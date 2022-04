Come home: CEO de NotCo es citado a declarar en juicio con lecheros de Valdivia

A mediados de mes, Matías Muchnick, CEO y fundador de NotCo -la segunda startup chilena en convertirse en un “unicornio” y superar el umbral de los US$ 1.000 millones de valorización-, deberá dejar su oficina y dirigirse al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York, Estados Unidos, para volver a Chile.

En Santiago el ejecutivo estará de paso, para luego emprender rumbo al sur. No será un viaje de placer ni de vacaciones, tampoco de negocios. El líder de la compañía cuyos productos alimenticios de basan en plantas, deberá declarar ante el 1° Juzgado Civil de Valdivia por la demanda de competencia desleal que presentó la Asociación Gremial de Productores de Leche de la Región de Los Ríos (Aproval) en contra de NotCo.

El pasado 18 de marzo, el juez Edison Lara del 1º Juzgado Civil de Valdivia determinó acoger la solicitud del gremio y citó a declarar al ejecutivo y representante legal de The Not Company SpA para el día a 18 de Abril de 2022 a las 9:15 horas, en las dependencias habilitadas del tribunal.

“Para la recepción de la prueba confesional, apersónese el día antes señalado, en las dependencias habilitadas del Tribunal, que garantizan el cumplimiento de las medidas sanitarias vigentes, el absolvente y el correspondiente ministro de fe, con a lo menos, 15 minutos de antelación a la hora de audiencia, con el correspondiente pase de movilidad, con el propósito de tomar los resguardos necesarios para la correcta realización de la misma”, consignó la resolución del magistrado que consta en el expediente público del tribunal.

Será la primera vez que Muchnick declarará directamente ante el tribunal en el marco del juicio que comenzó el 16 de diciembre de 2020. A juicio del gremio lácteo, NotCo “se aprovecha del prestigio de la leche confundiendo su producto con ésta, pero al mismo tiempo, la descalifica en todo aquello que le sea posible precisamente para desviar clientela”. Por su parte, la demandada se ha defendido en tribunales asegurando que no ha ejecutado prácticas de competencia desleal, ya que en la promoción de sus productos asegura que “no se trata de leche”. “Pareciera que Aproval no confía en el consumidor y la capacidad de elección que éste posee, tal y como profusamente lo ha reconocido la jurisprudencia nacional y comparada sobre la materia”, sostuvo en su contestación del 5 de marzo de 2021.

El ejecutivo podría no asistir a esta primera citación, pero en caso de no concurrir a la segunda, el tribunal podría dar por acreditadas las preguntas que preparó Aproval, que es representada por José Coz y Francisco Blavis, socios de Coz Jofré & Blavi. Ello, debido a que las consultas se redactan de una manera afirmativa.

A la fecha, Muchnik no se ha referido públicamente al conflicto con el gremio lechero de Valdivia y a su parecer, previo a la aparición de NotCo, la industria de alimentos había estado funcionando por los últimos 80 años con una tecnología y ciencia obsoletas.

El 16 de agosto de 2021 el CEO de NotCo fue entrevistado en el programa Economina de Instagram. Allí, el ingeniero comercial de la Universidad de Chile abordó los orígenes de la compañía y detalló la clave de su negocio: “En 2015 se me ocurre la idea de ser un poco rupturista, porque no era solamente la cabida a una compañía que fuese vegana, vegetariana. Tenía que ser una compañía que fuera rupturista, cool, que tuviera una comunicación súper inteligente y se me ocurre este concepto de Not. Al final el ser humano no es capaz de concebir negación. Si yo te digo NotMilk, tu vas a pensar en milk (leche en inglés). Es como si te diga: no pienses en un elefante y piensas en un elefante”.

El informe del exdirector de INAPI

En el marco del proceso, la defensa de NotCo, liderada por los abogados Gabriel Zaliasnik y Ariela Agosin -socios de Albagli & Zaliasnik-, presentó un “informe sobre posibles conductas de competencia desleal y su relación con el derecho marcario, elaborado por el exdirector del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), Maximiliano Santa Cruz.

“Las alegaciones de Aproval no tienen asidero. NotMilk es una marca robusta desde el punto de vista de su fuerza distintiva y también respecto a su historia procedimental. Tomando en cuenta que el derecho marcario cuenta con numerosas salvaguardias para hacerse cargo de las hipótesis de competencia desleal mencionadas en la demanda, incluidas aquellas de la Ley 20.169, se concluye que NOT MILK no se aprovecha de la reputación de la leche de origen animal, ni tampoco denosta dicho producto”, acotó.

“Si la marca NotMilk contiene la palabra leche en inglés, es puramente con fines referenciales. El hecho que a la palabra leche se anteponga la palabra NOT (no en inglés), denotando expresa negación o la inexistencia, o lo contrario, de lo designado por la voz a la que precede o la ausencia de lo expresado por ella (RAE), no puede sino tener el significado opuesto al de leche. En materia marcaria, se ha dicho, esto no sólo no presenta un problema, sino que es alentado en pro del comercio al reconocer distintividad intrínseca a marcas evocativas y arbitrarias”, explicó en su informe.

“A nuestro entender no se ha proveído evidencia alguna de instancias de confusión efectiva en el público consumidor. En particular en atención a que personas que han adquirido NotMilk lo hacen con la expresa intención de no consumir leche de vaca o de origen animal no hay espacio para la confusión de los consumidores respecto a la naturaleza u origen del producto”, concluyó.

Consultados para este artículo, en NotCo señalaron que, “con la finalidad de no entorpecer el proceso judicial en curso, que lleva el Primer Juzgado Civil de Valdivia, desde The Not Company hemos considerado que, por ahora, es más oportuno no referirnos a lo solicitado”.