Bonos de Argentina caen tras críticas a propuesta del FMI

Los bonos argentinos en dólares registraron la mayor caída desde septiembre, después de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, criticara los recortes de gastos propuestos por el Fondo Monetario Internacional, destacando las dificultades que se avecinan para lograr un nuevo acuerdo.

Los bonos con vencimiento en 2041 cayeron 1 centavo hasta los 32,8 centavos por dólar, el mayor descenso desde el 20 de septiembre, según datos recopilados por Bloomberg. Los swaps de incumplimiento crediticio registraron la mayor ampliación en cinco semanas.

Si bien Argentina y el FMI están “en la misma página” sobre el nivel de reservas extranjeras necesarias para respaldar al país, no están de acuerdo sobre la rapidez con la que el Gobierno debe reducir su déficit fiscal, dijo Guzmán el miércoles al exponer su visión más detallada hasta ahora sobre las negociaciones con el Fondo.

“Es posible un término medio fiscal entre el FMI y el Gobierno”, dijo Nathalie Marshik, directora gerente de renta fija de Stifel Nicolaus & Co. “Pero nos parece preocupante la falta de detalles a estas alturas de la conversación, lo que indica que un acuerdo no es inminente y que el mercado probablemente tendrá que lidiar con las negociaciones cuando se acerque la fecha límite de pago de marzo”.

Argentina debe realizar un pago al FMI de US$2.800 millones en marzo, algo que muchos analistas ven como una fecha límite para llegar a un acuerdo considerando las escasas reservas del banco central. Las dos partes están en conversaciones para reestructurar unos US$40.000 millones en préstamos.

La propuesta del FMI probablemente frenaría la recuperación económica que está experimentando Argentina y es esencialmente un programa de recortes de gastos reales, dijo el ministro durante una presentación a los gobernadores en Buenos Aires, junto con el presidente, Alberto Fernández.

Guzmán señaló que su prioridad es que Argentina continúe por el camino de la recuperación.

Un portavoz del FMI declinó hacer comentarios.

Falta de apoyo externo

Sin nombrar países, Guzmán reconoció que Argentina no cuenta con suficiente apoyo internacional en el FMI para lograr un acuerdo.

En la presentación, Guzmán detalló los pasos técnicos de las negociaciones en una serie de gráficos que muestran proyecciones basadas en la propuesta de Argentina para el déficit fiscal primario, el financiamiento monetario y las reservas internacionales.

Dijo que Argentina y el FMI están de acuerdo en que las reservas del banco central, actualmente en unos US$39.500 millones, deben aumentar entre US$3.000 y US$4.000 millones al año. Sin embargo, Guzmán no proporcionó cifras precisas sobre el déficit fiscal o la financiación monetaria.

“Las probabilidades aumentan cada día que no tengan un trato cerrado para cuando venza el pago de marzo”, dijo Arturo Porzecanski, profesor de economía en la American University en Washington. “La impresión que tengo es que las negociaciones están estancadas porque el Fondo busca un mayor esfuerzo fiscal”.

Falta de apoyo en casa

La presentación en sí generó controversia antes de comenzar. Los líderes de la oposición no asistieron, calificando el foro como una “reunión política” que no debería realizarse en el palacio presidencial, sino en el Congreso. La falta de participación del bloque de oposición no es un buen augurio, ya que el FMI dijo en diciembre que el futuro programa necesitará un “amplio apoyo” dentro de Argentina.

La deuda proviene de un rescate récord que el Fondo otorgó al Gobierno anterior de Argentina en 2018 que no logró estabilizar la economía. Guzmán se refirió a la reciente evaluación del FMI de ese programa y criticó a la institución por concentrarse demasiado en reconstruir la confianza del mercado y no en la economía real.