en producción de litio”, advirtió.

Al respecto indicó que “al Frente Amplio no le gusta que participe el mundo privado, pero no tiene ningún sentido que el litio sea el único mineral en Chile que no sea concesionable. El Estado tiene que poner condiciones de dos tipos: primero, estándares elevados y segundo, recaudación tributaria. Liberar el litio es una política tributaria. Que las empresas y los emprendimientos vengan a Chile a pedir concesiones de exploración, pero que el Estado de Chile les diga que habrá un royalty y ciertos estándares ambientales. No es necesario una Empresa Pública del Litio para eso, va a demorar años y seguiremos siendo desplazados (…) Si hubiésemos liberado el litio hace cuatro años (la recaudación) habría permitido financiar la Pensión Básica Universal”.

Colapso del Silicon Valley Bank

El exlíder gremial además tuvo palabras para las quiebras de los bancos Silicon Valley y Signature, e indicó que “aparentemente las acciones del gobierno de EE.UU. están impidiendo que esto se transforme en una crisis financiera global, como fue el caso del año 2008 (…) Al ser un banco que estaba más concentrado en ese espacio (las startups), (...) tiene un impacto en ese mundo que es tan relevante, el del emprendimiento. Hace rato venía un proceso de mayor estrechez, del capital de riesgo, que es el mercado de capitales al cual acceden las startups. Hay mayor selección, mayor filtro. Cuando la economía se daña, los primeros afectados son los sectores de más riesgo porque un mercado de capitales más cauto, más estrecho, va a focalizarse en oportunidades de financiamiento más ciertas”.

Y agregó que “es un recordatorio que siempre hay factores exógenos en la economía global, que pueden afectar la economía local y hacen más importante aún que aquello que sí podemos manejar desde la política local lo hagamos bien”.

