Cochilco prevé que Argentina superará a Chile en la producción global de litio hacia 2035

Chile seguirá perdiendo posiciones en el podio de los mayores productores de litio a nivel global. Así lo estimó este martes el informe de mercado realizado por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), el organismo técnico especializado que asesora al Ejecutivo en la adopción de políticas públicas sobre la explotación de recursos minerales considerados estratégicos para el país.

En concreto, el reporte señala que la proyección al 2035 dejaría a Chile en la tercera posición dentro del concierto internacional del litio, pasando de las 162 mil toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) elaboradas en 2021 a 336 mil toneladas en la horizonte de proyección. Argentina, en cambio, pasarías desde las 28 mil toneladas a las 415 mil toneladas en el mismo lapso de tiempo, convirtiéndose así en el segundo mayor explotador mundial.

“Este rápido crecimiento se atribuye a la entrada operacional de varios proyectos nuevos con alta probabilidad de materialización, tales como Centenario Ratones, Sal de Vida, Kachi, Pastos Grandes, Salar de Rincón y Tres Quebradas”, detalla el reporte de Cochilco.

Pese a lo anterior, el primer lugar se mantendría en manos de Australia, país que extrae el mineral no metálico desde roca -a diferencia de Chile y Argentina, que lo hacen desde salares-, donde la producción saltaría desde las 195 hasta las 531 mil de toneladas en el período de proyección.

Según Cochilco, Chile pasaría de representar el 32% del mercado en 2020 al 15% hacia finales de la década.

Víctor Garay, director de estudios y políticas públicas de Cochilco, comentó que la producción mundial de litio pasaría de 468 mil de toneladas en 2021 a 2,4 millones de toneladas al 2035, lo que generará “un déficit importante” en términos del descalce con la demanda, que superará los 3 millones de toneladas en el periodo.

En su presentación, Garay estimó que el balance entre la oferta y la demanda se mantendrá en un nivel de “relativa estrechez” hasta 2024, pero “a partir de los incrementos esperados en producción mina, esperamos que esta situación logre revertirse hasta 2026-2027″.

Posteriormente, el mercado nuevamente quedaría en una posición de creciente estrechez a partir de 2030.

“Hay un fuerte déficit a partir del año 2031 y con estos balances uno debería esperar que los precios aumenten significativamente. Si bien esto es bueno desde punto de vista del productor de litio, porque el precio va a aumentar, no es tan bueno desde el punto de vista de la demanda porque eso significa que se va a encarecer el auto eléctrico”, agregó Garay.

Eso sí, el director de estudios de Cochilco afirmó que hacia 2035 “probablemente la cartera de proyectos mundiales de litio va a ser más importante de la que existe hoy en día, y esa brecha se va a reducir”.

El análisis de la ministra Hernando

La ministra de Minería, Marcela Hernando, participó esta mañana en la presentación del estudio de mercado de Cochilco. Consultada por su visión sobre el atraso que verá Chile en la producción frente a Argentina, afirmó que “ellos tienen algunos proyectos y estiman qué es lo que van a estar produciendo, que van a ser productores importantes. Lo que a nosotros nos interesa es que se desarrollen proyectos en Chile y que haya más producción, sin pasar a llevar los temas medioambientales”

Sobre la razones del atraso en el aumento del nivel de producción en el país, Hernando señaló que “nosotros como Estado estamos atrasados en una estrategia y política del litio, debimos haber invertido en exploración hace muchísimo más tiempo y haber tomado algunas decisiones estratégicas hace tiempo”.

“Como la demanda va a ser tan grande, los que están interesados en comprar ese litio son los interesados en que se empiece a producir, y por lo tanto van a apostar a proyectos nuevos. Acá, en Argentina, y en cualquier parte donde haya posibilidades de hacerlo. Y por lo tanto, no tenemos dudas que van a partir nuevos proyectos, ahora cuándo esos nuevos proyectos van a estar produciendo carbonato de litio, que es lo importante, a nosotros nos interesa que sea lo antes posible. Pero Argentina está en las mismas condiciones. No es que estén más avanzados. Ellos hoy producen la cuarta parte de lo que nosotros producimos, y me parece bien que ellos tengan sus proyectos. Nosotros tenemos que tener los nuestros y nos interesa que partan luego”, agregó Hernando.

En esa línea, la secretaria de Estado destacó que “una de las razones por las cuales Codelco y Enami ya están negociando y representando al Estado es precisamente para lograr esa asociación que haga que lo antes posible partan los nuevos proyectos”, a lo que agregó que en el caso de las empresas que actualmente operan en el salar de Atacama, SQM y Albemarle, el incremento de la producción vendría de la mano de la incorporación de nuevas tecnologías de extracción”.

“Ese es uno de los márgenes que tiene la estrategia. Ambas empresas tiene que ir evolucionando a otros métodos, a otras tecnologías, y por tanto, lo que esperamos es que el método de evaporación dure un tiempo, pero ellos tienen que evolucionar hacia otra tecnología”, comentó.

Finalmente, consultada sobre cuándo comenzará la negociación con Albemarle, mientras se desarrollan las tratativas con SQM, Hernando señaló que “eso va a depender de Albemarle y Codelco, pero a nosotros nos interesa que partan lo antes posible, y ellos parecen interesados también en eso, pero tienen más tiempo, hasta 2043″.